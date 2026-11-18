La Embajada de Estados Unidos en Colombia abrió la convocatoria para el Community Solutions Program 2027, un intercambio profesional dirigido a líderes comunitarios y profesionales vinculados con el desarrollo económico local y regional.
La iniciativa, financiada por el Gobierno estadounidense, prevé una estancia de trabajo de 12 semanas en organizaciones o empresas de Estados Unidos dedicadas a promover el crecimiento económico.
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El programa busca que los seleccionados fortalezcan sus capacidades profesionales mediante formación especializada, experiencias de inmersión y vínculos con una red internacional de personas que trabajan en sus comunidades.
Los postulantes deberán demostrar que sus conocimientos pueden traducirse en acciones de largo plazo, iniciativas entre sectores y resultados medibles para sus territorios.
La convocatoria está enfocada en profesionales con experiencia comunitaria
La Embajada estadounidense indicó que podrán postularse personas que tengan entre 27 y 39 años y acrediten al menos cinco años de experiencia profesional o comunitaria.
Los candidatos también deberán demostrar capacidad para generar beneficios concretos en sus comunidades y articular proyectos con actores de distintos sectores.
La convocatoria priorizará propuestas relacionadas con emprendimiento, desarrollo de negocios, innovación, tecnología y transformación digital.
También tendrán lugar las iniciativas sobre comercio y logística internacional, infraestructura, hospitalidad, turismo e industrias gastronómicas. El listado de áreas incluye sistemas agrícolas, desarrollo rural, educación, empleabilidad y formación de la fuerza laboral.
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El fortalecimiento de alianzas entre instituciones públicas y empresas privadas también figura entre los campos de interés del programa.
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