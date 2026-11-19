Bogotá habilitó 3.000 cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá. (Idpyba)

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Bogotá habilitó 3.000 nuevos cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos que estarán disponibles entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. Los procedimientos se realizarán en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en la localidad de Engativá.

La medida fue anunciada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) como parte de la campaña “Corta a tiempo, esteriliza”. El programa busca ampliar el acceso a este procedimiento veterinario para animales de compañía de familias con menos recursos y de personas en condición de vulnerabilidad.

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El servicio no tiene costo. La entidad pidió a los interesados que soliciten los turnos solo a través de sus canales institucionales, con el fin de evitar intermediarios o cobros indebidos. La programación y la disponibilidad de citas pueden consultarse en la plataforma Turnos Animales Bogotá.

Las cirugías se concentrarán en la Unidad de Cuidado Animal de Engativá

La UCA está ubicada en la carrera 106 A #67-02, en el barrio El Muelle. Allí se atenderán los 3.000 cupos habilitados para el cierre de 2026, de acuerdo con el calendario del Distrito para cada zona de la ciudad.

La campaña del Idpyba prioriza la atención veterinaria para hogares de estratos 1, 2 y 3 y personas en condición de vulnerabilidad. (Idpyba)

La jornada está dirigida de forma prioritaria a hogares de estratos 1, 2 y 3. También contempla atención para animales vinculados a recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes, grupos que han recibido apoyo para ingresar al programa de esterilización.

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El director del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, sostuvo que el propósito de la campaña es intervenir antes de que aumente la población de animales sin hogar. “Cada esterilización es una oportunidad para cortar a tiempo la sobrepoblación, el abandono y reducir el maltrato animal”, afirmó el funcionario.

Según la información divulgada por el Instituto, las cirugías buscan prevenir camadas que puedan nacer sin condiciones adecuadas de cuidado. La entidad señaló además que el procedimiento puede contribuir a reducir el abandono, evitar algunas enfermedades y mejorar comportamientos asociados con el ciclo reproductivo de perros y gatos.

Requisitos para acceder al servicio

Para acceder a las jornadas, los animales deben estar en buen estado de salud y tener una edad mínima de cuatro meses y máxima de ocho años. En el caso de las hembras, no podrán ser atendidas si están en celo o en estado de gestación.

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El director del Idpyba afirmó que las jornadas buscan frenar la sobrepoblación de animales y reducir los casos de abandono. (Colprensa)

El Idpyba indicó que, después de un parto o de un periodo de celo, deben transcurrir al menos 45 días antes de programar la esterilización. Esta condición forma parte de los criterios veterinarios establecidos para reducir riesgos durante la intervención.

La entidad recomendó realizar exámenes prequirúrgicos en los días previos, siempre que sea posible. Entre los análisis sugeridos figuran el cuadro hemático, la prueba de alanina aminotransferasa, conocida como ALT, y la medición de creatinina.

Antes de la cita, los responsables deberán cumplir con un periodo de ayuno. Los perros y gatos no deben consumir alimentos sólidos durante ocho horas ni líquidos durante tres horas antes de la cirugía. El cumplimiento de esta indicación es necesario para la valoración y atención del animal el día del procedimiento.

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Para el día de la jornada

La persona que acompañe al animal debe ser mayor de edad. El día de la jornada tendrá que presentar el turno asignado, una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una copia de un recibo de servicio público con una antigüedad máxima de tres meses.

El recibo debe corresponder a un inmueble de estrato 1, 2 o 3, debido a que esta oferta está enfocada en los hogares incluidos en esos grupos socioeconómicos. El Instituto recomendó verificar con anticipación que los documentos estén completos para evitar inconvenientes durante el ingreso.

Los acudientes deben presentar la fotocopia de la cédula y una factura de servicios públicos con antigüedad máxima de tres meses. (Idpyba)

Los perros deberán asistir con collar y traílla. Si se trata de animales de manejo especial o que presenten nerviosismo, los responsables tendrán que llevar bozal. Los gatos deberán viajar en guacal o en un maletín diseñado para su transporte seguro.

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También será necesario llevar un collar isabelino, que evita que el animal se lama o manipule la herida después de la operación. La lista de elementos incluye una cobija, ya que los animales pueden sentir frío durante el periodo inmediato de recuperación.

El seguimiento posterior será clave para la recuperación de perros y gatos

Al finalizar la esterilización, el equipo médico entregará indicaciones sobre los cuidados posteriores. Los responsables deberán prestar atención a las recomendaciones veterinarias, en especial a las relacionadas con el uso del collar isabelino, el descanso, la alimentación y el control de la herida.

La convocatoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los cupos. El Distrito recomendó no acudir a la Unidad de Cuidado Animal sin una cita confirmada y consultar previamente el calendario de atención por localidad en los canales oficiales del Idpyba.

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