La informalidad laboral afecta tanto a hombres como a mujeres - (Esteban Biba/EFE)

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre julio - septiembre de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país sigue excluido del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión. Esto, en medio de las discusiones que ya hay sobre el aumento del salario mínimo para 2027 y antes del inicio de la concertación formal del sueldo básico que en la actualidad es de $2.000.000 y es devengado por 2,4 millones de empleados formales.

De acuerdo con el informe que se tendrá en cuenta en la mesa de concertación entre representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos, la proporción de personas ocupadas informales en el total nacional fue del 54,5% en el trimestre julio-septiembre de 2026. La cifra representó una reducción de 0,5 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando fue del 55,0%.

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Por su parte, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas (A. M.) esta proporción fue 40,3%, una caída de 1,3 puntos frente al mismo periodo de 2025 fue 41,6%. Entretanto, en las 23 ciudades y A. M. la proporción de población ocupada informal fue 41,5%, lo que representó una disminución de 1,5 puntos respecto al mismo periodo del año anterior (43,0%).

Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 82,6% en el trimestre julio - septiembre 2026, una disminución de 0,8 puntos frente al 83,4% del periodo anterior.

La informalidad laboral afecta a más del 50% de la población trabajadora en Colombia - (Dane)

Informalidad según sexo en el total nacional

Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre julio - septiembre 2026 fue 56,4%, menor en un punto frente al 57,4% de 2025. Mientras que las mujeres ocupadas informales fueron el 51,9%, lo que significó una diferencia de 4,6 puntos ante el 51,6% de compraración.

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Informalidad según sexo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre julio - septiembre 2026 la proporción de mujeres informales fue 40,0%, lo que representó una reducción de 7 puntos ante el 40,7% de 2025. A su vez, la proporción de hombres informales fue 40,5%, lo que representó una disminución de 1,9 puntos porcentuales, frente al mismo trimestre del año anterior (42,4%).

Dentro de la concertación del salario mínimo se tendrán en cuenta indicadores como inflación, desempleo y productividad - Ministerio del Trabajo

Informalidad por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo: 66,2%,

Cúcuta A.M.: 62,5%.

Riohacha: 60,6%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 33,8%,

Manizales A. M.: 33,9%.

Tunja: 34,7%.

Las cifras son parecidas a lo ocurrido en 2025. Para ese momento, las ciudades de mayor índice de informalidad fueron:

Sincelejo: 69,1%.

Montería: 66,0%.

Valledupar: 65,4%.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - (Dane)

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

Bogotá D.C.: 33,0%.

Manizales A.M.: 36,5%.

Tunja: 38,5%.

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

El Dane también indicó cómo están los niveles de informalidad por tipo de empresas. Precisó lo siguiente:

Microempresas: 84,7%.

Empresas pequeñas: 18,9%.

Empresas medianas: 5,6%.

Empresas grandes: 2,5%.

En las microempresas es donde mayor empleo informal se genera en Colombia - (Dane)

Efectos de la reforma laboral en la informalidad

El informe del Dane se da a conocer también en medio de la ejecución de la reforma laboral, que ya completa más de un año. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

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Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.

Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.

Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.