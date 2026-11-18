Los dos profesionales pertenecen al equipo del Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Antonio y prestaban servicios de promoción y prevención en el sector de San Gabriel de Yapú (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Ana María Vesga, denunció la presunta retención de dos integrantes de una misión médica en zona rural del municipio de Mitú, departamento del Vaupés, atribuida a un grupo armado ilegal, y exigió garantías para la vida, la integridad y la liberación de los trabajadores sanitarios.

El pronunciamiento oficial se emitió este miércoles 18 de noviembre de 2026, luego de conocerse los reportes entregados por la Secretaría de Salud Departamental a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) sobre la interrupción de contacto con el personal asistencial en esa región del suroriente del país.

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De acuerdo con la información divulgada por la cartera de Salud, los dos profesionales forman parte del equipo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Hospital Antonio y cumplían jornadas extramurales de educación, promoción y mantenimiento de la salud en el sector de San Gabriel de Yapú al momento de ocurrir los hechos.

En el comunicado publicado por la entidad se advirtió que, aunque versiones obtenidas previamente mediante terceros indicaban que los trabajadores estaban en condiciones estables, hasta el 17 de noviembre de 2026 no había sido posible establecer comunicación directa con ellos ni verificar su ubicación o estado actual de seguridad.

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Frente a este escenario, la institución solicitó a los responsables del hecho preservar la integridad de los funcionarios y facilitar su regreso sin exigencias previas: “En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a quienes pudieran estar involucrados en estos hechos para que respeten la vida y la integridad de los dos integrantes del equipo PIC, garanticen su protección y permitan su retorno seguro, sin condicionamientos ni acciones que pongan en peligro su bienestar”.

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