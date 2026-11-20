El 75% de las entradas quedó en manos de seguidores de ambos equipos, que permanecerían tres días y extenderían la demanda de alojamiento hacia Cartagena y Santa Marta durante esa semana. (@AlejandroChar/X)

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Barranquilla espera que la final entre Boca Juniors (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil), prevista para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, deje un impacto de USD 60 millones para su economía.

La proyección, elaborada por la Alcaldía y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), contempla el gasto de los visitantes en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y entretenimiento.

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El 75% de las entradas fue adquirido por aficionados de los dos clubes finalistas, mientras la ocupación hotelera de la ciudad llegó al 100%. Los visitantes permanecerían un promedio de tres días, con demanda también en Cartagena y Santa Marta.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó que cerca de 9.000 personas trabajarán antes, durante y después del encuentro, en tareas vinculadas con la organización y la atención de los asistentes. La cifra incluye empleos directos e indirectos, sin un desglose sobre nuevas contrataciones temporales.

El alcalde de Barranquilla destacó el impacto económico que tendrá la ciudad por la final de la Copa Sudamericana. (@AlejandroChar/X)

“Barranquilla está viviendo una fiesta histórica y nuestra economía también gana con la Final de la CONMEBOL Sudamericana!. Se estima que este gran evento dejará 60 millones de dólares en impacto económico, con una ocupación hotelera del 100%, cerca de 9.000 personas trabajando y miles de visitantes internacionales que llegan a disfrutar de nuestra ciudad y del fútbol”, dice una publicación hecha por Char en su cuenta de X.

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Los establecimientos nocturnos proyectan un aumento del 40% en sus ventas durante la jornada de la final. La Terminal Metropolitana de Transporte calcula, además, que entre el 19 y el 22 de noviembre pasarán por sus instalaciones cerca de 100.000 pasajeros, más del doble de los aproximadamente 45.000 que se movilizan en un fin de semana habitual.

“El 75% de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes, que dinamizarán nuestra hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento”, añadió el mandatario barranquillero.

Hoteles completos y proyecciones económicas diferentes

La oferta de hospedaje de Barranquilla cuenta con más de 9.000 habitaciones y 17.000 camas para atender la demanda turística. (@AlejandroChar/X)

Barranquilla cuenta con cerca de 300 establecimientos de alojamiento, más de 9.000 habitaciones y unas 17.000 camas. El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en el Atlántico, Mario Muvdi, confirmó que esperaba una ocupación próxima al máximo durante el fin de semana de la definición.

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Las estimaciones sobre el movimiento económico difieren según la entidad que las difundió. La Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Barranquilla calculó un impacto global superior a $840.000 millones de pesos, equivalentes a unos 241 millones de dólares, mientras el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico proyectó más de USD 21 millones y la llegada de unos 125.000 visitantes.

Esas proyecciones no deben sumarse, ya que corresponden a cálculos elaborados por distintas instituciones y no se divulgó una metodología comparable para explicar las diferencias. Char sostuvo que la definición impulsará la hotelería, la gastronomía, el comercio, el transporte y el entretenimiento.

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El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, describió el efecto esperado sobre los servicios de la ciudad: “Los servicios, el transporte, la hotelería y el comercio reciben un importante impulso con el arribo de decenas de miles de turistas. Es una fiesta para todos”.

“¡Barranquilla demuestra que está preparada para los grandes eventos del mundo! Aquí gana el fútbol, gana nuestra gente y gana toda la ciudad", añadió Alejandro Char.

La Fiesta Sudamericana y la reapertura del Supermetro

El Gran Malecón albergará la Fiesta Sudamericana con actividades culturales gratuitas para más de 15.000 asistentes. (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

El Gran Malecón albergará la Fiesta Sudamericana los días 19 y 20 de noviembre, entre las 5:00 p. m. y la medianoche. Los organizadores esperan más de 15.000 asistentes en las dos jornadas, con música, gastronomía y actividades recreativas de acceso gratuito mediante inscripción previa.

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La final será la primera Final Única de Conmebol que reciba el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, rebautizado como Supermetro tras sus obras de modernización. La Alcaldía financió la intervención con una inversión superior a 250.000 millones de pesos, equivalentes a unos USD 75,3 millones, según declaraciones de Char recogidas por EFE.

La remodelación amplió la capacidad del escenario de unos 43.000 a 65.000 espectadores. Los trabajos incluyeron el descenso de la cancha cerca de cuatro metros, más de 10.800 sillas retráctiles, nuevos accesos, camerinos, zonas de hospitalidad, sala de prensa, césped híbrido, iluminación y pantallas.

Para conciertos y otros espectáculos multitudinarios, el estadio podría alcanzar un aforo de 75.000 personas.