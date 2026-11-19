El conductor intentó bajar la moto asegurada con cadenas antes del inicio del fuego (Alcaldía Bogotá/Captura de video)

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Dos agentes de tránsito no lograron extinguir el incendio de una motocicleta que permanecía sobre una grúa en una vía pública de Bogotá. El vehículo ardió después de que su propietario, según las imágenes difundidas en redes sociales, decidió prenderle fuego durante un procedimiento de inmovilización.

El episodio ocurrió cuando la motocicleta ya estaba asegurada en la plataforma de la grúa y el conductor intentó bajarla para impedir su traslado.

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Al no conseguirlo porque una cadena sujetaba el vehículo, el hombre le prendió fuego. Los agentes usaron un extintor, pero las llamas continuaron durante la grabación.

La secuencia quedó registrada en video y circuló a través de varias cuentas en redes sociales. Las imágenes muestran al motociclista cerca de la grúa mientras el fuego consume el vehículo.