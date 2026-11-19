Congreso de la República de Colombia - crédito Colprensa

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La bancada del Pacto Histórico radicó una ponencia alternativa al proyecto de ley de ajuste fiscal presentado por el Gobierno nacional. La propuesta plantea concentrar el recaudo en los patrimonios más altos y en las grandes empresas, con el argumento de evitar que la mayor carga tributaria recaiga sobre las clases medias y trabajadoras.

Según información publicada por Blu Radio, la senadora Johana Osorio, ponente de la iniciativa, explicó que uno de los puntos centrales consiste en mantener el impuesto al patrimonio. La congresista aseguró que este gravamen ha permitido recaudar cerca de $1,5 billones durante los últimos años.

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Osorio también afirmó que el Gobierno busca reducir este impuesto y eliminarlo a partir de 2030. Frente a esa posibilidad, sostuvo que la propuesta alternativa podría generar más de $32 billones desde ese año en adelante.

La ponencia forma parte de la discusión sobre cómo realizar el ajuste de las finanzas públicas y qué sectores deberían asumir una mayor participación en el recaudo.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impuesto al patrimonio y regalías entre las principales propuestas

El senador David Racero señaló que el propósito de la iniciativa es que “los que tienen más aporten un poco más”. Dentro de las medidas planteadas mencionó recuperar el pago de regalías y restablecer su no deducibilidad para el sector extractivo.

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Racero aseguró que, con estas y otras medidas incluidas en la propuesta, el recaudo podría superar los $20 billones durante el primer año.

El congresista sostuvo que el debate no debe reducirse a definir si se crean o no nuevos impuestos, sino a establecer quién debe asumir el esfuerzo tributario.

“No se trata de impuestos sí o impuestos no. El Pacto Histórico es consciente de que el Estado necesita hacer una reforma tributaria, pero ¿quién la paga? ¿Las clases trabajadoras y las clases medias o los grandes patrimonios y las grandes empresas, especialmente las multinacionales extractivistas?”, manifestó Racero.

La bancada considera que el ajuste debe orientarse hacia los contribuyentes con mayores patrimonios y hacia grandes compañías, especialmente aquellas vinculadas con actividades extractivas.

El planteamiento busca diferenciarse de otras alternativas discutidas dentro del proyecto fiscal y mantener medidas que, según sus promotores, permitan aumentar el recaudo sin trasladar mayores cargas a sectores medios y trabajadores.

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David Racero, congresista del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Pacto Histórico también plantea reducir gastos del Estado

Además de los cambios tributarios, la bancada pidió al Gobierno continuar con medidas de reducción del gasto público.

Entre sus propuestas aparece la eliminación de subsidios a la gasolina, una medida que Racero relacionó con decisiones adoptadas durante la administración de Gustavo Petro.

El senador afirmó que este tipo de acciones debería priorizarse frente a recortes de personal dentro del Estado. En ese contexto, aseguró que cerca de 700.000 personas podrían estar en riesgo por el ajuste estatal.

“Le insistimos al Gobierno nacional: si quiere recortar gastos del Estado, que quite los subsidios a la gasolina, que fue una medida que adelantó el presidente Petro, impopular, pero completamente valorada, y que continúe en esa línea. No que haga una masacre laboral, como se pretende”, expresó Racero.

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La ponencia alternativa combina así medidas orientadas a aumentar los ingresos con propuestas para disminuir determinados gastos públicos.

Entre los ejes expuestos están la permanencia del impuesto al patrimonio, cambios en el tratamiento de las regalías del sector extractivo y la continuidad de ajustes relacionados con los subsidios a los combustibles.

La bancada sostiene que estas medidas permitirían enfrentar el déficit fiscal sin aumentar la presión tributaria sobre las clases medias y trabajadoras.

Por ahora, la propuesta deberá entrar en la discusión legislativa junto con el proyecto presentado por el Gobierno y las demás alternativas planteadas por los sectores políticos que participan en el trámite.

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El debate se concentrará en definir las fuentes de recaudo, el alcance de los impuestos y las medidas de reducción del gasto que finalmente sean incorporadas en el ajuste fiscal.