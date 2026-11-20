El video se compartió la tarde del 19 de noviembre de 2026, tras el final de la gira del secretario de Guerra Pete Hegseth por Colombia, Ecuador y Venezuela (@JoelValdezDOW/X)

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Veinticuatro horas después de la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth a Venezuela y Colombia (miércoles 18 de noviembre), y que continuó en Ecuador (jueves 19 de noviembre), el Pentágono publicó un video con una advertencia dirigida a los grupos armados colombianos, y en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalado de tener refugio en territorio venezolano.

Hegseth afirmó durante su visita al país vecino: “A los narcoterroristas que han utilizado este lugar como refugio: se les acabó el tiempo. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a matar”.

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El material audiovisual incluye apartes de investigaciones sobre operaciones de narcotráfico en el estado venezolano de Apure, sumado a las actividades relacionadas con las operaciones de EE. UU. en el Pacífico y el Caribe durante el último año, como parte de la Operación Lanza del Sur que ordenó el presidente Donald Trump en noviembre de 2025.

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente”, dijo Hegseth en ese entonces, el explicar el objetivo de la misión, que tiene como eje central la lucha contra las redes de narcotráfico.

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El video también vincula la situación con el impacto que Colombia ha sufrido durante décadas por la presunta complicidad de la dictadura venezolana con grupos terroristas colombianos como el ELN y las Farc, que fue denunciada en su momento por los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, cuando el país vecino aún estaba en manos del dictador Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez.