La representante Luz Verónica Estrada obtuvo un contrato por 78 millones de pesos en la Dian para asesorar la fiscalización del sector minero. (@Veronicaho88/X)

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La empresa Aris Mining informó que Estrada estuvo vinculada a Caldas Gold S. A. S. entre el 1 de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2022 como Operaria Mina 4. Caldas Gold fue adquirida por Aris Mining en septiembre de 2022 y ahora opera bajo el nombre de Aris Mining Marmato S. A. S, según informó Noticias Caracol.

La compañía aclaró que se trataba de una labor operativa que no requería título profesional y que el contrato a término fijo terminó por renuncia voluntaria. Esa experiencia antecedió al contrato de prestación de servicios que la Dian suscribió con la hoy congresista.

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Otra empresa del sector, Apolo-Sima Soluciones Empresariales S. A. S., confirmó que Estrada trabajó como jefa de mina entre enero y marzo de 2024. La firma sostuvo que su contratación se basó en la confianza sobre la información entregada por quienes aspiraban a integrar su equipo.

Durante la relación laboral, la empresa detectó deficiencias en las funciones asignadas, especialmente en los conocimientos técnicos exigidos para el cargo, y la apartó de algunas labores para evitar riesgos en las minas. La compañía solicitó los documentos originales de la formación académica declarada, pero Estrada renunció antes de entregarlos.

Jaime Alberto Higuita, representante legal de Apolo-Sima, sostuvo que la entonces trabajadora había aportado un acta de grado y copias de documentos sobre su formación. Sin embargo, aseguró: “Solicité en reiteradas oportunidades la presentación del título universitario correspondiente sin que este fuera entregado”.

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La firma explicó que expidió la certificación laboral que correspondía por la relación de trabajo, pero aclaró que esa constancia no suponía validar los títulos ni la experiencia informada por la representante. Los documentos atribuidos a la Universidad de Antioquia habrían sido presentados para acceder a un empleo en una empresa privada.

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa certificó que Estrada no concluyó el bachillerato y figuraba como repitiente de octavo grado en 2017. (Cámara de representantes)

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, obtuvo en la Dian, en 2025, un contrato por $78 millones mientras presentaba documentos académicos que la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y el colegio en el que habría cursado el bachillerato desconocieron. La controversia derivó en denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y en una investigación disciplinaria ordenada por la Procuraduría General de la Nación.

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El entonces director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, le solicitó el 4 de marzo de 2025 que presentara una oferta para prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección General en estudios, lineamientos y políticas de control y fiscalización del sector minero. La congresista respondió al día siguiente que cumplía los requisitos de formación y experiencia, y adjuntó su hoja de vida con los soportes requeridos, según las cartas conocidas por El Colombiano.

En la propuesta económica, Estrada fijó honorarios mensuales de $8 millones y manifestó que aceptaba las condiciones sobre idoneidad, experiencia, plazo, pagos y obligaciones del contrato. El vínculo finalmente se formalizó para 2025, pese a que las instituciones educativas mencionadas posteriormente afirmaron que no expidieron los títulos atribuidos a la legisladora.

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Las certificaciones académicas cuestionadas por tres instituciones

La compañía Aris Mining informó que la legisladora ocupó un cargo operativo que no exigía formación universitaria. (@ArisMining/X)

Las dudas surgieron luego de un debate de control político sobre el Escudo de las Américas, cuando Estrada intentó corregir al canciller Omar Bula y este terminó rectificando sus afirmaciones. Después de ese episodio aparecieron denuncias sobre un diploma que la acreditaría como ingeniera de minas de la Universidad Nacional de Medellín.

Édgar Cortés Reyes, secretario general de la Universidad Nacional, afirmó en Noticias Caracol que el Colegio Nacional de Ingenieros solicitó en octubre de 2025 verificar el título de Estrada Holguín. Tras revisar sus bases de datos y documentos, la institución concluyó que no había expedido un título a su nombre.

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La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa también negó que la representante hubiera terminado allí la educación media. El establecimiento indicó que revisó sus libros de registro y actas de evaluación, y determinó que Luz Verónica Estrada Holguín no culminó sus estudios de bachillerato en ese plantel.

El colegio agregó que, en 2017, el año en que habría obtenido el diploma, Estrada figuraba como estudiante repitiente de octavo grado. El documento que le atribuía un bachillerato con especialidad en Comercio también fue puesto en duda.

La Universidad de Antioquia precisó, a su vez, que nunca ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas. Además, señaló que el presunto diploma y el acta de grado como ingeniera de minas atribuidos a Estrada no fueron expedidos por esa institución.

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Las denuncias y los controles cuestionados en la Dian

El exdirector de la DIAN Luis Eduardo Llinás manifestó que actuó bajo el principio de buena fe frente a los soportes presentados. (Dian)

Llinás afirmó que fue “asaltado en su buena fe” y dijo a Caracol Radio que desconocía las irregularidades que rodean el título profesional de Estrada. El exdirector de la Dina señaló que la entidad cuenta con mecanismos internos para verificar los documentos y requisitos de quienes buscan celebrar contratos de prestación de servicios.

El exfuncionario sostuvo que, después de superar esos filtros y cumplir los requisitos legales, el proceso continúa hacia la firma contractual. El caso abrió interrogantes sobre cómo los documentos académicos cuestionados lograron superar las verificaciones de la entidad tributaria.

La Corte Suprema de Justicia informó que existen al menos cinco denuncias contra la representante por presunta falsificación. La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria, mientras miembros del Congreso, incluidos integrantes del Pacto Histórico, le han pedido que renuncie a su curul.

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El Pacto Histórico pidió a su comité de ética que investigue a Estrada. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería le negó la matrícula profesional y la denunció ante la Fiscalía, mientras la congresista figura como coautora de un proyecto de ley de María Fernanda Carrascal para establecer una consulta pública de títulos académicos.