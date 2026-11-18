Nate Morris está a un paso de ser el embajador de Estados Unidos en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Nathaniel ‘Nate’ Morris como embajador en Colombia, un paso que deja la designación en manos de la plenaria. El cargo permanece sin titular desde junio de 2022.

La comisión avaló en bloque a Morris y a otros seis nominados con 13 votos a favor y 8 en contra. Entre quienes se opusieron estuvieron los demócratas Chris Coons, próximo presidente de la comisión, y Tim Kaine, quien encabezará el subcomité para el hemisferio occidental.

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Kaine dijo en diálogo con El Tiempo que su voto negativo obedeció a que los aspirantes fueron sometidos a una sola votación, aunque no precisó las objeciones que tenía frente a Morris. El senador también anticipó que espera viajar a Colombia en enero o febrero de 2027 con una delegación bipartidista para definir prioridades con el país.

La confirmación definitiva dependerá ahora de una votación de todo el Senado. Si obtiene ese respaldo, Estados Unidos volverá a tener un embajador titular en Bogotá después de más de tres años de encargos de negocios al frente de la misión.

La nominación coincide con un acercamiento entre Bogotá y Washington

Colombia y Estados Unidos reforzarán su cooperación militar para enfrentar el crimen organizado y los riesgos para la seguridad regional - (EFE)

El avance legislativo ocurre en medio del acercamiento entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió en agosto de 2026. La relación bilateral ha puesto el foco en la cooperación en seguridad, mientras Morris se perfila como un interlocutor próximo al entorno político de la Casa Blanca.

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Trump remitió la postulación del empresario al Senado el 1 de junio de 2026. Morris compareció ante el comité el 5 de agosto de 2026–, dos días antes de la posesión de De la Espriella, y expuso las prioridades que tendría si llegara a Bogotá.

El nominado señaló que buscaría coordinar con el nuevo gobierno colombiano acciones contra el narcotráfico y la migración irregular. También planteó ampliar las oportunidades económicas y atender a los ciudadanos estadounidenses que viven en el país o lo visitan.

Durante esa audiencia, Morris se comprometió a respaldar los intereses de las empresas estadounidenses y a promover la cooperación energética. Presentó la competencia con China como uno de los motivos para profundizar el vínculo comercial entre ambos países.

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El presidente del comité, el republicano Jim Risch, le pidió detallar cómo se relacionaría con el gobierno entrante para impulsar el sector privado, combatir a las organizaciones criminales transnacionales y limitar la influencia de China y Rusia.

Morris pasó del emprendimiento y la política local a una embajada

El nominado señaló que buscaría coordinar con el nuevo gobierno colombiano acciones contra el narcotráfico y la migración irregular - (@NateMorris/X)

Nathaniel Morris desarrolló su carrera en el sector privado. Fundó Rubicon, una compañía tecnológica dedicada a la gestión de residuos y el reciclaje que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

En su comparecencia ante el Senado, relató que creció en Kentucky en una familia de trabajadores sindicalizados de la industria automotriz. Según dijo, puso en marcha la empresa con una línea de crédito de USD 10.000.

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Antes de ser postulado para la embajada en Bogotá, Morris aspiraba a suceder al senador republicano Mitch McConnell en Kentucky. Su candidatura recibió el apoyo de figuras cercanas a Trump: Elon Musk aportó USD 10.000.000 a un comité político que respaldaba su campaña y el propio empresario afirmó que el vicepresidente JD Vance, a quien considera amigo, lo animó a participar en la contienda.

El 1 de mayo de 2026, Trump anunció que le había solicitado retirarse de esa carrera para asumir una embajada, sin informar entonces cuál sería el destino. Ese mismo día, el mandatario dio su respaldo al congresista Andy Barr para las primarias republicanas.

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Morris abandonó su candidatura y se sumó al apoyo a Barr. Un mes después, la Casa Blanca formalizó su nominación como embajador en Colombia.

La embajada no tiene titular desde la salida de Philip Goldberg

La embajada no tiene titular desde la salida de Philip Goldberg (Reuters)

Morris es la segunda persona que Donald Trump propone para encabezar la representación diplomática en Bogotá durante su actual mandato. El 11 de diciembre de 2024, cuando aún era presidente electo, anunció que elegiría al abogado de Florida y exdetective Daniel ‘Dan’ Newlin.

La nominación de Newlin llegó al Senado en marzo de 2025, pero no avanzó. El 3 de enero de 2026, al terminar la primera sesión del actual Congreso, el trámite fue devuelto a la Casa Blanca.

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El último embajador titular de Estados Unidos en Colombia fue Philip Goldberg, quien dejó Bogotá en junio de 2022 para asumir la misión diplomática en Corea del Sur. Tras su partida, el Departamento de Estado designó al diplomático de carrera Francisco Palmieri como encargado de negocios.