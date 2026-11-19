María Claudia Tarazona sostuvo que varias estructuras armadas habrían compartido los costos del magnicidio de Miguel uribe y señaló a alias El Viejo como posible receptor de recursos en la frontera (Luisa Gonzalez/Reuters)

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María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, afirmó que la Fiscalía investiga el presunto traslado de $500 millones en efectivo hacia el municipio de Belén, en una posible conexión con la planeación del crimen contra el dirigente político.

En una entrevista con Noticias Caracol, Tarazona sostuvo que el dinero habría sido transportado por una persona que, según su versión, pertenecía a la Segunda Marquetalia. Aseguró que ese hombre ya fue contactado por la Fiscalía y que el Grupo de Tareas Especiales tiene información de una cadena de informantes que alertó sobre un posible atentado contra Uribe Turbay el 17 de abril de 2025.

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La viuda del senador señaló que las autoridades buscan establecer a quién se entregó el dinero, cuál era su destino y qué relación podría tener con otros recursos que, de acuerdo con la información que dijo conocer, se movilizaban entre Guainía y Vaupés. Tarazona habló de una suma de USD 1,5 millones que, presuntamente, estaba destinada a financiar el crimen.

Abogado de alias Yako negó haberse visitado a ‘Araña’ en prisión para planear crimen de Miguel Uribe Turbay (Colprensa/Polícia Nacional)

Tarazona atribuyó el financiamiento a varias disidencias de las Farc

Tarazona aseguró que la hipótesis que le comunicaron desde la Fiscalía apunta a una coordinación entre distintas estructuras disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Según dijo, varios cabecillas habrían distribuido entre sí los costos de la operación.

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“Distintos grupos y distintas disidencias de las Farc se habían organizado y se habían repartido el costo del magnicidio de Miguel”, afirmó durante la entrevista. La mujer insistió en que esa versión no corresponde a una apreciación personal, sino a información que, según indicó, está en poder de los investigadores.

También mencionó a Enrique Marulanda, hombre al que vinculó con el cuidado de una mina ilegal en Guainía que, según sus declaraciones, sería propiedad de alias Jhon 40. Tarazona afirmó que en ese lugar se habrían reunido Iván Márquez, alias El Viejo y alias Kendry, entre otros integrantes de grupos armados.

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Alias El Viejo habría recibido el dinero en la frontera

De acuerdo con Tarazona, la información disponible incluye chats y una carta remitida a la Fiscalía, en los que se menciona que alias El Viejo recibió dinero en esa zona del país. Añadió que el hombre habría realizado varios traslados de efectivo con destino a Bogotá.

Condenados a 15 y 11 años de cárcel dos de los nueve acusados por el asesinato de Miguel Uribe en Bogotá (Europa Press)

La viuda del senador sostuvo que parte de los recursos fue recuperada después de que alias Simeón entregó las coordenadas del lugar donde, al parecer, había enterrado el dinero. Según su relato, la captura de integrantes de la organización en Bogotá impidió que esos fondos fueran entregados.

Tarazona pidió además que las autoridades de Estados Unidos colaboren con interrogatorios a alias Araña, que está detenido en ese país. La Fiscalía no se pronunció en el material divulgado sobre estas afirmaciones ni sobre el avance de las líneas de investigación mencionadas por la viuda del senador.

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Gustavo Petro anunció demanda contra Maria Claudia Tarazona y abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay le respondió

La disputa entre María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, y el expresidente Gustavo Petro aumentó después de que la mujer lo acusara de tener responsabilidad en el atentado contra el congresista. Durante un evento público, Tarazona pidió identificar a los autores intelectuales del crimen y afirmó: “Gustavo Petro, junto con el régimen del dictador Maduro, fueron quienes dieron la orden para matar a Miguel”.

(@VictorMosqueraM/X)

Petro rechazó la acusación y solicitó a su abogado, Alejandro Carranza, presentar una denuncia penal por calumnia contra Tarazona. “Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”, escribió el exmandatario.

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La defensa de la familia Uribe Turbay cuestionó la decisión y sostuvo que los reclamos de las víctimas no deben convertirse en un motivo de intimidación. “Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas”, afirmó la firma de abogados.

El representante legal también pidió investigar las decisiones relacionadas con la suspensión de órdenes de captura contra José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, las posibles fallas del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección y las responsabilidades detrás del asesinato.