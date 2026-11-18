Los seleccionados participarán en una práctica profesional de doce semanas en organizaciones de desarrollo económico en Estados Unidos (Europa Press)

Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Colombia abrió la convocatoria para el Community Solutions Program 2027, un intercambio profesional dirigido a líderes comunitarios y profesionales vinculados con el desarrollo económico local y regional.

La iniciativa, financiada por el Gobierno estadounidense, prevé una estancia de trabajo de 12 semanas en organizaciones o empresas de Estados Unidos dedicadas a promover el crecimiento económico.

PUBLICIDAD

El programa busca que los seleccionados fortalezcan sus capacidades profesionales mediante formación especializada, experiencias de inmersión y vínculos con una red internacional de personas que trabajan en sus comunidades.

Los postulantes deberán demostrar que sus conocimientos pueden traducirse en acciones de largo plazo, iniciativas entre sectores y resultados medibles para sus territorios.

El Gobierno de Estados Unidos financia el Community Solutions Program 2027 para líderes comunitarios y profesionales de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria está enfocada en profesionales con experiencia comunitaria

La Embajada estadounidense indicó que podrán postularse personas que tengan entre 27 y 39 años y acrediten al menos cinco años de experiencia profesional o comunitaria.

Los candidatos también deberán demostrar capacidad para generar beneficios concretos en sus comunidades y articular proyectos con actores de distintos sectores.

La convocatoria priorizará propuestas relacionadas con emprendimiento, desarrollo de negocios, innovación, tecnología y transformación digital.

También tendrán lugar las iniciativas sobre comercio y logística internacional, infraestructura, hospitalidad, turismo e industrias gastronómicas. El listado de áreas incluye sistemas agrícolas, desarrollo rural, educación, empleabilidad y formación de la fuerza laboral.

PUBLICIDAD

El fortalecimiento de alianzas entre instituciones públicas y empresas privadas también figura entre los campos de interés del programa.