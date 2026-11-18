El joven resultó herido, pero no se conoció su estado de salud posterior al hecho (@ColombiaOscura/X)

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Un joven resultó herido con un machete en una zona cercana al tórax luego de ser atacado por dos presuntos cobradores de préstamos informales en el barrio Ambalá, en Ibagué, Tolima. El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Según la denuncia divulgada por el diario ibaguereño El Nuevo Día, los hombres llegaron al lugar donde estaba la víctima para exigir el pago de una deuda bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Al parecer, el joven llevaba tres días de retraso en las cuotas diarias, de acuerdo con el relato conocido.

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De acuerdo con el registro gráfico, el hombre habría intentado escapar, pero los presuntos cobradores lo alcanzaron y lo golpearon con puños y patadas. En las imágenes también se observa el uso de una aguja metálica y, posteriormente, la agresión con el arma blanca.

Los responsables se movilizaban en una motocicleta de bajo cilindraje, según la información recopilada por medios locales. La denuncia también advierte sobre presuntas amenazas a otros habitantes del sector por deudas pendientes.

La denuncia de los hechos fue tramitada ante la Fiscalía General de la Nación (captura @ColombiaOscura/X)

No obstante, las autoridades de la capital tolimense no se han pronunciado oficialmente por este hecho de violencia. De la misma manera, no se ha reportado el estado actual de salud del hombre atacado.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar las conductas penales que correspondan. La comunidad de Ambalá pidió mayor presencia institucional ante los reportes de cobros violentos vinculados con créditos informales.

La propuesta de los bancos al Gobierno nacional para contrarrestar el flagelo de los “gota a gota”

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) planteó al inicio del Gobierno De la Espriella una estrategia público-privada para reincorporar a cinco millones de adultos al sistema de crédito formal y reducir la dependencia de préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota”.

La propuesta, presentada por el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, busca elevar al 75% la proporción de adultos con acceso a financiamiento formal. Según las cifras expuestas por el gremio, 20,3 millones de personas, equivalentes al 51,6% de los adultos, ya tienen al menos un producto de crédito en la banca.

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Las micro y pequeñas empresas en Colombia recurren a prestamistas informales para financiar hasta el 26,3% de su flujo de caja diario (Colprensa)

El objetivo de más largo alcance es llevar de 20 millones a 30 millones el número de adultos con crédito formal. Para Malagón, una parte de esa meta podría alcanzarse con medidas de rebancarización que permitan ofrecer nuevas alternativas a quienes salieron del sistema por reportes negativos u otras restricciones.

La hoja de ruta propone incluir una comisión de rebancarización en el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Ese espacio tendría como objetivo identificar mecanismos que incentiven y hagan viables los desembolsos para población hoy excluida de la banca.

El crédito informal puede superar el 600% anual para empresas

El debate ocurre en un contexto en el que cerca de uno de cada cinco adultos recurre a préstamos informales. Cálculos citados del Centro de Pensamiento Económico Anif y Colombia Fintech indican que las tasas anuales de estos créditos llegan a 382,2% para los hogares y hasta 666,5% para las empresas.

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Los prestamos gota a gota son una opción rápida para conseguir dinero, pero es riesgoso e ilegal (Laud)

En la práctica, los intereses mensuales suelen ubicarse entre 20% y 25%, aunque pueden superar ese rango. El fenómeno afecta a pequeños comerciantes, trabajadores informales y comunidades rurales que no acceden a productos bancarios tradicionales.

El presidente Abelardo de la Espriella incluyó el “gota a gota” dentro de las actividades que, según afirmó, alimentan la inseguridad y las economías criminales.

“El gota a gota es una nueva forma de esclavitud y tenemos que combatirlo como corresponde”, afirmó el mandatario, quien planteó que Barranquilla podría funcionar como escenario de prueba para nuevas medidas de seguridad y convivencia.