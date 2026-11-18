Gabriela Muñoz ingresó a la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista Marco Emilio Hincapié el 20 de julio de 2026. (@gabrielaa.muol/Instagram)

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En medio de las revelaciones sobre las presuntas alianzas entre la familia Hincapie, del Pacto Histórico, y Gabriela Muñoz, en las últimas horas se conoció un nuevo capítulo que involucra directamente al gobierno de Gustavo Petro.

Y es que un reciente informe de la revista Cambio reveló que el equipo del exmandatario designó a Sandra Lucía Hincapié Galindo como notaria segunda de Ibagué mediante el Decreto 0556, siete semanas antes de que su hermano, el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, contratara a Gabriela Muñoz en su equipo legislativo.

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La designación provisional vinculó a la familia del congresista con una notaría de la capital del Tolima mientras su padre presidía Coljuegos.

El nombramiento fue expedido el 2 de junio de 2026 y llevó la firma del entonces ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo. Sandra Lucía Hincapié reemplazó a César Augusto Alvarado Gaitán, quien dejó la titularidad del despacho al cumplir la edad de retiro forzoso.

Marco Emilio Hincapié hijo obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico con 27.889 votos. (crédito @marcoemiliohr/X)

La notaria es hija de Marco Emilio Hincapié Ramírez, exdirector de Colombia Humana en Tolima y presidente de Coljuegos desde julio de 2023. También es hermana de Marco Emilio Hincapié, elegido representante a la Cámara por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas de marzo de 2026.

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La secuencia de cargos entre Ibagué, Coljuegos y la Cámara

Hincapié Ramírez asumió la presidencia de Coljuegos el 12 de julio de 2023, tras ser nombrado por el Decreto 1127 del 7 de julio de ese año. Su trayectoria en el sector público incluyó cargos en la gerencia de la Lotería de Bogotá, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

Coljuegos es la entidad industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar. El padre del congresista fue uno de los aliados del petrismo en Tolima y tuvo participación política en Colombia Humana.

Su hijo obtuvo una curul para el período 2026-2030 con 27.889 votos en la lista del Pacto Histórico. El periodo constitucional del representante comenzó en julio de 2026.

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Marco Emilio Hincapié Ramírez ejerció la dirección de Colombia Humana en Tolima antes de asumir la presidencia de Coljuegos en 2023. (crédito Coljuegos)

El 20 de julio de ese año, el mismo día de la posesión del nuevo Congreso, Gabriela Muñoz ingresó a la Unidad de Trabajo Legislativo de Hincapié. Su llegada ocurrió siete semanas después de la designación de su hermana en la notaría de Ibagué.

La relación laboral entre ambas familias también incluyó a Liliana de las Mercedes Olaya Cabrales, madre de Muñoz. Olaya salió de la Dirección Nacional de Inteligencia el 17 de julio, tres días antes de que su hija llegara al Congreso, donde se desempeñaba como coordinadora de contrainteligencia, de acuerdo con información publicada por El Tiempo.

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Poco después, Olaya quedó vinculada a la oficina de Control Interno de Coljuegos, según su hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. La entidad estaba entonces bajo la presidencia de Hincapié Ramírez.

Muñoz pasó a trabajar con el hijo del presidente de Coljuegos, mientras que su madre llegó a la entidad dirigida por el padre del congresista. La vinculación de la joven al equipo legislativo había generado atención por su paso previo por la Aeronáutica Civil y los cuestionamientos surgidos durante esa etapa.

Las designaciones provisionales de notarías durante el Gobierno Petro

El artículo 2 de la Ley 588 de 2000 autoriza nombramientos provisionales en notarías cuando no existe una lista vigente de elegibles. (Notaría 26 y Luisa González/Reuters)

El nombramiento de Sandra Lucía Hincapié integró uno de los últimos paquetes de notarías expedidos durante la administración Petro. En junio de 2026 se emitió un grupo de decretos firmado por Cuervo y en julio otro fue suscripto por Cielo Rusinque, ministra de Justicia encargada tras la salida de su antecesor.

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Durante sus cuatro años, el Gobierno realizó 113 designaciones notariales en el país. Según un informe de la revista Cambio, se identificó 37 personas con nexos políticos rastreables dentro de ese conjunto.

Las notarías en propiedad deben proveerse mediante concursos de méritos. Sin embargo, el artículo 2 de la Ley 588 de 2000 permite que el Gobierno nombre de forma provisional a un notario cuando existe una vacante y no hay una lista vigente de elegibles, mientras se adelanta el concurso correspondiente.

El Decreto 0556 invocó esa norma para justificar la llegada de Hincapié a la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué. La legislación no establece que el parentesco con un congresista o un funcionario del Ejecutivo constituya por sí solo una inhabilidad para recibir una designación de este tipo.

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