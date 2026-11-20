El presidente Abelardo de la Espriella le pidió resultados a su gabinete y que se concentren en hacer su labor y no favorecer a los sectores "de siempre". (Presidencia - suministrada a Infobae Colombia)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, les envió en la noche del jueves 19 de noviembre una dura carta a sus ministros en la que les exige resultados, coordinación entre las áreas del Gobierno y una ruptura con lo que define como los poderes tradicionales que han permeado su administración en sus primeros 100 días.

El documento de seis páginas y que se filtró a los medios, también cuestiona a los gremios, a los medios de comunicación, a los empresarios y a la dirigencia política. Esta sería un viraje en la estrategia mediática que afrontaría el Ejecutivo para recuperar el respaldo popular, frente a las mediciones que muestran descontento.

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“Le ruego que lea esta carta con mucha atención”, indicó el mandatario en el inicio del texto que fue enviado, en primer lugar, al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y luego a todo el gabinete. Así presentó el mensaje como una definición del rumbo de su gestión y reclamó que el gabinete adopte la identidad política de la administración.

“Este Gobierno del ‘Tigre’ no nació de un acuerdo entre los de siempre”, sostuvo el primer mandatario en la misiva, en la que luego atribuyó su triunfo, en la segunda vuelta efectuada el 21 de junio, a “millones de colombianos” que rechazaron “la política transaccional que durante tantos años ha dominado la República”.

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De la Espriella cuestionó a empresarios y gremios

En la carta, señaló que su Gobierno llegó al poder sin respaldo del poder económico. “Quienes hoy integramos este Gobierno llegamos a nuestras responsabilidades sin el respaldo de los grandes cacaos, del empresariado organizado, de los gremios, de las encuestadoras y de los medios de comunicación tradicionales”, escribió.

Asimismo, el mandatario añadió que su proyecto político se impuso pese a la oposición de esos sectores, en especial del progresismo, encarnado en el expresidente Gustavo Petro. “Logramos a pesar de todos ellos, porque hicieron hasta lo imposible para atajarnos. Su objetivo era, una vez más, entronizar a uno de los suyos”.

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Con esto, también planteó una ruptura con las prácticas habituales de la política. “Todo aquello de ‘casi se hace’, ‘así se dialoga’, ‘así se respeta a los poderosos’, entendido como una obligación de someternos a las prácticas tradicionales, no sirve, no es aceptable y no cabe en esta administración”, señaló el jefe de Estado.

El presidente exigió lealtad al “pueblo” y no a los sectores de poder

La carta exigió que los ministros privilegien la relación con los ciudadanos sobre los intereses de gremios, dirigentes políticos, medios y empresarios. “Nuestra lealtad principal no puede estar con los gremios, con los políticos, con los medios de comunicación ni con los poderosos”, indicó el presidente en la referida comunicación.

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“Lo repito y seguiré repitiendo hasta el cansancio: ¡nuestro compromiso es con el pueblo colombiano!”, añadió en su extensa declaración, en la que también atacó a los medios. El mandatario sostuvo que quienes integran el gabinete deben estar a la altura de los ciudadanos que “se movilizaron, creyeron, resistieron y votaron”.

También señaló que la victoria electoral de su movimiento no fue circunstancial. “Lo nuestro no fue un accidente electoral; fue una rebelión democrática que se impuso en las urnas y nos entregó un mandato extraordinario”, refirió De la Espriella, que destacó el “fervor popular” de su campaña en los territorios, “en cada pueblo”.

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De la Espriella insistió en la gestión interna y en no viajar al exterior

La postura abarcó, de la misma manera, su agenda internacional. En la carta que le llegó a cada titular de cartera, el gobernante reiteró que no saldrá de Colombia, una promesa que presentó como un deber ético frente a sus votantes; en contraste con la postura, entre otros, del expresidente Iván Duque, que no está de acuerdo.

“Tampoco saldré del país, porque considero que es lo correcto y porque así se lo prometí al pueblo”, reiteró el presidente, que está convencido de que la permanencia dentro del territorio nacional no ha impedido la consecución de recursos financieros del extranjero; y agregó que los hechos demuestran que “no es necesario viajar al exterior”.

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En el documento destacó los cerca de 50.000 millones de dólares en proyectos que su administración gestionó, en alusión a las iniciativas de inversión promovidas por delegaciones en plazas financieras como Nueva York. Y frente a las críticas por su estilo de mando, fue aún más radical, pues se pondrá “el uniforme cuantas veces sea”.