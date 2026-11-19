Juan Felipe Pedraza, más conocido como Rentas, fue el que dejó al descubierto lo que habría sido el modus operandi de la representante a la Cámara Verónica Estrada, acusada de falsificar sus títulos universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las redes sociales, el nombre de Juan Felipe Pedraza podría pasar desapercibido. No así cuando se hace referencia a Rentas, el responsable de que el país político descubriera cómo la representante a la Cámara del Pacto Histórico Verónica Estrada, al parecer, falsificó títulos como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.

Pedraza, economista de profesión, se consolidó como una de las voces digitales que revisan contratos, hojas de vida y declaraciones de renta de funcionarios y en lo que sería este ejercicio de veeduría ciudadana expuso las múltiples irregularidades académicas en las que estaría involucrada la congresista del partido de oposición.

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Estrada, que es una de las congresistas que resultó elegida por la lista cerrada del Pacto en Antioquia, en un grupo en el que destacan, entre otros, el activista Hernán Muriel, habría quedado expuesta tras las revelaciones del joven, que a través de sus perfiles reveló los diplomas y demás certificados que se habrían radicado de forma fraudulenta.

A través de su perfil de X, Rentas expuso cómo el diploma de la Universidad Nacional de Colombia a nombre de la representante a la Cámara Verónica Estrada era falso. (@R3ntas/X)

Pedraza se ha presentado en X e Instagram bajo el usuario @r3ntas y en sus publicaciones combina la revisión de documentos públicos con comentarios políticos y suele cerrar sus intervenciones con una frase dirigida a los sectores afines al gobierno de Gustavo Petro, y que ha calado entre sus seguidores: “No hay petrista gratis”.

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Su actividad en redes le dio visibilidad en medio de denuncias contra funcionarios, congresistas y contratistas estatales. Aunque buena parte de sus cuestionamientos se concentra en integrantes del Pacto Histórico, como Estrada, también ha criticado a figuras de otros espacios políticos; y en este caso aprovechó el incidente de la congresista con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el viral ‘magnesio’.

El economista que convirtió la veeduría en contenido digital

Este influenciador, que parece haber seguido los pasos del hoy representante a la Cámara Daniel Briceño, estudió Economía y tiene ascendencia turca. Esa referencia familiar también forma parte de su identidad en redes, donde en ocasiones aparece con un fez, el sombrero tradicional del país euroasiático, y que se ha convertido en sello de su imagen.

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Juan Felipe Pedraza se ha convertido en un veedor ciudadano que ha puesto al descubierto diferentes irregularidades que comprometen a servidores públicos. (Suministrada a Infobae Colombia)

El origen de su apodo se remonta a un canal anterior, denominado Rentas y Negocios. “Rentas” también era el nombre con el que lo llamaba su padre, Alberto Enrique Pedraza Rallón, que fue profesor universitario y se dedicó al control interno y la asesoría en entidades públicas, y que murió -según se conoció- en marzo de 2025.

Hace cerca de un año y medio, el veedor ciudadano orientó su contenido hacia la fiscalización de la contratación pública. Desde entonces, ha publicado documentos relacionados con la formación académica, la experiencia laboral y los vínculos contractuales de personas que ocupan o han ocupado cargos en el Estado.

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En entrevistas que ha concedido a medios de comunicación nacionales, Pedraza afirmó que rechazó propuestas para trabajar en Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y otras entidades, con el argumento de preservar su independencia frente a los sectores que cuestiona. De hecho, también ha criticado al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico está en el centro de la polémica por la autenticidad de sus credenciales académicas. (Suministrada a Infobae Colombia)

Así fue la denuncia contra la representante Verónica Estrada

Su más reciente denuncia surgió por la documentación que reveló de la representante Estrada, junto con el veedor Ronald Vargas, al afirmar que el título universitario presentado por la congresista no correspondía a un documento válido de la Universidad Nacional de Colombia, pues no aparecía en sus bases de datos.

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Tras su revelación, la Facultad de Minas del centro universitario, con sede en Medellín, certificó que Estrada no figura como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. La institución también indicó que el diploma fechado el 16 de noviembre de 2021, incluido en la hoja de vida de la representante, no fue expedido por esa universidad.

La congresista Verónica Estrada ya había estado inmersa en una fuerte controversia tras una presunta agresión física a su colega, Daniel Briceño. @Veronicaho88/X

A esto se sumó que Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas, según las revelaciones difundidas por los denunciantes, negó la autenticidad de la firma que figura en el diploma. También se descubrió que la tarjeta profesional supuestamente Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) era en realidad falsa.

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“Es una bachiller”, dijo Rentas contra Verónica Estrada

En sus señalamientos, Pedraza elevó el tono de sus críticas contra la congresista y cuestionó su permanencia en la Cámara de Representantes. “Es una bachiller, o sea, literalmente es una bachiller”, afirmó durante una transmisión, en la que luego añadió sin filtro. “Hasta ahí les llegó esa curul. Va a ser una delicia tumbarles esa curul”, dijo.

Luz Verónica Estrada Holguín presentó solicitud de expedición del documento, pero fue denegada por Copnia no cumplir con los requisitos legalmente establecidos. (@EspinosaRadio/X)

En la misma intervención, el influenciador se refirió al contrato que revisó como uno de los elementos centrales de su denuncia, suscrito con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). “Este contrato la deja completamente en ridículo, completamente en ridículo. No hay forma de poder defender este título”, señaló Pedraza en su video.

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También cuestionó a la Universidad Nacional por el uso de su nombre en la documentación atribuida a Estrada: “Decirle a la Universidad Nacional que ahí están pintados, queriendo falsificar títulos de la Universidad Nacional”, agregó el joven, aunque después, por una serie de pronunciamientos, el claustro se desmarcó de estas denuncias.

Las dudas sobre su tarjeta profesional y los contratos estatales

Además del título, las denuncias cuestionan el aval con la que Estrada habría acreditado su condición de ingeniera. Según información divulgada por los veedores, el documento no habría sido expedido por Copnia, pues la congresista no aparecería registrada, siendo esta información confirmada por Rubén Darío Ochoa, director del consejo.

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El Pacto Histórico reiteró su rechazo a cualquier acto de falsedad y garantizó el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. - crédito @PactoCol/X

Las pesquisas también incluyeron certificaciones de experiencia laboral que habrían sido utilizadas para respaldar contrataciones en entidades estatales. Los denunciantes pidieron revisar los contratos que obtuvo antes de llegar al Congreso, ante la sospecha de que pudo haber presentado documentación falsa para acceder a cargos públicos.

El Pacto Histórico pidió activar su comité de ética

Sobre el particular, el Pacto Histórico rechazó los presuntos hechos de falsedad y pidió que se active su Comité de Ética para revisar el caso. A la par, distintos congresistas, incluso de la colectividad de Estrada, le solicitaron que renuncie a su curul mientras avanzan las actuaciones judiciales, que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia.

“Rechazamos absoluto a cualquier acto de falsedad: reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. No amparamos ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública”, expresó la colectividad al mando del expresidente Petro.