María Claudia Tarazona acusó a Gustavo Petro y al régimen venezolano de ordenar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. (Colprensa/Presidencia de Colombia)

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La pelea entre María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, y el expresidente Gustavo Petro ha aumentado tras las acusaciones de la mujer sobre una presunta responsabilidad del exjefe de Estado en el atentado que acabó con la vida del congresista del Centro Democrático.

Durante un evento público, Tarazona pidió que se esclarezca la autoría intelectual del crimen y atribuyó públicamente la orden a Petro y al régimen venezolano. Sin embargo, el exmandatario no tardó en reaccionar y solicitó a su abogado, Alejandro Carranza, que presentara una denuncia penal por calumnia.

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No obstante, la petición del exjefe de Estado también generó diferentes reacciones en el país. Uno de ellos fue el abogado Víctor Mosquera Marín, representante de la familia Uribe Turbay, quien rechazó la decisión anunciada por el expresidente colombiano.

En un comunicado divulgado el 18 de noviembre por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, la defensa de los allegados del fallecido congresista consideró que las peticiones de la familia no pueden convertirse en actos que, para ellos, podrían ocasionar actos de intimidación contra las víctimas, por lo que afirmó que su equipo emprenderá las acciones legales que considere necesarias para defender los derechos de Tarazona y de su familia.

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La defensa de Tarazona afirmó que exigirá garantías para proteger los derechos de la familia del congresista (@VictorMosqueraM/X)

“Exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. Por ello, emprenderemos todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia, y actuaremos frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos”, indicó la firma.

El representante recordó que presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro por presunto hostigamiento contra Uribe Turbay. Según el comunicado, el trámite figura bajo el radicado 20251000422001492 y el expediente 6991.

Asimismo, pidió aclarar las decisiones institucionales adoptadas durante el gobierno de Petro sobre la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, señalado cabecilla de la Segunda Marquetalia, que según las investigaciones habría sido el hombre que ordenó el crimen contra el entonces precandidato presidencial del Centro Democrático.

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“Deben esclarecerse las decisiones institucionales adoptadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro relacionadas con la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinever Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever”, las cuales permanecían suspendidas al momento del atentado contra del Senador Uribe Turbay (Q.E.P.D)”, recalcó.

El abogado también solicitó que se investiguen las fallas que pudo tener el esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) el día de los hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes. La familia insiste en que las autoridades deben establecer quiénes ordenaron el crimen para evitar que quede impune.

Durante una rueda de prensa la viuda del senador afirmó que Gustavo Petro y Nicolás Maduro financiaron la operación contra su esposo - (Suministrado infobae )

Acusación de María Claudia Tarazona contra Gustavo Petro

María Claudia Tarazona formuló sus señalamientos durante la instalación del Primer Simposio de Seguridad, realizado el 17 de noviembre de 2026 en Bogotá, al que asistieron el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el director de la UNP, Didier Blanco.

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La viuda del congresista aprovechó este espacio para criticar al expresidente Gustavo Petro, y allí expuso su motivo por el que el exmandatario tendría relación en el crimen de su esposo. “Y es que Gustavo Petro, junto con el régimen del dictador Maduro, fueron quienes dieron la orden para matar a Miguel”, dijo.

En la misma intervención, pidió a la Fiscalía General de la Nación identificar a los determinadores intelectuales del asesinato y cuestionó los beneficios que, según manifestó, han recibido integrantes de estructuras armadas. “No puede haber delincuentes con salvoconducto para delinquir”, afirmó.

Gustavo Petro solicitó a su abogado Alejandro Carranza interponer una denuncia penal por calumnia contra María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay (@petrogustavo/X)

Horas después de las declaraciones, Petro respondió en X, donde sugirió a su representante jurídico para que avance con una denuncia contra Tarazona.

“Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona”. Carranza contestó en la misma plataforma: “Así se hará, señor expresidente. Inició el día de hoy”.

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La denuncia anunciada por Petro abre un nuevo frente judicial con la familia de Uribe Turbay, que mantiene sus cuestionamientos sobre el avance de la investigación.

El caso abrió un nuevo frente judicial entre el expresidente Petro y la familia de Miguel Uribe Turbay (@maclaudiat/IG-Cristian Bayona/Colprensa-@laurisarabia/X)

De acuerdo con la información divulgada sobre el proceso, la Fiscalía rastrea las rutas de financiación del ataque, incluidas posibles fuentes vinculadas con la minería ilegal y contactos con cabecillas armados.

Tarazona ha sostenido que la Segunda Marquetalia habría tenido un papel logístico y financiero en el atentado, aunque ha descartado que alias Iván Márquez fuera el determinador intelectual.

También ha señalado a alias Enrique Marulanda y a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, de una presunta coordinación operativa en Bogotá y de recibir recursos desde Venezuela, afirmaciones que hacen parte de sus cuestionamientos públicos y deberán ser esclarecidas por las autoridades.

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