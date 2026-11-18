Senadores y organizaciones sociales del Pacto Histórico, liderados por la senadora, enviaron una carta al partido solicitando que todos los delegados al congreso fundacional sean elegidos democráticamente. (@CarolinaCorcho/X)

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En un enérgico pronunciamiento, la exministra de Salud y actual senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho rechazó la posibilidad de que el 20% de los delegados del congreso fundacional del Pacto Histórico tenga acceso automático por ocupar cargos de elección popular, con miras al proceso de reorganización de la colectividad.

Corcho, que llegó al legislativo siendo la cabeza de lista de la colectividad en el Senado, la misma que alcanzó 25 escaños el 8 de marzo, pidió que la totalidad de los representantes sea escogida por las bases y advirtió que una curul en el Congreso o en corporaciones locales no puede trasladarse a la conducción interna del nuevo partido.

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“Ser congresista no me da ‘derechos adquiridos’ para controlar el movimiento. Nos oponemos al 20% de delegados sin elección popular en el Pacto Histórico. ¡Que decidan las bases!”, afirmó Corcho en la publicación que hizo en la referida red social, en un pronunciamiento que amplió con un video en el que explicó en detalle su posición.

Con esta publicación en las redes sociales, la senadora Carolina Corcho se refirió en las redes sociales sobre la designación de delegados sin elección popular en el Pacto Histórico y rechazó la propuesta que evitaría las bases. (@CarolinaCorcho/X)

La discusión se gesta en medio de la transición de la coalición de izquierda hacia una colectividad unificada. Las organizaciones que hicieron parte de la alianza electoral, entre ellas Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista, avanzan en un proceso de fusión bajo una sola personería jurídica.

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El congreso fundacional, según se ha establecido, será la instancia encargada de aprobar los estatutos definitivos, elegir una Dirección Nacional y fijar reglas para los avales con miras a futuros procesos electorales. Por ese motivo, la definición de sus delegados se convirtió en uno de los principales puntos de disputa interna.

Carolina Corcho cuestionó que cargos electos tengan cupos garantizados

La congresista dijo que, junto con congresistas y organizaciones sociales, remitió una carta a Gustavo Petro, presidente del Pacto Histórico, y a la Dirección Nacional Provisional, en la que plasmó sus objeciones a una propuesta que reservaría una quinta parte de las delegaciones para los dirigentes con cargos obtenidos en elecciones.

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La comunicación de la senadora Carolina Corcho fue enviada al expresidente Gustavo Petro, titular del Pacto Histórico. (Suministrada a Infobae Colombia)

De este modo, Corcho afirmó que la preocupación surgió tras una comunicación sobre la composición del congreso fundacional. Según destacó la ex jefa de cartera y parlamentaria, el mecanismo contemplaría que congresistas, diputados, concejales y ediles asistan con derecho propio, sin someterse a una votación entre militantes.

“Dada la preocupación que nos asiste sobre una comunicación de que para el congreso fundacional del Pacto Histórico, un 20% de estos iría por lo que se denominan derechos adquiridos”, dijo. Bajo ese criterio, los cargos de elección popular tendrían una representación asegurada en el encuentro que definirá el rumbo político del partido.

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“Derechos adquiridos quiere decir que congresistas, ediles, concejales electos irían por derecho propio sin pasar por un proceso democrático de elección”, agregó Corcho en el clip en el que expresó, si se quiere, su inconformidad frente a lo que estaría ocurriendo con la interna del partido, que perdió las presidenciales el 21 de junio.

En septiembre de 2026, el expresidente Gustavo Petro presentó los miembros provisionales de la dirección del Pacto Histórico. (@petrogustavo/X)

Para Corcho, que en su momento fue precandidata presidencial, esa fórmula confunde dos mandatos distintos. Aseguró que los dirigentes elegidos para integrar corporaciones públicas, en efecto, recibieron un respaldo ciudadano para ejercer funciones estatales, pero no para asumir atribuciones automáticas dentro de la estructura partidista.

“Los senadores y senadoras, ediles y edilesas fuimos elegidos por otras razones para ejercer una función pública, pero no fuimos elegidos para asumir, a partir de esa elección, extender a la dirección del partido”, reiteró Corcho, que pidió que los cargos directivos al interior de la colectividad se elijan a voto limpio y no se adjudiquen ‘a dedo’.

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Disputa define quién tendrá mayoría en el congreso fundacional del Pacto Histórico

La composición determinará qué sectores tendrán mayor capacidad de decisión sobre los estatutos, la Dirección Nacional y las reglas de avales. En esa discusión se enfrentan, de un lado, dirigentes que defienden una presencia directa de la bancada y de los sectores institucionales; del otro, corrientes que reclaman una elección abierta.

Pacto Histórico busca retornar al poder nacional en los comicios del 2030, para lo cual tendrá que recuperar primero el terreno perdido en las regiones. (Colprensa)

Corcho integra el sector denominado Ni un paso atrás, que ha reafirmado su intención de que la legitimidad de la nueva organización depende de un mecanismo en el que los delegados sean elegidos por voto popular. La carta enviada por este grupo pide que no haya cupos reservados para cargos electos en la directiva del Pacto Histórico.

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“Expresamos nuestro desacuerdo con esta postura, dado que consideramos que las delegaciones para este congreso fundacional todas deben estar elegidas de manera democrática”, expresó la senadora, en lo que sería un nuevo aviso de división en el partido de izquierda, que tras cuatro años en el poder hoy ejercer la oposición a nivel nacional.

Tanto el expresidente Gustavo Petro como el senador Iván Cepeda estarían exentos de someterse a la voluntad de las bases del partido, según Carolina Corcho. (Suministrada a Infobae Colombia)

Cuáles serían las excepciones que contempla Corcho

Su propuesta prevé excepciones limitadas para figuras que encabezaron fórmulas presidenciales respaldadas por las fuerzas que conformaron el Pacto Histórico. En ese caso, Corcho mencionó los casos de Petro y del senador Iván Cepeda, casos que consideró “obvios” en medio de su intención de que haya una elección equilibrada.

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“Habría unas excepciones obvias, como el caso de Iván Cepeda y Gustavo Petro, por haber sido presidente y candidatos presidenciales y vicepresidenciales que tuvieron el respaldo de todas las fuerzas políticas”, precisó Corcho en su declaración, con la que se refirió a dos de los máximos líderes de la colectividad, en periodo de transición.

Al respecto, Petro ha defendido públicamente la elección popular de delegados y la realización de una votación abierta para definir la integración del congreso fundacional; con lo que coincidiría con el reclamo de Corcho sobre la participación de las bases, aunque persisten diferencias frente al papel de la dirección nacional provisional.

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