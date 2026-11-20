Hollman Morris denunció que una camioneta de su esquema de seguridad fue desactivada sin previo aviso (Colprensa/UNP)

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El 19 de noviembre de 2026, Hollman Morris, exgerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), denunció en sus redes sociales que un carro de su esquema de seguridad designado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) había sido desactivado sin ningún tipo de aviso.

Según expuso, el motivo del bloqueo del vehículo se debe a la activación de un chip incorporado por la empresa de seguridad a la que pertenece el automotor. Así mismo, explicó que ningún funcionario de la entidad liderada por Didier Blanco se ha contactado con él para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido.

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“Señor Didier Blanco @DidierblancoR director de la Unidad Nacional de Protección, @UNPColombia anoche hacía las 7pm la camioneta blindada asignada a mi esquema quedó totalmente bloqueada, al parecer quedó desactivada a través de un chip que maneja la empresa dueña del automotor. Esa es una interpretación que me dan los escoltas, a esta hora, Dr Didier nadie de la entidad que usted dirige se ha comunicado conmigo para darme una razón de lo sucedido (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El exgerente de Rtvc señaló que ningún funcionario de la Unidad Nacional de Protección se ha comunicado con él para dar explicaciones (@HOLLMANMORRIS/X)

El ex alto funcionario también señaló que, por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) tanto él como sus familiares, víctimas de amenazas en su contra, deben ser protegidos por el Estado.

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“Dr Didier vale la pena recordar que mi núcleo familiar y yo somos depositarios de medidas cautelares proferidas por la @CIDH que le ordenan al Estado Colombiano mi protección”, expuso Morris.

En ese mismo sentido, señaló que los “últimos estudios de seguridad que se me han realizado arrojan que el riesgo extremo se mantiene y en la última entrevista de sus analistas aporté la denuncia a la fiscalía por las últimas amenazas que se me hicieron. En ese orden de ideas, Dr Didier le agradecería una comunicación al respecto para saber qué es lo que está pasando. Gracias por la atención”, concluyó el mensaje.

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Hollman Morris fue imputado por abuso sexual casi 15 años después del hecho

María Antonia García De la Torre denunció al exgerente de Rtvc Hollman Morris por presunto abuso sexual por hechos ocurridos en 2011 en Madrid (España). (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

Hollman Morris fue imputado el martes 17 de noviembre de 2026 por el presunto delito de acto sexual violento agravado, por hechos que habrían ocurrido el 9 de diciembre de 2011 en Madrid, España, durante un encuentro con la escritora María Antonia García de la Torre. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que cuenta con elementos para atribuirle una conducta sexual ejercida mediante la fuerza y sin consentimiento, casi 15 años después del episodio.

Para el ente acusador, el hecho constituye una presunta expresión de violencia basada en género que afectó la libertad, la integridad y la autodeterminación sexual de la denunciante.

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La investigación está a cargo del Grupo de Tareas Especiales para la judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación. Los elementos reunidos indicarían que Morris, posiblemente bajo los efectos del alcohol, habría tenido comportamientos sexuales con uso de la fuerza y sin el consentimiento de la escritora.

La abogada penalista Sharon Nicole Castillo, egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar, vinculó el cambio de criterio con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entre las referencias mencionó la sentencia SP085-2025, con radicado 59221.

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El periodista Hollman Morris ha insistido en que es inocente de los delitos que se le endilgan en este caso. (ProBogotá)

La jurista explicó el alcance de esa interpretación: “Los besos en la boca y los tocamientos en zonas erógenas pueden constituir actos sexuales violentos”.

Castillo aclaró que la decisión del alto tribunal no pertenece al expediente de Morris ni acredita su responsabilidad. “La sentencia citada corresponde a otro proceso y no demuestra la responsabilidad de Morris”, precisó.

La conducta prevista en la ley exige un acto de contenido sexual distinto del acceso carnal, realizado sin consentimiento y mediante violencia. Por eso, la existencia de besos o tocamientos no basta por sí sola para establecer un delito.

“No basta con demostrar el contacto: deben acreditarse los demás elementos del delito”, advirtió Castillo. La Fiscalía deberá determinar las circunstancias en que habrían ocurrido los contactos y si se utilizó violencia para imponerlos.

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