Un declarante expone una solicitud dirigida a la Embajada de Estados Unidos referente al caso de una pareja que habría abandonado a sus perros en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (@animalesbog/Instagram)

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Luego de permanecer 51 días bajo custodia institucional, Milo, uno de los perros hallados el 29 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, regresó con su familia. La recuperación del animal se produjo gracias a una investigación y varias diligencias que prolongaron el trámite más de lo que sus responsables esperaban.

Jefferson Chacón, dueño del animal, viajó a Colombia el 1 de octubre de 2026 con la expectativa de resolver la situación en pocos días. Sin embargo, el proceso derivó en actuaciones policiales y en una disputa por la custodia del perro, que retrasó su entrega.

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El hallazgo de Milo y Rimmy se hizo público. De hecho, sus propietarios, que no viven en Colombia, se enteraron de la situación por videos difundidos en redes sociales e iniciaron las gestiones para ubicar a sus mascotas y acreditar su responsabilidad sobre ellas.

Jefferson Chacón señaló que apenas se enteró de la noticia, viajó a Bogotá para rescatar a Milo, de raza pitbull (Captura de pantalla)

Inicialmente, el hecho se presentó como un posible abandono. Durante las diligencias surgieron cuestionamientos sobre una agencia que habría participado en el traslado de los perros desde Estados Unidos, una circunstancia que forma parte de la controversia alrededor del caso.

La entrega de Milo a Chacón se concretó tras las actuaciones de las entidades encargadas de la protección animal. El responsable del perro señaló que los 51 días de espera tuvieron consecuencias emocionales y económicas para la familia.

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Milo deberá completar los documentos para viajar a Panamá

Milo deberá completar los documentos para viajar a Panamá (Idpyba)

Con Milo bajo su cuidado, la familia debe completar los trámites sanitarios y documentales ante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El objetivo es viajar con el animal a Panamá.

Chacón dijo que el trámite fue “una situación un poco frustrante” y describió la espera como estresante. Según contó, las gestiones empezaron el 1 de octubre de 2026 y esperaba resolverlas en una semana, pero el caso siguió una ruta policial y quedó sujeto a una investigación.

La devolución de Milo a su familia no puso fin a los trámites. Conforme a lo expuesto por el dueño, debe presentar ante el ICA los documentos entregados por el IDPYBA, incluidos los certificados de vacunación del perro.

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El ICA expide el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS), requisito para el ingreso y la salida internacional de perros y gatos. Chacón espera completar este proceso para viajar con Milo a Panamá.

“Ha sido estresante, más que todo por lo duradero”, dijo el dueño de Milo a CityTV. Tras una primera audiencia, realizada el 10 de noviembre, expresó su preocupación por la duración del procedimiento y por la falta de certeza sobre la entrega de Rimmy.

La versión del dueño de Milo sobre el traslado

Chacón dijo que el trámite fue “una situación un poco frustrante” y describió la espera como estresante (Idpyba)

Jefferson Chacón negó haber abandonado a Milo, su perro de raza pitbull, en la terminal bogotana. En redes sociales afirmó que había contratado a la agencia Viajes Peludos para transportar al animal en cabina desde Estados Unidos hasta Panamá, que era el destino final de su viaje.

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El dueño aseguró que no entiende por qué el perro terminó en Colombia y sostuvo que desde el lunes 16 de noviembre de 2026 no había recibido información de la agencia. “No fue abandonado. Milo, mi pitbull, fui estafado por una agencia Viajes Peludos, la cual tenía la responsabilidad de transportarlo en cabina desde Estados Unidos conmigo a Panamá”, dijo.

Chacón indicó que conoció la ubicación de su mascota después de que se difundiera la noticia sobre su presencia en El Dorado. Tras enterarse, compró un pasaje a Bogotá para intentar recuperarlo: “Ayer por una noticia fue que me enteré. De una vez compré mi vuelo para Bogotá y estoy camino a rescatarlo”.

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