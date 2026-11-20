El exportero del Boca Juniors de Argentina y de la selección Colombia habló sobre el buen presente de Álvaro Montero junto a Sebastián Villa en el cuadro Xeneize, además del balance que dejó la doble fecha FIFA del cuadro "Cafetero" ante Chile en Santiago (Entrevista Carlos Pulido-Grabación y edición Paula Useche-Infobae Colombia)

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Álvaro Montero y Sebastián Villa llegarán con el respaldo de dos referentes colombianos de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana, que el club argentino disputará ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Óscar Córdoba y Fabián Vargas, panelistas de espacios como Equipo F, ESPN F10 y SportsCenter —y parte del equipo de análisis de ESPN en Barranquilla para la definición continental—, analizaron el presente de los dos futbolistas colombianos en el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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Córdoba consideró que Boca llega con ventaja por su actualidad deportiva y ubicó al conjunto argentino como favorito. “Creo que vamos 70-30 en cuanto a favoritismo. Boca llega con mucho aire en la camisa, mucha confianza, título, semifinal”, afirmó.

El exarquero también señaló que Montero y Villa atraviesan un momento oportuno para disputar una final continental. “Gran momento tanto de los colombianos como Montero y el mismo Villa, que en el último partido marcó y le permite a Boca llegar y jugar una nueva final”, sostuvo.

Córdoba aseguró que las críticas a Montero llegaron demasiado pronto

Córdoba ratificó desde un comienzo la llegada de Álvaro Montero y siempre afirmó que es el portero titular de la selección Colombia (Álvaro Tavera-Colprensa)

Para Óscar Córdoba, los cuestionamientos iniciales contra Montero no tuvieron en cuenta el contexto de sus primeros encuentros. El exguardameta recordó el partido ante Deportivo Riestra, en el que el entrenador modificó toda la defensa de Boca.

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“Con Álvaro fueron muy injustos. Fue su segundo partido contra Riestra, que se vinieron todos los memes, todas las dudas, en un partido donde el Vasco cambió absolutamente el 100% de la defensa”, explicó.

Córdoba consideró que el proceso de adaptación de un futbolista en un club como Boca demanda tiempo y continuidad.

“Cuando tú llegas a cualquier institución, lo que necesitas es permanencia, rutina para poder entender los movimientos”, afirmó.

En su análisis, la confianza que le dio Arruabarrena fue determinante para que el arquero colombiano alcanzara regularidad.

+“¿Cuál fue el gran detalle que le permitió crecer? La confianza del Vasco, donde no dudó, supo que siempre iba a ser su arquero y lo supo demostrar en cada uno de los partidos dándole la titularidad”, dijo.

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Fabián Vargas destacó la respuesta de Montero ante la presión

El exvolante del Boca Juniors de Argentina y de la selección Colombia habló sobre el buen presente de Álvaro Montero junto a Sebastián Villa en el cuadro Xeneize, además del balance que dejó la doble fecha FIFA del cuadro "Cafetero" ante Chile en Santiago (Entrevista Carlos Pulido-Grabación y edición Paula Useche-Infobae Colombia)

Fabián Vargas coincidió en que el arquero tuvo que afrontar una exigencia particular desde su llegada. El exvolante recordó que el puesto está condicionado por la historia de Boca y por la comparación con referentes como Córdoba.

“Tuvo la capacidad para aguantar las críticas, porque no es fácil asumir el arco de uno de los equipos más importantes del continente”, expresó Vargas. “La responsabilidad extra de estar siempre comparado con uno de los arqueros más grandes que ha tenido Boca y el fútbol colombiano como es Óscar Córdoba”.

Para el exjugador, Montero respondió con serenidad luego de algunos errores iniciales que, según explicó, adquieren otra dimensión en un club de la exposición de Boca. También resaltó el respaldo que recibió del técnico durante ese tramo.

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“Ha venido demostrando que es un arquero capacitado para asumir la presión que conlleva estar en el arco de Boca”, afirmó Vargas, quien lo definió como “una ficha fundamental” para la final. Añadió que el guardameta puede ser decisivo incluso en una eventual definición desde el punto penal.

Villa recuperó protagonismo en la ofensiva de Boca

Fabián Vargas destacó el buen nivel que muestra Sebastián Villa desde el banco de los suplentes, siendo una ficha clave el ataque del Vasco Arruabarrena (Rodrigo Valle-REUTERS)

En el caso de Sebastián Villa, Córdoba destacó el aporte reciente del colombiano y su gol en el partido anterior. Para Vargas, el extremo atravesó una etapa de readaptación después de volver al club, en la que no tuvo un lugar asegurado como titular.

“Sebastián de a poco ha ido creciendo. También necesitó volverse a readaptar, a volver a Boca. No era titular indiscutible, pero en los últimos partidos se ha convertido en un jugador desequilibrante”, analizó Vargas.

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El exvolante consideró que Villa aún puede elevar su nivel, aunque destacó una mejora en su confianza y en su decisión para encarar. “Todavía no ha llegado a su techo. Creo que todavía puede dar mucho más”, sostuvo.

Sobre su última presentación, Vargas agregó:

“En el último partido que marcó un golazo lo vi mucho mejor, mucho más encarador, ya con mucha más confianza”. A su juicio, esa actuación puede resultar relevante para el partido ante Atlético Mineiro.

La final en Barranquilla pondrá a Montero y Villa ante una prueba de máxima exigencia. El arquero buscará confirmar la consolidación que Córdoba y Vargas identificaron en su proceso, mientras que el extremo tendrá la posibilidad de prolongar su recuperación en un partido que puede definir la temporada de Boca.

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Arruabarrena, el factor que destacan los dos exjugadores

Arruabarrena fue de la escuela del técnico argentino Carlos Bianchi (Luisa González-REUTERS)

Córdoba y Vargas ubicaron a Rodolfo Arruabarrena entre los responsables del repunte de Boca. El primero puso el foco en la titularidad sostenida de Montero; el segundo, en el orden que el entrenador le imprimió al equipo y en su lectura de los partidos.

“Fue todo un acierto la reincorporación del ”Vasco". Encontró y pudo darle al equipo un orden, darle una idea de juego clara, que había sido un gran problema durante mucho tiempo”.

El exmediocampista comparó algunos aspectos de la conducción de Arruabarrena con la de Carlos Bianchi, sobre todo por la serenidad con la que afronta los partidos y por la capacidad para hacer modificaciones que alteran el desarrollo de un encuentro.

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Según Vargas, el técnico encontró alternativas desde el banco y logró que Boca se mostrara como un equipo “mucho más compacto”. Ese contexto favoreció el crecimiento de Montero y también abrió espacio para que Villa recuperara influencia en ataque.

​El análisis de la previa, el partido y las repercusiones del duelo entre Atlético Mineiro y Boca Juniors en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez —con Córdoba y Vargas dentro del equipo de cobertura en Barranquilla— se podrá seguir en vivo este sábado 21 de noviembre, desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia), a través de ESPN y 6