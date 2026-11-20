Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada por presentar títulos y tarjeta profesional falsa (Pacto Histórico)

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El Pacto Histórico, liderado por el expresidente Gustavo Petro, solicitó la renuncia de la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada, tras las denuncias sobre presuntas irregularidades en los documentos con los que habría acreditado su formación académica y experiencia laboral. La colectividad informó que su Comisión Nacional de Ética revisará el caso.

“La Comisión Nacional de Ética Provisional ha sido convocada para el próximo lunes 23 de noviembre, con el propósito de asumir el caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín”, puntualiza el comunicado oficial.

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La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente de la congresista (Pacto Histórico)

La solicitud de apartarse de su escaño en la Cámara de Representantes se fundamenta en la gravedad de los señalamientos difundidos y en los documentos conocidos de manera pública. La Comisión Nacional de Ética de la colectividad quedó encargada de estudiar el expediente. Según el partido político, la medida busca que la congresista pueda defenderse ante las autoridades e instancias que correspondan.

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”.

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La Universidad Nacional afirmó que no registra a la congresista como graduada

Uno de los cuestionamientos se refiere a un diploma que Estrada habría presentado como constancia de que obtuvo el título de ingeniera de Minas y Metalurgia en la Universidad Nacional de Colombia, el 16 de noviembre de 2021.

La institución respondió que la representante no figura entre las personas graduadas de ese programa. La División de Registro y Matrícula de la sede de Medellín emitió la comunicación el 23 de octubre de 2025, después de una consulta recibida el 16 de octubre de ese año.

En la carta del 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia - (Unal(

“La copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, señala el escrito.

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La verificación fue solicitada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), organismo público que vigila el ejercicio de esa profesión en Colombia. La misma entidad no halló certificados de vigencia ni de antecedentes disciplinarios asociados a Estrada.

“Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 842 de 2003 y de acuerdo con el procedimiento adoptado por el COPNIA, se procedió a la revisión de los listados de graduados remitidos por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en dicho procedimiento no se encontró a la señora LUZ VERONICA ESTRADA HOLGUIN hubiera egresado del programa de “INGENIERA DE MINAS Y METALURGIA” de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”.

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Una exdecana cuestionó la firma incluida en el diploma

El documento también fue objeto de un señalamiento por la firma atribuida a Verónica Otero, exdecana de la Facultad de Minas. Otero afirmó que el diploma es falso y sostuvo que la rúbrica que aparece allí no le pertenece.

Las denuncias abarcan además una tarjeta profesional y certificados laborales que Estrada habría usado para respaldar su trayectoria. Los casos mencionados incluyen un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Un colegio de Caramanta negó que Estrada se hubiera graduado allí

Un colegio de Caramanta negó que Estrada se hubiera graduado allí- (Cámara de Representantes)

A los cuestionamientos por el título universitario se añadió una versión de la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia. El plantel aseguró que la congresista no obtuvo allí su título de bachiller.

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De acuerdo con los registros académicos citados por la institución, Estrada cursaba octavo grado como estudiante repitente en 2017. El caso seguirá bajo revisión de la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico.