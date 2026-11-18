ACEMI reportó fuertes descensos entre octubre y diciembre. La vacuna es gratuita para niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años y hay más de 3.000 puntos habilitados. (MSP)

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La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) registra una reducción durante los últimos meses del año en Colombia, según un análisis de ACEMI. La entidad encontró que entre octubre y diciembre las dosis aplicadas cayeron cerca del 40 % o más durante los dos últimos años, una tendencia que genera preocupación por la prevención de distintos tipos de cáncer asociados al virus.

Según información publicada por Blu Radio, en 2024 las dosis aplicadas pasaron de 142.070 en octubre a 75.148 en diciembre, lo que representó una disminución del 47,1 %. En 2025 se repitió el descenso: las aplicaciones bajaron de 76.903 a 46.560 en el mismo periodo, equivalente a una reducción del 39,5 %.

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Los registros de 2026 también muestran una tendencia a la baja. Entre enero y octubre se aplicaron menos dosis que durante los mismos meses del año anterior, de acuerdo con las cifras mencionadas en el análisis.

Ante este panorama, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Alianza Abrázame hicieron un llamado a las familias para aprovechar las vacaciones escolares y llevar a niños, niñas y adolescentes a los puntos de vacunación.

Una ilustración acuarelada muestra un vial con la vacuna VPH y una jeringa sobre una mesa quirúrgica en un vacunatorio de hospital, con personal médico difuminado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacuna contra el VPH es gratuita entre los 9 y 17 años

La vacuna contra el VPH está disponible de manera gratuita para la población entre los 9 y 17 años. Las organizaciones insistieron en la importancia de no aplazar la aplicación y aprovechar el periodo de vacaciones para completar esta medida de prevención.

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Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, recordó que este biológico ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer relacionados con el virus del papiloma humano.

El llamado también está dirigido a las autoridades nacionales y territoriales para que fortalezcan las jornadas de vacunación y faciliten el acceso a los servicios, especialmente durante los meses en los que históricamente se registra una disminución en el número de dosis aplicadas.

La advertencia cobra relevancia por el comportamiento observado en 2024 y 2025. En ambos años, las cifras cayeron de manera marcada entre octubre y diciembre, precisamente en una época en la que las actividades escolares disminuyen y las rutinas familiares cambian por el cierre del calendario académico.

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La Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Alianza Abrázame consideran que las vacaciones pueden convertirse en una oportunidad para que las familias revisen los esquemas de vacunación y lleven a los menores que aún no han recibido el biológico.

Una jeringa con la etiqueta VPH se muestra sobre una bandeja médica azul, representando la importancia de la vacunación para la salud pública y la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia cuenta con más de 3.000 puntos de vacunación

El llamado se realizó el 17 de noviembre, en el marco del Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino.

La Organización Mundial de la Salud plantea como meta vacunar contra el VPH al 90 % de las niñas, realizar pruebas de detección al 70 % de las mujeres y garantizar tratamiento al 90 % de quienes presenten lesiones precancerosas o cáncer invasivo.

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En Colombia existen más de 3.000 puntos de vacunación habilitados, lo que permite a las familias acceder al biológico en diferentes zonas del país.

Las organizaciones reiteraron que la vacunación es una de las herramientas disponibles para reducir el riesgo de cánceres asociados al VPH y pidieron evitar que la caída de las aplicaciones registrada al cierre de cada año continúe repitiéndose.

El análisis de ACEMI muestra que la reducción no se limita a un solo periodo. En 2024 la caída entre octubre y diciembre fue superior al 47 %, mientras que en 2025 se acercó al 40 %.

A esa tendencia se suma el comportamiento de 2026, año en el que, hasta octubre, el número de dosis aplicadas era inferior al registrado durante el mismo periodo de 2025.

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Por esta razón, la campaña busca que las familias aprovechen el receso escolar para acercarse a los puntos habilitados y completar la vacunación de niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años.

Las entidades involucradas insistieron en que mantener una cobertura alta es fundamental para avanzar en la prevención del cáncer de cuello uterino y de otras enfermedades relacionadas con el virus del papiloma humano.