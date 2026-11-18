La difusión de las imágenes en redes sociales causó rechazo por presuntas agresiones verbales y conductas racistas dirigidas contra la mujer policía (@tigre903/X)

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Un hombre identificado en redes sociales como José Miguel Pérez Ospina fue señalado de dirigir insultos racistas contra una auxiliar de la Policía durante un procedimiento en el barrio Obrero, en Cali. El episodio ocurrió el domingo 15 de noviembre de 2026, cuando la uniformada participaba en controles en esa zona de la ciudad.

Según publicaciones difundidas en plataformas digitales, el ciudadano increpó a la patrullera y grabó la escena con su celular. “Ríase, malparida”, “Ríaseme negra hijueputa” y “Ríaseme, negra hijueputa (sic)”.

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El contenido circuló después en redes sociales y provocó cuestionamientos contra el presunto responsable, quien, de acuerdo con esos mensajes, sería contratista de la Red de Salud Centro.

Un video de redes sociales desató críticas contra el señalado

La cuenta Esto es Cali Ve afirmó que Pérez Ospina “habría tomado su celular y grabado él mismo el video que ahora lo tiene al borde de la cárcel”. La publicación indicó que el hecho ocurrió mientras agentes realizaban operativos en los alrededores del barrio Obrero, un sector que recibe visitantes durante los fines de semana.

El mensaje sostuvo que el señalado “decidió insultar junto con su pareja a una uniformada de la Policía”.

Video de un presunto caso de racismo contra una uniformada generó rechazo en Cali (@estoescali_/X)

El caso llegó a conocimiento del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del alcalde de Cali, Alejandro Eder. Según esa versión, Eder anunció una denuncia penal y la terminación inmediata del contrato que tendría Pérez Ospina con la entidad de salud.

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“¿Qué le dirías a este personaje racista por lo que hizo?”, escribió Esto es Cali Ve al compartir una fotografía del hombre, quien aparece con una camiseta azul durante una celebración.

Usuarios pidieron sanciones tras la difusión de la imagen

Un usuario compartió una fotografía más cercana del señalado y la acompañó con el mensaje “Doble npta (sic)”. La imagen obtuvo interacciones y fue replicada por otros usuarios.

Entre las reacciones, otro internauta escribió: “Con esa cara de hp petrista que más se puede esperar... que se pudra en la cárcel para que respete (sic)”. El comentario incluyó descalificaciones políticas y personales contra el hombre mencionado en las publicaciones.

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Piden sanciones tras denuncia en redes por insultos a una uniformada en el barrio Obrero (@estoescali_/X)

Otro usuario, pidió una respuesta institucional. “Tiene q ser destituido del cargo y tiene q ir preso por incitar al racismo y el maltrato”, señaló. Además, solicitó que se castigue a quienes agredan a integrantes de la Policía.

Esto dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre el caso: “Ninguna mujer tiene por qué soportar humillaciones”

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó las agresiones verbales y los presuntos actos de discriminación racial contra una auxiliar de la Policía Nacional en Cali. A través de su cuenta de X, el mandatario anunció acompañamiento psicológico y jurídico para la uniformada, además de acciones para que los responsables respondan ante la justicia.

“El racismo y la discriminación no tienen cabida en Colombia”, expresó De la Espriella al referirse al caso que involucra a la funcionaria. El jefe de Estado sostuvo que ninguna mujer debe enfrentar humillaciones, insultos o ataques por el color de piel.

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El presidente indicó que la auxiliar recibirá respaldo institucional tras el episodio registrado en la capital del Valle del Cauca. “He dispuesto que nuestra auxiliar reciba todo el acompañamiento psicológico y jurídico necesario”, señaló en su publicación.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a acto racista contra auxiliar de Policía en Cali. (@ABDELAESPRIELLA/X)

También afirmó que las autoridades deberán avanzar en las actuaciones que correspondan contra quienes estén involucrados.

De la Espriella destacó la labor de quienes integran la institución policial y afirmó que la servidora afectada porta “con honor el uniforme” y presta un servicio a la ciudadanía. “Ninguna mujer, y mucho menos quien sirve a los colombianos, tiene por qué soportar” este tipo de hechos, escribió.

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En otro apartado de su pronunciamiento, el presidente vinculó el rechazo a los ataques raciales con la protección de la dignidad humana y de las mujeres. “En Colombia nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición”, manifestó.

El jefe de Estado añadió que el respeto debe alcanzar a las mujeres y a los integrantes de la fuerza pública. “La dignidad humana se respeta, nuestras mujeres se respetan y nuestros uniformados se respetan”, afirmó.

La publicación concluyó con una advertencia frente a estas conductas. “No vamos a tolerar el racismo, la discriminación ni ninguna forma de violencia contra nuestras mujeres”, escribió el presidente.

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