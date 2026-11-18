La ministra Alexandra Falla explicó los alcances de la alianza, que contempla certificaciones digitales, formación tecnológica y acciones para proteger a los menores en Internet. - crédito @Ministerio_TIC/X

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Meta firmaron un acuerdo de cooperación para habilitar 5.000 cupos anuales de certificación técnica en Colombia, mediante la plataforma Meta Blueprint. El documento también establece programas de formación avanzada, acompañamiento a emprendedores y acciones para fortalecer la seguridad de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

El memorando de entendimiento fue suscrito por la ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, y Mia Brickhouse, directora de Dominios en Meta, durante la Milagro Week, que se desarrolla en Nueva York. En la firma también estuvo presente el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

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El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y comprende diferentes líneas de cooperación relacionadas con la formación y certificación digital, la ciudadanía digital, la gobernanza de Internet, la transformación tecnológica del sector público, la protección de menores y el fortalecimiento del emprendimiento.

Además de los 5.000 cupos anuales para certificaciones técnicas, las partes proyectan ofrecer 100 cupos cada año para formación avanzada en monetización digital.

Meta y MinTIC ofrecerán formación digital para emprendedores

El memorando contempla actividades dirigidas a microempresarios y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre herramientas digitales y sus posibilidades de aplicación en los negocios.

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Para este sector se establecieron 100 sesiones anuales de mentoría especializada, cuyos contenidos estarán relacionados con WhatsApp Business, Reels, publicidad digital e inteligencia artificial.

La agenda también incluye la realización de cuatro grandes eventos al año en ciudades capitales, además de encuentros regionales para desarrollar actividades de formación y cooperación.

Estos espacios hacen parte de las acciones previstas para ampliar el acceso a conocimientos tecnológicos y acompañar a los empresarios en el aprovechamiento de las herramientas digitales.

La ministra Alexandra Falla y Mia Brickhouse suscribieron el memorando de entendimiento durante la Milagro Week, en Nueva York, con el acompañamiento del vicepresidente José Manuel Restrepo. - crédito MinTic

Estudiantes destacados en las pruebas Saber 11 tendrán un programa de IA

La formación de jóvenes también está incluida en los compromisos establecidos entre el Gobierno y Meta. El acuerdo proyecta un programa de inmersión en inteligencia artificial para 20 estudiantes con resultados destacados en las pruebas Saber 11.

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De ese grupo, dos cupos estarán garantizados para estudiantes del departamento del Meta.

La iniciativa busca ofrecer formación relacionada con las nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de aprendizaje para jóvenes interesados en desarrollar competencias digitales.

Durante la firma del memorando, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la importancia de este componente y relacionó la formación tecnológica con las oportunidades para las nuevas generaciones.

“Dos propósitos muy importantes con este acuerdo. El primero de ellos es luchar contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley”, manifestó.

El funcionario agregó que el segundo propósito consiste en fortalecer las capacidades de los jóvenes para formarse en tecnologías vinculadas con la quinta revolución industrial y contar con herramientas para proyectar su futuro.

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Capacitarán a 500 servidores públicos cada año en inteligencia artificial

Otro de los compromisos está relacionado con la transformación digital de las entidades territoriales. Según el documento, se proyecta certificar al menos a 500 servidores públicos cada año en el uso ético y productivo de la inteligencia artificial.

La cooperación también contempla asistencia directa a dos proyectos anuales de innovación pública digital, como parte de las acciones para fortalecer la incorporación de herramientas tecnológicas en las instituciones.

Este componente se suma a las iniciativas de formación técnica y empresarial previstas durante los cuatro años de vigencia del memorando.

El memorando contempla 5.000 cupos anuales de certificación digital, formación en inteligencia artificial, mentorías para emprendedores y acciones de seguridad y protección de menores en Internet. - crédito MinTic pagina oficial

El memorando incluye acciones contra el ciberacoso y las estafas digitales

La protección de los usuarios de Internet, especialmente de los menores de edad, constituye otra de las líneas de trabajo entre el Ministerio de las TIC y Meta.

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En materia de seguridad digital, las partes prevén desarrollar campañas de higiene cibernética y prevención de estafas y suplantaciones. Estas actividades se realizarán en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).

También está prevista la actualización de los materiales de prevención sobre ciberacoso y explotación de menores en entornos digitales.

El acuerdo incluye talleres de pensamiento crítico y prevención de la desinformación, así como actividades de bienestar digital y uso responsable de la tecnología para padres de familia y docentes.

Para estas iniciativas se estableció una meta de alcance de 200 instituciones educativas cada año.

Sobre este componente, la ministra Alexandra Falla explicó, en un video publicado en las redes sociales del MinTIC, que el trabajo con Meta incluirá acciones para fortalecer la protección de los menores en las plataformas digitales.

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“Ya hemos arrancado en Colombia a hacer un trabajo conjunto de protección de menores en las redes sociales”, señaló la funcionaria.

Falla también indicó que la cooperación permitirá avanzar en capacitación, transformación digital y acompañamiento a jóvenes interesados en adquirir conocimientos tecnológicos.

Por su parte, Mia Brickhouse manifestó que Meta tiene interés en ampliar el trabajo que ha desarrollado en Colombia y señaló que la compañía busca promover oportunidades de formación y colaboración para diferentes comunidades, incluidos los servidores públicos y los emprendedores.

Colombia tendrá una mesa técnica sobre ciberseguridad y dominios de Internet

La gobernanza de Internet también hace parte de los compromisos. Para desarrollar esta línea, se prevé realizar una mesa técnica anual sobre ciberseguridad, infraestructura y mitigación de abusos en nombres de dominio.

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En estos encuentros participarán especialistas de Meta, el MinTIC y el administrador del dominio .co.

El memorando también establece que las iniciativas tendrán en cuenta a comunidades rurales y vulnerables, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y territorios con menores niveles de conectividad.

El seguimiento a los compromisos estará a cargo de un comité integrado por dos representantes del Gobierno y dos de Meta, encargado de revisar la implementación de las actividades contempladas en el memorando.

El documento precisa que la cooperación no contempla transferencias de recursos financieros entre las partes. En consecuencia, cada una asumirá los costos de las actividades que estén bajo su responsabilidad.

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Antes de la firma, la ministra Alexandra Falla había anticipado que la agenda de la Milagro Week incluiría reuniones relacionadas con inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, conectividad y formación de talento digital.

En un mensaje difundido antes del encuentro, explicó que durante las jornadas se habían abordado las necesidades de Colombia en materia de transformación digital y los proyectos que el Gobierno espera desarrollar durante los cuatro años de administración.

La funcionaria anticipó la agenda de trabajo de la Milagro Week, que incluía reuniones sobre inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, conectividad y formación de talento digital. - crédito @Ministerio_TIC/X

Después de suscribir el memorando, la ministra anunció que próximamente comenzarán los procesos de formación y acompañamiento para el desarrollo de talento digital de jóvenes en el país.