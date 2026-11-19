El sargento Chala Sáenz aseguró que este tipo de episodios son frecuentes en las bases militares (@SARGENTOCHALA/X)

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El sargento (r) del Ejército Nacional Alexander Chala Sáenz publicó una denuncia en redes sociales sobre el presunto uso de soldados profesionales, regulares y recursos del Ejército Nacional en labores particulares dentro de una vivienda fiscal del Fuerte Militar de Tolemaida.

Con una detallada explicación de los hechos y videos que respaldan su denuncia, el uniformado retirado comentó que recibió la información de manos de militares activos que solicitaron reserva de su identidad por temor a represalias laborales, traslados o presiones internas.

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La denuncia señala al coronel Libardo Andrés Ramírez García, que estaría al frente de la Escuela de Tiro del Centro Nacional de Entrenamiento (Cecae).

Estas seríasn las pruebas sobre el uso de soldados en obras de reformas de unidades de suboficiales (@SARGENTOCHALA/X)

De acuerdo con la versión conocida y divulgada por Chala, entre septiembre y octubre del año en curso, personal de esa unidad, del Batallón de Policía Militar N.° 5 y del Batallón de Servicios habría sido destinado a tareas de mantenimiento, adecuación y reparación de la vivienda fiscal asignada al oficial y su familia.

Conforme a los señalamientos del sargento retirado, se trata de un presunto caso de abuso de autoridad y uso indebido de tropa en el fuerte militar, por lo cual Chala solicitó “de manera urgente y respetuosa” la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Inspección General del Ejército que abran verificaciones preliminares.

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“Aclaro de manera expresa que este pronunciamiento no constituye ningún tipo de imputación ni una sentencia de culpabilidad, sino el ejercicio legítimo de veeduría ciudadana y control social ante hechos de suma gravedad que comprometen la transparencia institucional y la dignidad de nuestros soldados”, escribió el exmilitar.

En comunicación con Infobae Colombia, Chala explicó que “el mantenimiento de las casas fiscales del Ejército Nacional de Colombia está a cargo del Instituto de Casas Fiscales del Ejército (Icfe), una entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y al Grupo Social y Empresarial de la Defensa (Gsed)”, y estas labores no corresponden a los soldados.

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Incluso, sostuvo que para estas labores existe un presupuesto que está destinado a través de las entidades a cargo y que “cada unidad cuenta con un suboficial de casas fiscales encargado de informar las novedades, y el cuatro, quien maneja el presupuesto, realiza un informe para solicitar el mantenimiento”.

El caso involucra a personal de la Escuela de Tiro, el Batallón de Policía Militar N.° 5 y el Batallón de Servicios (Ministerio de Defensa- @SARGENTOCHALA/X)

También le dijo a este medio que estos episodios “ocurren con frecuencia, pero al personal le da miedo denunciarlo”.

El denunciante pidió verificar videos y registros fotográficos

El sargento retirado aseguró que cuenta con videos y fotografías que, según afirmó, mostrarían a los soldados en labores ajenas a sus funciones de entrenamiento, seguridad y servicio militar.

Por ende, su solicitud es que las autoridades determinen si existió abuso de autoridad, utilización indebida de recursos públicos, peculado por uso o faltas disciplinarias relacionadas con la destinación de personal y bienes del Ejército para fines particulares.

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También cuestionó el eventual uso de jóvenes que cumplen el servicio militar obligatorio en tareas de obra o domésticas. “El uniforme de nuestros soldados representa el honor y la defensa de la soberanía de Colombia; jamás debe instrumentalizarse para satisfacer las comodidades domésticas de ningún superior”, escribió.

Entre las conductas que se pide evaluar figuran el abuso de autoridad, el peculado por uso y eventuales faltas disciplinarias (@SARGENTOCHALA/x)

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público del Ejército Nacional, del coronel Ramírez ni de los organismos de control mencionados en la denuncia.

De hecho, Chala confirmó a Infobae Colombia que no ha recibido información de ninguna institución sobre su denuncia y que tampoco ha conocido algún pronunciamiento sobre las personas involucradas. Aun así, reiteró que, según denuncias que ha recibido, conoce de coroneles que llegan a las unidades y “quieren vivir en mansiones”.

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“Por ese motivo, mandan a realizar arreglos y terminan utilizando a los soldados como empleados y destinando para sus caprichos las partidas que son para otras necesidades”, dijo el sargento retirado.