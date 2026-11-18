Alias La Murga fue capturada en un operativo conjunto de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Policía de Soacha, en inmediaciones de Bosa y los límites con ese municipio. - crédito captura de video (@PoliciaBogota/X)

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La Policía Metropolitana de Bogotá, en un operativo conjunto con la Policía de Soacha, capturó por segunda vez a alias ‘La Murga’, señalada como presunta cabecilla de una estructura delincuencial que operaba en el sur de la capital, en límites con ese municipio de Cundinamarca. Durante el procedimiento también fueron detenidas otras tres personas.

De acuerdo con información conocida por Citytv, la mujer es investigada por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en 2023 en el barrio Manzanares. Las víctimas serían personas que tenían deudas relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

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Un investigador de la Policía explicó a ese medio que alias ‘La Murga’ presuntamente ordenaba los asesinatos y determinaba quiénes debían ejecutarlos y dónde serían sepultadas las víctimas.

Los homicidios que investigan las autoridades en Bosa

Según el investigador consultado por el medio, los asesinatos estarían relacionados con incumplimientos en los pagos derivados de la venta de drogas en la localidad de Bosa.

“Ella estaría vinculada a hechos relacionados con unos homicidios que ocurrieron en el barrio Manzanares en el año 2023, pues habría ordenado estos asesinatos contra personas que le debían dinero por la venta de estupefacientes”, señaló el uniformado.

El funcionario también explicó que las víctimas, en su mayoría, serían personas que no pagaban el dinero correspondiente a la comercialización de estas sustancias.

“Ella era quien ordenaba los homicidios. En su gran mayoría, las víctimas eran personas que quedaban debiendo dinero producto de la venta de estupefacientes que se llevaba a cabo en la localidad de Bosa. Allí ella ordenaba quién debía asesinar y dónde sepultar a las víctimas”, afirmó.

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Las autoridades también investigan posibles agresiones contra personas que disputaban el control de esta actividad ilegal.

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó imágenes de los procedimientos en los que fueron detenidos los dos señalados. Alias La Murga es investigada por homicidios y tortura en el sur de la capital, mientras que alias Chema sería presunto integrante del Clan del Golfo y realizaría labores de inteligencia criminal en Sucre y Córdoba. - crédito @PoliciaBogota/X

Casa del Terror: la vivienda que aparece en la investigación

Uno de los elementos relacionados con el caso es una vivienda conocida como la Casa del Terror, que presuntamente habría sido utilizada para cometer homicidios.

De acuerdo con la información entregada por la Policía al noticiero, los inmuebles intervenidos durante los procedimientos también habrían servido para almacenar y dosificar sustancias estupefacientes.

Para adelantar las capturas, las autoridades realizaron dos diligencias de registro y allanamiento: una en la localidad de Bosa y otra en Soacha. Los procedimientos fueron desarrollados de manera coordinada por las dos instituciones policiales.

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Alias La Murga ya había sido capturada en 2023

La primera captura de la mujer ocurrió en 2023, cuando también fue vinculada a una investigación por desaparición forzada. Sin embargo, recuperó su libertad a finales de 2025 por vencimiento de términos, según explicó el investigador.

El uniformado indicó que contra ella existen tres investigaciones en etapa de juicio por homicidio y tortura.

La nueva detención se produjo en el marco de las indagaciones relacionadas con la estructura delincuencial que habría operado en el sur de Bogotá y los límites con Soacha.

La primera captura de alias La Murga ocurrió en 2023, cuando fue vinculada a una investigación por homicidio y desaparición forzada. Recuperó su libertad a finales de 2025 por vencimiento de términos. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policía reportó 28 capturas durante operativos en ocho localidades de Bogotá

La captura de alias La Murga hizo parte de los resultados de una ofensiva operacional adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá durante la última semana.

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Según informó la Alcaldía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal y las patrullas de vigilancia fueron capturadas 28 personas presuntamente relacionadas con delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, entre otros.

El balance institucional reportó 36 diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Antonio Nariño, Santa Fe, Tunjuelito, Usme, Los Mártires, Suba, Bosa y Kennedy.

Durante estos procedimientos fueron incautadas 20 armas de fuego, más de 36 kilos de estupefacientes, 66 celulares, dos computadores, munición y una granada.

La ofensiva policial en ocho localidades de Bogotá dejó la incautación de 20 armas de fuego, más de 36 kilos de estupefacientes, una granada y decenas de celulares. - crédito captura de video (@PoliciaBogota/X)

Entre los resultados también se encuentra la captura de alias ‘Chema’ o ‘Morro’, detenido mediante orden judicial en el barrio La Campiña, como parte del Plan Cazador.

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De acuerdo con la información de la Alcaldía, este hombre presuntamente haría parte del Clan del Golfo y realizaría actividades de inteligencia criminal en los departamentos de Sucre y Córdoba. Para ocultar sus actividades, al parecer, se hacía pasar por maestro de obra.

La Policía también reportó que tendría ocho anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, hurto calificado y amenazas.