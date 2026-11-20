Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina disputarán la gran final de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. (@Sudamericana)

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El plato está servido: Boca Juniors y Atlético Mineiro están en Colombia para jugar por la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana) en el estadio Supermetropolitano.

Por los lados del cuadro Xeneize, la presencia colombiana está asegurada con el portero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa, mientras que en Atlético Mineiro estarán el volante Kevin Castaño y el delantero Mateo Cassierra.

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Boca Juniors quiere conquistar su tercera Copa, mientras que Atlético Mineiro irá por su primer trofeo (@sudamericana-Instagram- @atletico-Instagram)

El partido se jugará el 21 de noviembre de 2026 a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Supermetropolitano de Barranquilla y se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, Dsports (610-1610) y DGO.

El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte y en el VAR lo acompañará su compatriota Antonio García.

A continuación, estos son los equipos periodísticos designados para cada transmisión, según la información que entregó el periodista especializado en TV deportiva, Gustavo Torres.

ESPN

Sebastián Vignolo y Gustavo López encabezarán la transmisión en ESPN (@TorresTavo-X)

Narrador: Sebastián Vignolo

Comentarista: Gustavo López

Invitados: Fabián Vargas y Óscar Córdoba

Campo de juego: Diego Monroig, Morena Beltrán

Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky lo harán en la cadena de Dsports (@TorresTavo-X)

Narrador: Pablo Giralt

Comentarista: Juan Pablo Varsky y Sergio Goycochea

Campo de juego: Sol Rivas, Manuel Olivari, Marcelo Benedetto, Gastón Gerke

Así fue el camino en la Copa Sudamericana de Boca Juniors y Atlético Mineiro

Atlético Mineiro

El Atlético Mineiro vive una situación compleja de cara a lo que será la final de la “Gran Conquista”.

Con 7 partidos sin conocer la victoria en el Brasileirão, el equipo de Eduardo Domínguez llega con la obligación de volver al triunfo.

La última victoria del Galo se dio el 17 de octubre de 2026 en el MRV Arena ante Coritiba por 1-0 y en lo que se refiere a la Copa Sudamericana, el 21 de octubre de 2026, el equipo de Belo Horizonte cayó por 2-0 en el estadio Centenario ante Montevideo City Torque.

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A continuación, así fue el camino de Mineiro para llegar a la final:

21 de octubre de 2026 - Semifinales vuelta - Copa Sudamericana: Montevideo City (Uruguay) 2-0 Atlético Mineiro

14 de octubre de 2026 - Semifinales ida - Copa Sudamericana: Atlético Mineiro 3-0 Montevideo City (Uruguay)

16 de septiembre de 2026 - Cuartos de final vuelta - Copa Sudamericana: Atlético Mineiro 4-2 Santos (Brasil) (ganó Mineiro por 3-1 en los tiros del punto penal)

9 de septiembre de 2026 - Cuartos de final ida - Copa Sudamericana: Santos (Brasil) 2-0 Atlético Mineiro

19 de agosto de 2026 - Octavos de final vuelta - Copa Sudamericana: Atlético Mineiro 2-2 Bragantino (Brasil)

12 de agosto de 2026 - Octavos de final ida - Copa Sudamericana: Bragantino (Brasil) 0-1 Atlético Mineiro

Boca Juniors

Boca Juniors llega de la mejor forma posible a esta final de la Copa Sudamericana.

Con una racha de 6 victorias de forma consecutiva y con Álvaro Montero junto a Sebastián Villa como figuras, el equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con el favoritismo para llevarse el título.

Tras consagrarse como campeón anual del fútbol argentino y clasificar a la final de la Copa Argentina, la cual jugará ante Platense el 2 de diciembre de 2026, el equipo de Buenos Aires derrotó en las semifinales de la Copa Sudamericana al Vasco da Gama.

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Pese a perder en el juego de ida por 0-1 en La Bombonera, Leandro Paredes encabezó la remontada en el Maracaná al vencer por 1-3 al Vasco.

A continuación, este fue el camino del cuadro Xeneize para llegar al partido de Barranquilla:

20 de octubre de 2026 - Semifinales Vuelta Copa Sudamericana: Vasco da Gama (Brasil) 1-3 Boca Juniors

13 de octubre de 2026 - Semifinales Ida Copa Sudamericana: Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama (Brasil)

15 de septiembre de 2026 - Cuartos de final Vuelta Copa Sudamericana: São Paulo (Brasil) 1-1 Boca Juniors

8 de septiembre de 2026 - Cuartos de final Ida Copa Sudamericana: Boca Juniors 1-0 São Paulo (Brasil)

18 de agosto de 2026 - Octavos de final vuelta Copa Sudamericana: Recoleta (Paraguay) 0-4 Boca Juniors

11 de agosto de 2026 - Octavos de final ida Copa Sudamericana: Boca Juniors 3-1 Recoleta (Paraguay)

30 de julio de 2026 - Dieciseisavos de final vuelta Copa Sudamericana: O’Higgins (Chile) 1-0 Boca Juniors (ganó Boca por 3-4 en los tiros del punto penal)

23 de julio de 2026 - Dieciseisavos de final ida Copa Sudamericana: Boca Juniors 1-0 O’Higgins (Chile)

Así está el palmarés de los equipos más ganadores de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana tendrá su gran definición en Barranquilla (César Olmedo-REUTERS)

Liga de Quito (Ecuador): 2 títulos (2009, 2023)

Lanús (Argentina): 2 títulos (2013, 2015)

Boca Juniors: 2 títulos (2004, 2005)

Independiente (Argentina): 2 títulos (2010, 2017)

Athletico Paranaense (Brasil): 2 títulos (2018, 2021)

Independiente del Valle (Ecuador): 2 títulos (2019, 2022)

São Paulo (Brasil): 1 título (2012)

River Plate (Argentina): 1 título (2014)

San Lorenzo (Argentina): 1 título (2002)

Cienciano (Perú): 1 título (2003)

Pachuca (México): 1 título (2006)

Arsenal (Argentina): 1 título (2007)

Internacional (Brasil): 1 título (2008)

Universidad de Chile (Chile): 1 título (2011)

Santa Fe (Colombia): 1 título (2015)

Chapecoense (Brasil): 1 título (2016)

Defensa y Justicia (Argentina): 1 título (2020)

Racing Club (Argentina): 1 título (2024)