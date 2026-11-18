Recogieron 50 mil firmas contra el posible aumento del IVA a alimentos para animales (Colprensa - @PlataformaALTO/X)

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La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, advirtió que el anuncio atribuido al Gobierno de Abelardo sobre la exclusión de los alimentos para perros y gatos de un eventual aumento tributario no cerraría el debate sobre el gravamen. La legisladora sostuvo que la modificación podría reaparecer durante la discusión de la reforma en el Congreso.

“Él hace un anuncio para desactivar la marcha, pero es posible que, una vez pasada la movilización, vuelva a revivir el tema”, afirmó Hernández durante una entrevista con Tercer Canal.

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La congresista cuestionó la propuesta que, según expuso, contemplaba un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para distintos alimentos destinados a animales.

La senadora señaló que el mensaje difundido la noche anterior se refería solamente a los productos para animales de compañía. Según su interpretación, esa categoría abarca principalmente a perros y gatos, mientras que otros alimentos quedarían por fuera de la exclusión anunciada.

La senadora Esmeralda Hernández pidió revisar la exclusión del IVA a comida animal (@EsmeHernandezSi/X)

La senadora pidió revisar el texto que llegue a las comisiones

Hernández sostuvo que el punto central será conocer la redacción de la ponencia que llegue al trámite legislativo. “Aquí lo que querían era incrementar el impuesto a la comida de los animales. Y ojo, porque lo que él anuncia anoche es que no aumentará el incremento de la comida de animales compañeros, pero de otro tipo de animales como gallinas, cerdos, pollitos, burros, caballos, no lo incluyeron dentro de esta medida”, dijo.

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La congresista afirmó que esos productos podrían afrontar una variación del IVA desde el 5% hasta el 19%. “Habrá que revisar qué llega en la ponencia”, agregó, al insistir en que la precisión sobre las especies y los alimentos alcanzados por la medida deberá quedar expresada en el documento que estudien las comisiones conjuntas.

Durante la entrevista, Hernández calificó la iniciativa como una decisión que provocó rechazo en distintos sectores. También vinculó la discusión con el debate previo sobre la canasta familiar, al considerar que el Ejecutivo plantea cambios tributarios que luego generan reacciones ciudadanas.

“Ellos crean el caos y quieren incrementar el IVA. Cuando la gente se rebota, porque esto fue un tema nacional, todos los medios y todas las organizaciones animalistas salieron en contra”, afirmó la legisladora.

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Senadora del Pacto Histórico alertó sobre un posible regreso del impuesto a comida animal (@EsmeHernandezSi/X)

La campaña reunió 50 mil firmas contra el posible aumento

La senadora indicó que su equipo puso en marcha una campaña el viernes anterior a la entrevista. Según detalló, la iniciativa reunió 50 mil firmas verificadas en menos de cuatro días, que serán presentadas ante la comisión que trate la reforma.

“Nosotros lanzamos una campaña el viernes. En menos de cuatro días recogimos 50 mil firmas verificadas que ya tenemos en nuestro poder y que igual le vamos a entregar a la Comisión”, señaló Hernández.

La dirigente del Pacto Histórico explicó que el objetivo de esa entrega será dejar constancia del rechazo de los firmantes a la propuesta. También sostuvo que la movilización del 19 de noviembre de 2026 no debería detenerse ante el anuncio sobre los alimentos destinados a perros y gatos.

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“Tampoco podemos confiarnos”, expresó. Para la congresista, el artículo puede regresar durante los debates de las comisiones conjuntas o en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado.

La senadora pidió que las organizaciones y los ciudadanos mantengan el seguimiento sobre el articulado. “Es posible que quieran revivir el artículo en el debate, en los debates de las comisiones conjuntas o incluso en las plenarias, así que tendremos que estar alertas”, manifestó.

El debate por el IVA a alimentos para animales seguirá en las comisiones del Congreso (@PlataformaALTO/X)

Plataforma animalista celebró el anuncio, pero mantuvo la alerta

La plataforma animalista Alto publicó un mensaje en X en el que celebró la caída del posible aumento del IVA para la comida de animales. “¡Victoria! Se cayó el aumento del IVA a la comida de los animales”, escribió la organización.

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El colectivo agradeció a las personas que apoyaron la campaña #ConMiComidaNo y destacó el papel de Hernández en la recolección de adhesiones. “Gracias a las más de 50 mil personas que firmaron y se unieron a la campaña”, indicó el mensaje.

La plataforma sostuvo que un aumento habría encarecido la alimentación de animales que viven con familias colombianas y de aquellos que permanecen en refugios. También advirtió sobre el efecto que una suba de precios podría tener para rescatistas y cuidadores con recursos limitados.

“Un aumento de este tipo habría encarecido su alimentación, agravado las dificultades de quienes los cuidan y aumentado el riesgo de abandono”, afirmó la publicación.

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