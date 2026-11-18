La Universidad de Magdalena explicó como la expedición del título de Jaime Vives se ajustó al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes (seguimiento.co - Universidad de Magdalena)

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Estudiantes y egresados de la Universidad del Magdalena protestaron este martes 17 de noviembre y cuestionaron al rector Pablo Vera por el título de especialista en alta gerencia otorgado a Jaime Vives, exdirector de Coljuegos. Las manifestaciones coincidieron con la visita de una comisión del Ministerio de Educación que llegó a la institución para evaluar lo ocurrido alrededor del proceso académico que permitió la obtención del título.

Según información publicada por Semana, las protestas se concentraron en la sede administrativa de la universidad, ubicada en el sector de San Pedro Alejandrino. Durante la jornada aparecieron mensajes y carteles contra el rector, algunos de ellos colocados sobre su vehículo.

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Entre las expresiones utilizadas por los manifestantes estuvieron frases como “Aquí dentro huele a rata” y “Vera, ya tenemos el contrato, para cuándo el Posgrado?”. También fueron pintados mensajes en el piso cuestionando el proceso y haciendo referencia a un supuesto “título exprés”.

El caso tomó fuerza después de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara una presunta irregularidad relacionada con la obtención del título de Jaime Vives.

(suministrada a Infobae Colombia/Universidad del Magdalena/@Mineducacion/X)

Gobierno pidió la salida de Jaime Vives de Coljuegos

Tras conocerse la controversia, el presidente Abelardo De La Espriella pidió la salida de Vives de la dirección de Coljuegos.

El mandatario señaló que no permitiría ese tipo de actuaciones dentro de su administración y sostuvo que, además de cumplir con la legalidad, los funcionarios públicos deben actuar bajo criterios éticos.

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En su pronunciamiento, De La Espriella afirmó que Vives debía apartarse del cargo y recordó que ningún integrante de su Gobierno tiene asegurada su permanencia.

La polémica generó cuestionamientos no solo sobre la continuidad del exdirector de Coljuegos, sino también sobre el procedimiento académico utilizado por la Universidad del Magdalena para reconocer parte de los créditos del programa.

Ante la controversia, la institución aseguró que ha atendido los requerimientos de información relacionados con el caso y que facilitó explicaciones de las autoridades académicas responsables, respetando las normas sobre acceso a información pública y protección de datos personales.

La universidad también afirmó que el mecanismo utilizado no fue creado específicamente para Jaime Vives.

Imagen de referencia de la Universidad del Magdalena. Foto: Universidad del Magdalena

Universidad defiende mecanismo de reconocimiento de saberes

La Universidad del Magdalena explicó que desde 2018 cuenta con un programa de validación por competencias y reconocimiento de saberes, actualizado en 2025, que permite valorar aprendizajes adquiridos previamente por los estudiantes.

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Según la institución, el Consejo de Facultad aprobó el 19 de agosto el reconocimiento de 23 de los 26 créditos académicos correspondientes a ocho asignaturas.

Los tres créditos restantes no fueron reconocidos mediante ese procedimiento y, de acuerdo con la versión de la universidad, solamente pudieron aprobarse a través de la asignatura Finanzas Sostenibles y Fintech.

Ese curso fue desarrollado mediante actividades académicas presenciales durante agosto y contempló dos productos evaluados: un ensayo y un estudio.

La universidad sostiene que el procedimiento aplicado hace parte de un esquema institucional vigente y no de una excepción diseñada para beneficiar a una persona específica.

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Pese a estas explicaciones, estudiantes y egresados mantuvieron sus cuestionamientos y aprovecharon la visita de la comisión del Ministerio de Educación para hacer visibles sus reclamos.

Las manifestaciones se desarrollaron en medio de la controversia por la rapidez con la que Vives habría completado los requisitos necesarios para obtener el título de especialista en alta gerencia.

Los mensajes utilizados durante la protesta reflejaron el malestar de parte de la comunidad universitaria, que exige claridad sobre el proceso y cuestiona la actuación del rector Pablo Vera.

La visita del Ministerio de Educación se produjo precisamente para revisar lo sucedido y evaluar la información relacionada con el caso.

Hasta ahora, la Universidad del Magdalena sostiene que actuó dentro de los mecanismos académicos existentes y que el reconocimiento de créditos se realizó mediante un procedimiento que ya estaba contemplado institucionalmente.

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La controversia continúa abierta mientras avanzan las verificaciones oficiales y persisten las críticas de estudiantes y egresados frente al manejo del caso y a las decisiones adoptadas por las autoridades universitarias.