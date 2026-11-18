Fuerzas de seguridad realizaron 64 allanamientos contra presuntas redes de narcotráfico, asesinatos y cobros ilegales, con intervenciones que incluyeron el penal de Tuluá (@DevalPolicia / X)

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La megatoma de seguridad en el Valle del Cauca dejó 64 personas capturadas durante operativos simultáneos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en 18 municipios.

La ofensiva, denominada Operación Patriot, se concentró en cinco estructuras criminales y permitió detener a presuntos integrantes del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y bandas locales señaladas de delitos como homicidio, extorsión, hurto y narcotráfico.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, acompañó el despliegue desde Tuluá, donde también se adelantaron requisas en el centro penitenciario. Según el balance oficial, 30 personas fueron capturadas por orden judicial y otras 34 en flagrancia, tras una jornada que comenzó a las 5:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre de 2026.

Cinco operaciones se realizaron e forma simultánea en 18 municipios

Las autoridades ejecutaron cinco operaciones y 64 allanamientos en distintos puntos del departamento. El reporte de la Gobernación indicó la incautación de nueve armas de fuego, más de 1.100 dosis de estupefacientes, tres motocicletas y un automóvil recuperados, además de cuatro vehículos que quedaron a disposición de las autoridades.

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La operación tuvo presencia en municipios como Tuluá, Trujillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, San Pedro, Ansermanuevo, Guacarí, El Cerrito, Toro, Pradera y La Unión. El general Carlos Oviedo, comandante de la Regional Cuatro de la Policía, señaló que más de 1.000 uniformados participaron en los procedimientos.

Dilian Francisca Toro acompañó desde Tuluá el despliegue de Policía, Ejército y Fiscalía contra redes ligadas al narcotráfico, las extorsiones y los homicidios (@DilianFrancisca / X)

“Más de 1.000 policías hacen parte de este operativo para contrarrestar el homicidio, el hurto, el narcotráfico, la extorsión y un control estratégico al centro penitenciario de Tuluá”, afirmó el oficial.

Entre los detenidos figura alias James, al que las autoridades identifican como presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo en el corregimiento de Venecia, en jurisdicción de Trujillo. De acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con la coordinación de extorsiones, reclutamiento y entrenamiento de integrantes armados.

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Las capturas incluyeron a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc

Entre ellos está alias Pipisaurio, señalado de pertenecer al Frente 57 Yaír Bermúdez y de participar, según las autoridades, en extorsiones contra ganaderos y comerciantes de Sevilla y Caicedonia.

También fue capturado alias Patepalo, vinculado por las autoridades con la estructura Jaime Martínez. En San Pedro, los uniformados detuvieron a un supuesto colaborador de ese grupo, al que le incautaron 92 cartuchos de diferentes calibres y un cargador para fusil.

Las autoridades capturaron a 64 personas durante la Operación Patriot en 18 municipios del Valle del Cauca. (@GobValle / X)

Las autoridades sostienen que el detenido en San Pedro estaría relacionado con el transporte de material bélico, el microtráfico y el reclutamiento de menores. La información será materia de los procesos judiciales correspondientes, en los que se deberá determinar la responsabilidad individual de los capturados.

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En Trujillo fueron detenidas tres personas, mientras que en Bolívar hubo otras dos capturas. Los investigados estarían relacionados con homicidios selectivos y expendio de estupefacientes, según los elementos reunidos por los organismos de seguridad.

Los operativos se dirigieron contra redes locales de narcotráfico y homicidios

La operación afectó grupos señalados de controlar actividades de microtráfico en varias zonas del departamento. Entre las estructuras mencionadas por las autoridades están Los Kikos y Los Tata, en Pradera; El Hueco, en Guacarí; El Imperio, en Ansermanuevo, y La Norte, en La Unión.

En Ansermanuevo, siete presuntos integrantes de Nueva Generación fueron capturados. Entre ellos estaban alias Coco y alias Mono. Este último, según las autoridades, se había fugado del CAI Berlín de Cartago, donde cumplía una medida de aseguramiento por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro supervisó los despliegues de control desde el comando de Policía de Tuluá. (@DilianFrancisca / X)

En Guacarí y El Cerrito fueron detenidos ocho presuntos miembros de Los del Hueco. Las investigaciones ubican entre ellos a alias Rosa, a quien se señala de coordinar la comercialización de sustancias ilícitas en esa zona del centro del departamento.

Otro procedimiento en Toro dejó tres detenidos, entre ellos alias Carlangas, señalado de dinamizar el tráfico de estupefacientes. En ese operativo se incautaron 4.450 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Una persecución en la vía Cali-Andalucía permitió decomisar marihuana

Uno de los procedimientos reportados durante la megatoma ocurrió en la vía entre Cali y Andalucía. Allí, las autoridades incautaron 332 kilos de marihuana tipo creepy, cuyo valor fue estimado en cerca de $200 millones.

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La información entregada sobre el operativo menciona más de una tonelada de estupefacientes incautados en el conjunto de los procedimientos. El comunicado inicial de la Gobernación, por su parte, reportó más de 1.100 dosis decomisadas. Las autoridades no precisaron en el balance difundido cómo se distribuye el total de la droga entre los allanamientos, las incautaciones en carretera y las requisas penitenciarias.

La requisa en el centro penitenciario de Tuluá dejó el decomiso de 32 teléfonos celulares y 11 armas blancas. (Gobernación del Valle del Cauca)

Además de las estructuras ya mencionadas, las autoridades incluyeron entre los grupos afectados a Los Magos, La Oficina del Norte y Los Flacos. El despliegue buscó atacar redes que, de acuerdo con los organismos de seguridad, tienen presencia en municipios del norte, centro y sur del departamento.

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Redada en la cárcel de Tuluá

Uno de los ejes de la operación fue la intervención a la cárcel de Tuluá, donde se incautaron teléfonos celulares, armas cortopunzantes y estupefacientes. El comunicado de la Gobernación informó el hallazgo de 32 celulares, 34 accesorios y 11 armas blancas.

Toro afirmó que los dispositivos hallados en el centro penitenciario serían utilizados para cometer extorsiones desde el interior de la cárcel. La mandataria aseguró que el departamento registra una reducción del 18% en ese delito, aunque no precisó el período de comparación ni las cifras absolutas.

“Estamos aquí para darle tranquilidad y seguridad a todos los vallecaucanos. Seguimos con las botas puestas”, expresó la gobernadora al presentar el balance desde el comando del Distrito de Policía de Tuluá.

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