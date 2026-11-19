La movilidad entre Ibagué y Cajamarca opera a un carril hasta la primera semana de diciembre por obras en la vías (Invias)

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La vía entre Ibagué y Cajamarca tendrá restricciones de movilidad durante lo que resta de noviembre y en los primeros días de diciembre por trabajos de restauración de la carpeta asfáltica en distintos sectores del corredor hacia el Alto de La Línea.

Las obras establecerán paso a un solo carril en puntos intervenidos de esta carretera nacional, utilizada por vehículos particulares, turistas y transporte de carga que atraviesa el centro del país.

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Los cierres serán diurnos y se aplicarán de lunes a viernes. La programación busca reducir las afectaciones durante los fines de semana, cuando aumenta el tránsito de viajeros en dirección al Eje Cafetero.

La restricción se extenderá hasta la primera semana de diciembre y contempla interrupciones cortas, de entre 20 y 25 minutos, en los lugares donde avancen las tareas de renovación del pavimento. Las autoridades recomendaron organizar los desplazamientos con anticipación o utilizar corredores alternos por el norte del Tolima.

El corredor hacia el Alto de La Línea concentra el tránsito de los vehículos de carga pesada en el centro del país (Alcaldía de Manizalez)

El secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, explicó que la intervención implica reemplazar la superficie asfáltica en los tramos definidos. “Consiste en hacer un cambio en la carpeta asfáltica y están teniendo en este momento cierres en algunos puntos de la vía, son cortos entre 20 y 25 minutos”, afirmó Tovar.

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El funcionario señaló que la duración de las detenciones cambiará conforme avance el frente de obra. “A medida que avance se irá disminuyendo los tiempos”, agregó.

Tovar pidió a los conductores tener en cuenta que la limitación de circulación permanecerá durante las próximas semanas. “Invitamos a que programen su viaje o hagan uso de la vía alterna por el norte del Tolima”, indicó.

Los viajeros que vayan hacia el Eje Cafetero podrán tomar las rutas Murillo-Manizales o Fresno-Manizales, corredores planteados como opción mientras continúen las intervenciones en el trayecto entre Ibagué y Cajamarca.

Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 47 obligó a aplazar el cronograma de intervención vial desde julio (Invías)

Los trabajos habían sido previstos para una fecha anterior, pero el cronograma cambió tras la emergencia registrada en julio por el deslizamiento de un talud en cercanías de Cajamarca.

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“Son unas obras que estaban programadas hace unos meses y con la situación que tuvimos en el kilómetro 47, tomamos la decisión de forma conjunta con la concesión App Gica de aplazar estas actividades”, sostuvo el secretario de Tránsito.

La reparación de la carretera se realizará antes de la temporada de fin de año, período en el que crece el flujo vehicular sobre esta ruta que conecta al Tolima con el Alto de La Línea y los departamentos del occidente colombiano.

La ejecución de los trabajos quedó prevista para las semanas previas al aumento de la circulación de diciembre. La recomendación oficial para quienes transiten entre Ibagué y Cajamarca es revisar las condiciones de la ruta, calcular posibles demoras y considerar los corredores alternos si el viaje lo permite.

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Confirmado el aumento de los peajes en la vía Bogotá-Villavicencio: estas son las nuevas tarifas por categoría

Los residentes beneficiarios de la tarifa diferencial en la vía Bogotá-Villavicencio comenzaron a pagar nuevos valores desde las 00.00 del lunes 16 de noviembre. El ajuste comprende las estaciones de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

La modificación se aplica solo a las personas que ya cuentan con el reconocimiento del beneficio por vivir en la zona de influencia del corredor vial. La Agencia Nacional de Infraestructura y Coviandina aclararon que las tarifas generales para los demás usuarios permanecen sin cambios.

El nuevo cobro varía según la estación y la categoría del vehículo. En Boquerón I y II, algunas clases conservan descuentos, mientras que otras quedaron por fuera de la tarifa preferencial.

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En Naranjal, las categorías incluidas en el esquema pagan un mismo monto diferencial. El material disponible no precisa cuál es ese valor ni detalla las categorías alcanzadas.

El beneficio en Pipiral tiene un alcance más limitado: solo contempla tres categorías de vehículos. Tampoco se informaron los montos específicos de la actualización para esa estación.

La medida redefine el costo del paso para los residentes habilitados en esos peajes, sin modificar el valor que abonan conductores no incluidos en el régimen diferencial.