Un juez otorgó la libertad a siete personas procesadas por una red de exportaciones ficticias en la frontera con Ecuador. (Fiscalía)

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Una semana después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), por hacer parte de una presunta red que reportaba exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y derivados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, se conocen nuevos detalles del caso.

Y es que en las últimas horas, según información conocida por Caracol Radio, los detenidos quedaron en libertad por decisión de un juez, aunque seguirán vinculados al proceso por hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

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El juez consideró que el ente acusador no logró demostrar que los investigados pudieran continuar delinquiendo, afectar la investigación o intentar fugarse. Entretanto, la entidad interpuso una apelación a la decisión, además de remitir información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar medidas sobre bienes y activos relacionados con las presuntas operaciones.

Según la investigación, los cargamentos nunca cruzaron la frontera, pero funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Ipiales, Nariño, habrían certificado falsamente su salida. Con esos documentos, particulares y servidores públicos habrían justificado el ingreso a Colombia de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito como pagos por ventas al exterior.

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Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (Fiscalía)

La estructura habría involucrado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras figuraban como exportadoras y la segunda tramitaba las declaraciones y los soportes de las operaciones. El dinero habría llegado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú bajo la figura de reintegros por las supuestas exportaciones.

Las capturas se realizaron en las ciudades de Cúcuta e Ipiales por órdenes obtenidas en una investigación de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.

Los detenidos fueron Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras, además de Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la Dian en Ipiales.

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La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, además de falsedad ideológica en documento público.

Abelardo de la Espriella aseguró que no habrá intocables en la Dian

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que no habrá intocables en la Dian tras las capturas en Cúcuta e Ipiales. (@ABDELAESPRIELLA/X)

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció el 13 de noviembre de 2026 sobre la captura de siete personas vinculadas a la presunta red de exportaciones ficticias. El mandatario afirmó que el Gobierno reforzará la colaboración con las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades de todos los implicados. “Se acabó la fiesta de la corrupción en la Dian. No habrá intocables”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje fue publicado un día después de que la Fiscalía General de la Nación divulgara los resultados del operativo. El jefe de Estado se refirió a las verificaciones hechas por la entidad tributaria y aduanera durante el proceso.

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De la Espriella aseguró que la revisión de documentos de comercio exterior y el intercambio de datos con autoridades de Ecuador permitió establecer la existencia de 633 operaciones de exportación presuntamente falsas. El dato se relaciona con envíos que, en los documentos aduaneros, aparecían como despachos de aceite de palma, soya y sus derivados hacia ese país.

El intercambio de información con autoridades de Ecuador permitió detectar 633 operaciones aduaneras sin registro de ingreso en ese país. (Fiscalía General de la Nación)

La hipótesis de los investigadores es que las mercancías no llegaron a cruzar la frontera. Las operaciones figuraban como realizadas por el puente internacional de Rumichaca, entre Colombia y Ecuador, pero las autoridades ecuatorianas no hallaron constancias de ingreso de los productos que aparecían en los registros colombianos.

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Para el mandatario, esa ausencia de trazabilidad en el país de destino es uno de los elementos centrales de la investigación. En su publicación, sostuvo que los bienes aparecían como exportados en los sistemas, aunque no existían soportes sobre su entrada a territorio ecuatoriano. Esa documentación, de acuerdo con el caso, habría permitido justificar movimientos de dinero que ingresaron a Colombia como pagos derivados de ventas al exterior.