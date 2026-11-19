XM advirtió que los aportes hídricos llegaron al 54,07% de su media histórica durante noviembre, un registro mínimo diario (Herbert Villarraga/REUTERS)

Guardar

Los aportes de agua a los embalses colombianos cayeron a mínimos históricos durante noviembre de 2026, una señal de alerta para el sistema eléctrico ante la proximidad del periodo más intenso del fenómeno de El Niño.

El operador del mercado de energía, XM, advirtió que las reservas hídricas siguen por debajo de los niveles recomendados y que el país cuenta con pocos días de la segunda temporada de lluvias para recuperar parte de su capacidad.

PUBLICIDAD

El panorama genera preocupación, porque el fenómeno climático alcanzaría su punto máximo en diciembre de 2026 y podría extenderse durante el primer semestre de 2027. Para XM, conservar el agua disponible será determinante para reducir la presión sobre la generación eléctrica durante los meses de menores precipitaciones.

La generación hidráulica aportó más del 85% de la electricidad producida en Colombia durante octubre, pese a registrar una disminución de 9,87% (Superintendencia de Servicios Públicos)

A las alertas del operador se suman las medidas regulatorias anunciadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que busca proteger el abastecimiento de electricidad y gas natural. La entidad trabaja en disposiciones para gestionar la demanda, ampliar la oferta energética y fortalecer la cobertura de contratación.

Los embalses no alcanzan el nivel recomendado

El reporte de XM señala que los embalses terminaron octubre con un nivel de 77,35%, por debajo del 80% que se considera necesario para afrontar con mayor margen el fenómeno de El Niño. Además, ese mes completó seis periodos consecutivos en los que los aportes hídricos permanecieron por debajo del 80% de la media histórica.

PUBLICIDAD

La situación se agravó durante noviembre. De acuerdo con el operador, los aportes llegaron al 54,07% de su media histórica, un registro mínimo diario. Aunque la capacidad útil global de los embalses se ubicó en 78,48%, la entidad insistió en la importancia de conservar las reservas antes de que termine la segunda temporada de lluvias.

Según el reporte, para el cierre de ese periodo restaban 12 días. Después comenzaría una etapa de mayor actividad del fenómeno climático, por lo que XM pidió a los colombianos adoptar hábitos de consumo más eficientes y reducir la presión sobre el sistema eléctrico.

La directora ejecutiva de la Creg, Adriana María Jiménez, señaló que el agua almacenada durante las últimas semanas de lluvias será clave para afrontar el periodo más intenso del fenómeno climático (Suministrada a Infobae)

La distribución regional de los embalses al 31 de octubre muestra que Antioquia concentró el 35,88% de la participación; la región central, el 33,83%; la oriental, el 24,64%; Valle, el 3,33%; Caldas, el 1,42%, y Caribe, el 0,9%.

PUBLICIDAD

La advertencia también fue respaldada por la directora ejecutiva de la Creg, Adriana María Jiménez, quien señaló que el agua almacenada durante las últimas semanas de lluvias será fundamental para enfrentar la etapa más exigente. “El agua que logremos guardar en los embalses en estas semanas es la que vamos a necesitar durante el periodo más fuerte de El Niño”, afirmó en un comunicado.

Menor generación hidráulica y nuevas medidas

Las cifras de generación eléctrica de octubre también reflejaron cambios en la participación de las distintas fuentes. Durante ese mes se produjeron 7.522,42 gigavatios hora (GWh), con un promedio diario de 242,66 GWh. Esto representó una disminución de 3,78% frente a septiembre, cuando el promedio fue de 252,19 GWh-día.

PUBLICIDAD

La generación hidráulica aportó más del 85% de la electricidad, pero registró una caída de 9,87%. La energía solar representó el 12% y disminuyó 8,21%. Por su parte, la biomasa tuvo una participación de 1,97% y creció 9,8%, mientras que la energía eólica aportó 0,26% y presentó una variación negativa de 20,09%.

En cuanto a las fuentes fósiles, el gas importado representó el 48,7% y aumentó 10,88%. El gas nacional alcanzó una participación de 10,04%, con un crecimiento de 22,3%. Los combustibles líquidos llegaron al 15,86% y registraron un incremento de 89,81%, mientras que el carbón tuvo una participación de 25,4% y cayó 20,79%.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño podría alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026 y extender sus efectos durante el primer semestre de 2027, lo que aumentaría la presión sobre las reservas hídricas y la generación de energía en Colombia (Colprensa)

Frente a los riesgos de abastecimiento, la Creg informó que ha expedido 18 resoluciones y mantiene abiertos 11 proyectos regulatorios. Las iniciativas buscan diversificar las fuentes de generación y reducir la exposición de los usuarios a las variaciones del mercado de bolsa.

La estrategia contempla tres líneas de trabajo: gestionar la demanda, ampliar la oferta energética y fortalecer la cobertura mediante contratos. Estas acciones buscan preparar al sector para las condiciones que podría enfrentar Colombia durante los próximos meses, cuando la disminución de las lluvias aumente la presión sobre los recursos hídricos y la generación de electricidad.