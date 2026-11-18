La escultura Caballo alcanza más de USD 5,2 millones en Christie’s Nueva York. Este 17 de noviembre en la 20th Century Evening Sale de Christie´s se subastó la obra del maestro Botero por mas de $17.292.000.000 - (Cortesía)

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La escultura Caballo, tallada por Fernando Botero en 2006, se vendió por USD 5.244.000, lo que equivale a más de $17.292.000.000 en una subasta de Christie’s en Nueva York el 17 de noviembre de 2026. La operación fijó, según la información suministrada, el mayor precio alcanzado por una escultura del artista colombiano en una puja pública.

La obra pertenecía a la colección de la familia Botero y fue ofrecida durante la 20th Century Evening Sale, una de las jornadas dedicadas al arte del siglo XX que organiza la casa de subastas.

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La venta establece una nueva marca para una escultura de Botero

Fernando Botero rompió récord en la subasta más importante del mundo: su obra ‘Caballo’ fue vendida en 5,2 millones de dólares - (cortesia)

El resultado sitúa a Caballo como la escultura de Fernando Botero con la cotización más alta en subasta. La pieza forma parte de la producción monumental del artista colombiano, cuya obra se encuentra en colecciones, museos y espacios públicos de distintos países.

La cifra obtenida en Nueva York se suma a los registros de venta de obras de Botero en el mercado internacional, donde sus pinturas y esculturas han mantenido presencia en las principales casas de subastas.

Fernando Botero Zea, hijo del escultor, se refirió al remate en una declaración difundida después de la venta. “Una noche histórica para el legado de mi padre. Un momento profundamente emocionante para mí y para nuestra familia, que reafirma la grandeza de su obra y demuestra cómo su legado continúa trascendiendo fronteras y conquistando al mundo”, expresó en un comunicado.

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La venta de la escultura se produjo dos años después de la muerte de Fernando Botero, ocurrida en septiembre de 2023. El artista fue reconocido por un lenguaje visual que abordó figuras de volumen acentuado en pinturas, dibujos y esculturas.

Paloma de la Paz de Fernando Botero se cayó del tercer piso del Museo Nacional de Bogotá

La obra está expuesta en el Museo Nacional de Bogotá, tras permanecer en la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro - (Álvaro Tavera/Colprensa)

La Paloma de la Paz, escultura de Fernando Botero donada como respaldo al acuerdo entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cayó del tercer al segundo piso del Museo Nacional de Bogotá cuando una visitante empujó accidentalmente su pedestal mientras intentaba tomarse una fotografía. El incidente ocurrió al cumplirse 10 años de la firma del pacto que puso fin al conflicto con la extinta guerrilla.

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La pieza había sido declarada Bien de Interés Cultural del ámbito nacional el 18 de noviembre de 2025. Su condición patrimonial obligó al museo a activar el procedimiento previsto para incidentes con obras, tanto para atender los daños como para proteger a los visitantes.

La obra, hecha de bronce macizo fundido, no se rompió con el impacto, pero presentó daños en distintas zonas de su superficie. Por ahora, permanece en un depósito del museo mientras se determina el alcance de las afectaciones.

La inspección detectó rayones, abrasiones y pérdida de capa pictórica en la cabeza, la cola, las alas y la base. También se registraron abolladuras en varios puntos, con especial afectación en el pico, según declaraciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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Paloma de la Paz se cayó del Museo Nacional - (Suministrado)

La escultura cuenta con dos soportes de sujeción en la base, pero no lograron impedir que el pedestal cediera. El protocolo activado por el museo se aplica en los cinco museos de Bogotá y en los nueve museos regionales administrados por la Unidad Administrativa Especial del Museo Nacional de Colombia.

Botero creó la escultura en Italia y la entregó al entonces presidente Juan Manuel Santos en septiembre de 2016, pocos días antes de la firma del Acuerdo de Paz. La Presidencia aceptó la donación mediante la Resolución 0683 del 15 de septiembre de ese año.

Santos develó la pieza el 24 de septiembre en la Casa de Nariño, dos días antes de la firma del acuerdo en Cartagena, Bolívar. La sede de gobierno fue el primer lugar donde se instaló la escultura.

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Durante el acto oficial, el entonces mandatario leyó un mensaje enviado por el artista: “Con la escultura La paloma de la paz me uno a este proceso trascendental de la paz en Colombia. Quise hacerle este regalo a mi país para expresar mi apoyo y mi solidaridad con este proceso que les brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos”.