Supermercados colombianos analizan desembarcar en Venezuela con nuevos formatos de bajo costo (REUTERS/Fausto Torrealba/Archivo - EEIM/Wikicommos - Grupo Éxito - https://tiendasisimo.com/)

Guardar

El mercado de supermercados venezolano podría recibir nuevas marcas colombianas en 2027. Tiendas D1, Grupo Éxito y Tiendas Ísimo evalúan opciones para operar en Venezuela, de acuerdo con declaraciones de Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela (Ansa), durante un encuentro empresarial realizado en Caracas.

El dirigente indicó que la posibilidad aún está en fase de análisis y acercamientos. No hay anuncios corporativos sobre inversiones, aperturas, ciudades, formatos comerciales ni cantidad de locales. Tampoco se conoce cuál de las tres compañías podría concretar primero una eventual llegada al país vecino.

PUBLICIDAD

La señal más concreta, según Atencio, corresponde a Tiendas D1. Una delegación de 11 representantes de esa compañía viajó a Venezuela para conocer el funcionamiento del comercio, evaluar el consumo y revisar las condiciones para una expansión futura.

“Es una noticia muy importante”, afirmó el presidente de Ansa sobre la presencia de los ejecutivos colombianos. El gremio venezolano sostuvo que los visitantes buscan “ver el sector y el país” antes de tomar decisiones sobre sus próximos movimientos.

D1 envió una delegación a Venezuela para analizar una eventual expansión (Colprensa)

Atencio destacó el modelo de descuento duro que caracteriza a D1 en Colombia. “Es un modelo de negocio que tiene éxito”, señaló durante la décima edición de Radiografía del retail a la venezolana, evento que reunió a empresarios y representantes del sector de autoservicios.

PUBLICIDAD

La posible llegada se proyecta para el segundo cuatrimestre de 2027

El líder gremial planteó que una empresa colombiana podría tener presencia comercial en Venezuela entre mayo y agosto de 2027. “Creo que para el segundo cuatrimestre del próximo año va a haber presencia de un grupo del hermano país de Colombia”, expresó.

La declaración no implica que las tres marcas abrirán establecimientos en ese periodo. Ansa tampoco precisó si la entrada se produciría mediante tiendas propias, alianzas con operadores locales, franquicias, adquisiciones o acuerdos de distribución.

Representantes del Grupo Éxito también han participado en conversaciones sobre las oportunidades que ofrece el mercado venezolano. La compañía, que opera formatos de supermercados, almacenes y comercio electrónico en Colombia, tendría interés en revisar una eventual expansión internacional.

PUBLICIDAD

Venezuela busca atraer a D1, Grupo Éxito e Ísimo al sector de supermercados (Colprensa)

El gerente general de Tiendas Ísimo estuvo vinculado a las actividades del encuentro organizado por Ansa, según informó Atencio. La cadena, que inició operaciones en Colombia en 2023, forma parte de los negocios que han ganado presencia en el segmento de precios bajos.

La expectativa por estas posibles inversiones se produce mientras el sector minorista venezolano busca atraer nuevos actores regionales. El interés de firmas colombianas podría abrir una competencia mayor en productos de consumo masivo, alimentos, artículos de aseo y mercancía para el hogar.

El consumidor venezolano es uno de los factores que analizan las empresas

Atencio atribuyó parte del interés empresarial al perfil de los compradores del país. “Nos gustan las cosas buenas, las marcas a buen precio”, afirmó al describir las preferencias que, a su juicio, impulsan las consultas de grupos extranjeros.

PUBLICIDAD

El presidente de Ansa calificó al consumidor venezolano como “aspiracional”, una definición que relacionó con la demanda de calidad y precios competitivos. Esa combinación se ajusta a modelos como el de D1 e Ísimo, basados en surtidos seleccionados y ofertas de bajo costo.

Venezuela busca atraer a D1, Grupo Éxito e Ísimo al sector de supermercados (Tiendas Isimo/Facebook)

Además de las compañías colombianas, un grupo económico de Portugal manifestó interés en estudiar posibilidades de inversión en supermercados y autoservicios venezolanos. Atencio mencionó esos contactos dentro de las conversaciones que adelanta el sector con posibles operadores internacionales.

El gremio aclaró que, por ahora, no existen planes anunciados para el ingreso de cadenas estadounidenses. Las gestiones conocidas se concentran en empresas de Colombia y Portugal.

PUBLICIDAD

Las definiciones dependerán de las evaluaciones de mercado, las condiciones operativas y las decisiones internas de cada grupo. Por ahora, la visita de los representantes y las declaraciones de Ansa muestran una etapa exploratoria, sin contratos ni inauguraciones confirmadas.

Tras lo anterior, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Un usuario comentó: “En 3 años más todas las grandes cadenas de comercio colombianas estarán en Venezuela, la bonanza del colar”.