Para 2026, el salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% bajo el concepto de "salario móvil y vital" - (Colprensa)

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La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) propuso reformar el mecanismo de concertación del aumento salario mínimo en Colombia porque, según su presidente Jaime Cabal, el sistema actual es anticuado y no refleja las diferencias entre empresas, sectores económicos y regiones.

Para la negociación, que arrancó el 18 de noviembre con miras al ajuste de 2027, el gremio defiende retomar la inflación y la productividad como criterios técnicos del incremento, y anticipa que respaldará un aumento de un solo dígito.

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Cabal planteó separar las dos discusiones: concentrarse en el incremento salarial para 2027 y, en paralelo, abrir un debate futuro sobre las reglas del mecanismo de concertación.

“Creo que Colombia tiene un mecanismo muy anticuado que no refleja la realidad de hoy, ni en las empresas, ni en los sectores, ni en las regiones”, afirmó el dirigente gremial a La FM. Dijo que el salario mínimo debe preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero rechazó lo que calificó como medidas populistas por sus efectos sobre la economía. A su juicio, la mesa debe recuperar una fórmula técnica.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, insistirá en un aumento de un solo dígito en el salario mínimo de 2027 - (Colprensa)

Agregó que “el estricto rigor técnico con el que se negociaba el salario mínimo, que era la inflación más los puntos de productividad, debe ser el criterio que prime en esta oportunidad”.

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Aumento de un solo dígito

Fenalco llevará a la mesa una postura favorable a un ajuste inferior a 10%, que Cabal aseguró comparte con otros representantes empresariales. El presidente del gremio vinculó el incremento de 23,7% del año pasado con presiones inflacionarias, tasas de interés elevadas, menor consumo y un impacto en la informalidad laboral.

El dirigente reconoció que las posiciones moderadas de los empleadores suelen chocar con las expectativas de las organizaciones de trabajadores. “Los empresarios, al fijar esta posición, pues, siempre hacemos de policías malos y los representantes de las centrales obreras de policías buenos, porque, pues, ¿a quién no le va a gustar que el salario se incremente en un porcentaje mayor?”, expresó.

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Por qué el salario mínimo debe tener un aumento de un solo dígito

Por su parte, la CEO de Lexacty, Audrey Rodríguez, propuso un ajuste de entre el 8% y el 10%, con un nivel cercano al 9,5% y un tope de 10%. Afirmó que “el aumento debe estar en un rango prudente” y advirtió que las micro y pequeñas empresas aún afrontan el efecto del alza de 23% aplicada este año.

El 18 de noviembre de 2026 se instaló de manera formal la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales integrada por representantes del Gobierno, empresas y sindicatos - Minsiterio del Trabajo

Costos laborales y el riesgo para el empleo formal

Rodríguez señaló que un incremento salarial eleva otros gastos de los empleadores: aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, además de las provisiones para primas y cesantías. “Cada punto jala de inmediato a la seguridad social a cargo del empleador”, indicó.

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De igual manera, advirtió que superar el umbral de dos dígitos afectaría la contratación formal. “Romper definitivamente esa barrera de los dos dígitos sería darle un golpe muy duro al empleo formal”, afirmó. También señaló que, si la ley de rescate fiscal que se debate en el Congreso avanza, las empresas y los trabajadores independientes con ingresos superiores a dos salarios mínimos afrontarían nuevos descuentos y pagos a la seguridad social.

Audrey Rodríguez indicó que los sindicatos plantean aumentos superiores al 10%, una distancia que dificulta un consenso con los gremios empresariales. Si las partes no acercan posiciones, el Gobierno podría fijar el incremento salarial mediante decreto, como ya ocurrió en la ronda anterior.

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Son 2,4 millones de trabajadores en Colombia los que ganan un salario mínimo al mes, según el Dane - (Luis Jaime Acosta/Reuters)

Cronograma para concertar el aumento del salario mínimo

Las sesiones técnicas para negociar el salario mínimo de 2027 en Colombia inician el 26 de noviembre de 2026, la mesa se instala el 27 de noviembre, las propuestas se presentan el 10 de diciembre, el primer plazo legal para un acuerdo es el 15 de diciembre y el decreto (haya o no consenso) se expide a más tardar el 30 de diciembre de 2026.

Fechas clave del cronograma (noviembre – diciembre de 2026)

26 y 27 de noviembre: i nstalación de la Subcomisión de Productividad con el DANE y apertura oficial de la mesa de concertación con indicadores del PIB y mercado laboral.

7 al 9 de diciembre: presentación del IPC de noviembre y análisis de perspectivas macroeconómicas (Dane, Ministerio de Hacienda y Banco de la República).

10 de diciembre: Presentación formal de las propuestas de incremento por parte de centrales obreras, pensionados y empleadores.

11 al 14 de diciembre: jornadas de deliberación y búsqueda de consenso.

15 de diciembre: vencimiento del primer plazo legal para lograr un acuerdo (Ley 278 de 1996).

Si no hay acuerdo el 15 de diciembre

17 y 18 de diciembre: presentación y estudio de salvedades de las partes.

A partir del 24 de diciembre: el Gobierno nacional inicia la preparación del decreto unilateral.

30 de diciembre: límite legal para expedir el decreto del salario mínimo que regirá desde el 1 de enero de 2027.