Desde Australia, la tía de Kevin Santiago, Laura Castillo, hizo un llamado en busca de la solidaridad de usuarios en redes sociales y connacionales (@soylauracastillo19/IG)

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Las autoridades de Nueva York suspendieron las labores de búsqueda en el lugar del colapso de un edificio residencial de tres pisos en Brooklyn (que se registró el miércoles 11 de noviembre), que dejó ocho muertos y al menos 18 heridos, después de establecer que no había más víctimas bajo los escombros.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que entre los fallecidos había dos menores de edad (ambos de nacionalidad colombiana, e identificados como Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; y Kevin Santiago Reyes González, de 10 años).

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Cuatro bomberos y siete menores de edad figuran entre las personas lesionadas, de acuerdo con el informe del diario The New York Times la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026.

El tercer colombiano que murió por la caída de la estructura fue Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31 años.

Sin embargo, una publicación que se conoció a través de redes sociales el martes 17 de noviembre por parte de la colombiana residente en Australia Laura Castillo, y familiar del pequeño Kevin Santiago, reveló el difícil momento que atraviesa en estos momentos el padre del menor, Darwin Reyes, que solicita ayuda para solventar los gastos funerarios con los que espera darle el último adiós al pequeño.

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“Hola, necesito su ayuda. Mi primo se llama Darwin Reyes y su hijo Kevin Santiago Reyes falleció en el derrumbe del edificio en Brooklyn, en Nueva York. (...) Necesito a alguien, algún colombiano, alguna persona que esté en Brooklyn ahorita, que esté en Nueva York, para que por favor vaya, que se comunique con mi primo, que le dé ánimo, que le dé aliento, que si tiene, no sé, mercado, ropa, cualquier cosa que le pueda ayudar, porque además él perdió todas sus cosas además del niño”, inicia la declaración Laura, que compartió el video desde su cuenta de Instagram.

La colombiana le pidió a los connacionales residentes en Nueva York que le den “soporte” a Darwin, “porque yo estoy muy lejos, toda su familia estamos muy lejos, y él se quedó solo porque él era solamente con Santiago”.

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La tía del niño explicó que Darwin “fue papá soltero (...) de esos papás que dijo: ‘Yo saco a mi hijo adelante, yo doy todo por mi hijo’, y se fue a Nueva York por él, para que Santiago aprendiera inglés, para que Santiago creciera, para un mejor futuro”, relató la joven en medio de las lágrimas por no estar allí cerca para poderlo consolar.

“No sé cómo ayudarlo. No puedo ayudarlo. No puedo devolverle al niño. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada para ayudar a mi primo. Lo único que puedo hacer es este video, por si hay algún colombiano que esté allá o alguna persona que le pueda ayudar con los gastos funerarios o cualquier cosa, o alguna donación”, explicó más adelante Castillo, al destacar que el propio Darwin inició una colecta por medio de la página de financiación colectiva (crowdfunding) GoFundMe.

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La joven colombiana imploró a todas aquellas personas que quieran colaborar, y dejó en claro que lo que más desea en este momento es que el padre de Kevin Santiago “no se sienta solo, que por favor no se vaya a sentir solo, que sepa que acá estamos apoyándolo toda la familia, todos los colombianos apoyándolo, porque sé que no es fácil estar en otro país solo y perder a la única familia que tiene su hijo”.

“Si mi primo Darwin ve esto, quiero decirle que fue el mejor papá que yo he conocido. Siempre se lo dije. Fue el mejor papá, que la dio toda, que Santiago tuvo el mejor papá del mundo. Que lo lamento”, concluye la grabación de Laura.

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Padre de niño colombiano pide ayuda para cubrir los gastos funerarios de Kevin Santiago

Darwin señaló en la descripción que realizó en el mismo sitio web que el objetivo con la colecta del dinero es “honrar a Kevin Santiago y a reconstruirse tras la tragedia del colapso en Flatbush Avenue”.

El padre del menor se refirió a la partida de su hijo como “una luz que se apagó demasiado pronto”.

“En nombre de la familia Reyes, hoy acudimos a nuestra comunidad con el corazón roto y el alma destrozada”, menciona la nota en la que se recalcó que “Kevin Santiago era mucho más que un niño lleno de vida; era una luz brillante que iluminaba cada habitación a la que entraba”.

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“Su alegría, su sonrisa y su hermosa energía dejaron una huella imborrable en los corazones de sus padres, su familia, sus amigos y su querida comunidad escolar, quienes hoy lloran su repentina partida”, sigue la reseña, en la que se precisó que, “en medio de este inmenso dolor y sufrimiento indescriptible, nuestro deseo más profundo es darle a nuestro querido hijo la despedida digna y llena de amor que merece”.

Sobre cómo se utilizarían los fondos (la meta de recaudo son USD 22.000), en el sitio web se lee que es para destinarlo a “un espacio donde su familia, maestros, compañeros de clase y todas las personas que lo amaban puedan reunirse para honrar su memoria, recordarlo con amor y acompañarlo en espíritu en su camino al cielo”.

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Asimismo, se dejó en claro que “cada contribución recibida se destinará directamente a cubrir los gastos de los servicios funerarios, asegurar una parcela de entierro en un cementerio y ayudar a nuestra familia con los costos inmediatos, incluido el urgente traslado de vivienda tras esta devastadora tragedia”.

“No hay palabras que puedan expresar verdaderamente nuestra gratitud por la generosidad, las oraciones y el apoyo de cada persona que decida donar o compartir esta historia durante un momento tan desgarrador”, finaliza la descripción.

Si desea revisar cómo va la recolecta, puede ingresar a la dirección web