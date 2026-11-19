La SIC también entrará en la investigación sobre los siete millonarios contratos en Barrancabermeja (SIC-@ABDELAESPRIELLA/X)

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No cesa la polémica por la denuncia que hizo el presidente Abelardo de la Espriella el 19 de noviembre de 2026, cuando solicitó a las autoridades investigar “qué pasó con más de $119.000 de recursos públicos en el municipio de Barrancabermeja”.

Según el mandatario, “la Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos recursos, Foncolombia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicados en el Secop II”.

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Conforme a la denuncia, seis de los siete procesos habría tenido un único oferente y cuatro de los cinco contratos de obra “quedaron en empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como el Bachiller. Estamos hablando de contratos millonarios para vías, instituciones educativas y proyectos de energía solar”, dijo De la Espriella.

Tras las respuestas del alcalde en sus redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado en el que afirmó que priorizó la denuncia por las presuntas prácticas restrictivas de la competencia en siete procesos de contratación asociados a proyectos la ciudad santandereana.

La entidad informó que el trámite quedó a cargo de la Delegatura para la Protección de la Competencia, luego de recibir los señalamientos sobre procesos adelantados por el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, Foncolombia.

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