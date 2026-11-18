Sebastián Caicedo cuestionó a Petro por convocar marchas del 19 de noviembre (Sebastián Caicedo/Instagram)

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El actor Sebastián Caicedo se refirió a las movilizaciones previstas para el jueves 19 de noviembre de 2026 y cuestionó al expresidente Gustavo Petro por convocar a los ciudadanos para que salgan a las calles. Su mensaje fue publicado el 18 de noviembre en redes sociales tras el llamado del ex jefe de Estadp a concentrarse en plazas públicas de distintas ciudades del país.

Caicedo vinculó la convocatoria con el panorama económico que, a su juicio, dejó la administración anterior: “Colombia es el único país del mundo donde un expresidente convoca marchas contra la inflación que él mismo provocó”.

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La publicación del actor en X provocó reacciones divididas entre usuarios de plataformas digitales, debido a que parte de los internautas respaldó su crítica y expresó inconformidad por el aumento del costo de vida, mientras que otros defendieron la posición de Petro y señalaron que las marchas apuntan a las medidas económicas planteadas por el actual Gobierno.

La figura de televisión responsabilizó a la administración de Petro por el alza de precios (Sebastián Caicedo/X)

Reforma tributaria de 2026 busca aliviar la crisis fiscal que dejó el Gobierno Petro, según Abelardo de la Espriella

El Gobierno nacional aseguró que la reforma tributaria busca obtener recursos adicionales para atender las necesidades fiscales del país.

El Ejecutivo aclaró que la iniciativa aún está en construcción y no ha sido aprobada, por lo que De la Espriella planteó la posibilidad de dialogar con los partidos y otros sectores sociales para alcanzar acuerdos, e incluso dejó abierta la opción de adoptar una propuesta distinta si garantiza los objetivos fiscales del Gobierno.

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De la Espriella ha señalado en repetidas oportunidades que la crisis fiscal de Colombia obedece a decisiones de política económica, desorden fiscal, corrupción y un gasto público excesivo durante la administración de Petro. Además, ha planteado reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia del gasto.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó la posición presidencial y cuestionó el manejo de las finanzas públicas durante el gobierno de Gustavo Petro. Según afirmó, la actual administración recibió una situación fiscal crítica, por lo que considera necesario impulsar un ajuste con respaldo político y social.

Gobierno de De la Espriella busca ajuste fiscal mientras cuestiona la herencia de Petro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gustavo Petro pidió a los colombianos unirse a las movilizaciones

La publicación del actor fue realizada después de que el expresidente Gustavo Petro publicara un video en su cuenta de X para reiterar la convocatoria. En la grabación, invitó a trabajadores, jóvenes y otros sectores sociales a salir a las calles en rechazo a lo que considera efectos adversos de las propuestas económicas del presidente Abelardo de la Espriella.

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“A salir masivamente a las calles de todo el país este 19 de noviembre. Por el empleo, por la economía, por las propuestas de Abelardo que dejarán en la pobreza a los colombianos y colombianas. Nos vemos este jueves en todas las plazas públicas”, dijo Petro en su mensaje.

El exmandatario ha señalado que los cambios tributarios y las decisiones que podrían afectar productos de la canasta familiar forman parte de sus preocupaciones. Según su planteamiento, un eventual incremento de impuestos tendría consecuencias sobre los ingresos disponibles de los hogares y el consumo de bienes básicos.

La convocatoria se conoció en medio de un debate político sobre la situación económica del país y pese al anuncio de Abelardo de la Espriella en el que aclaró que no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar.

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El expresidente Gustavo Petro pidió salir a las calles ante la carestía de la comida (@petrogustavo/X)

Durante su intervención, Petro reiteró que el aumento de los precios de los alimentos incide de forma directa en los salarios reales de los trabajadores. También atribuyó el encarecimiento a factores como la sequía, la falta de subsidios y decisiones de política económica que, según dijo, no han respondido a las necesidades de los hogares.

El exjefe de Estado se refirió en particular a la posibilidad de aplicar el impuesto al valor agregado a productos de la canasta familiar: “Abelardo se echó para atrás a ponerle adicionalmente IVA a la comida, pero con IVA o sin IVA ya la comida está creciendo de precios”.

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La postura de Petro contrasta con el mensaje de Caicedo, que responsabilizó al anterior Gobierno por la inflación.

Las declaraciones del intérprete causaron todo tipo de reacciones en redes sociales (Sebastián Caicedo/Instagram)

Los mensajes en redes sociales demostraron que, por un lado, simpatizantes del expresidente han respaldado la protesta como un mecanismo de presión frente a las iniciativas del Ejecutivo; por otro, sectores opositores sostienen que Petro busca capitalizar el malestar económico desde la oposición.

Entre las reacciones a favor del post de Sebastián Caicedo se encuentran: “El país con la oposición más resentida y vulgar” y “Que hombre tan tóxico Petro, entienda que usted ya terminó su desmandato. Acepte que se eligió otro presidente”.

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En contraste, los mensajes en contra dicen: “No sabe de actuación, si que menos va saber de temas económicos”, “Falso. La inflación la causó el golpe a la producción agropecuaria de este gobierno. Y la marcha no es contra la inflación, es contra una reforma tributaria regresiva” y “Creo que mejor siga siendo actor, le queda mejor”.