La ministra de Salud explicó los anuncios realizados en Nueva York para impulsar la industria farmacéutica y fortalecer la investigación clínica en Colombia. - crédito @MinSaludCol/X

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La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, anunció inversiones por más de 2.600 millones de dólares para impulsar la industria farmacéutica y contribuir a la recuperación del sistema de salud colombiano. El anuncio se realizó durante el segundo día de la Milagro Week 2026, en Nueva York, Estados Unidos, donde representantes del Gobierno sostuvieron encuentros con integrantes del sector farmacéutico.

Durante la jornada también se presentaron compromisos regulatorios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para agilizar el desarrollo de ensayos clínicos en Colombia. Entre las medidas anunciadas está la implementación de sometimientos paralelos ante los comités de ética y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con los que se busca reducir los tiempos de inicio de estos estudios.

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La información fue divulgada por el Ministerio de Salud a través de un video en sus redes sociales, en el que la ministra explicó los resultados de las reuniones con representantes de diferentes laboratorios y destacó el interés de la industria en continuar invirtiendo en el país.

Inversiones por US$2.600 millones para el sector farmacéutico

Al finalizar el segundo día de actividades de la Milagro Week, Ana María Vesga se refirió a los anuncios económicos realizados durante el encuentro y señaló que los recursos contribuirán al crecimiento y la recuperación del sistema sanitario colombiano.

“Hoy se hicieron anuncios por más de dos mil seiscientos millones de dólares que serán la senda de crecimiento y recuperación, contribuirán a la senda de crecimiento y recuperación de nuestro sistema de salud”, manifestó la ministra.

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Vesga explicó que uno de los espacios de la jornada reunió a representantes de laboratorios para abordar los compromisos regulatorios que se trabajarán desde el Invima, con el propósito de acelerar e incentivar el crecimiento de los ensayos clínicos en Colombia.

La funcionaria también destacó el papel de la investigación clínica como una de las vías para atraer inversiones y fortalecer el sector. Según expresó, la apuesta consiste en promover la participación de diferentes actores de la industria para desarrollar este campo en el país.

“Creemos firmemente en que el sistema de salud es un gran motor de desarrollo para nuestro país y que si decidimos juntos invertir en el sistema, en este caso a través de la investigación clínica, tendremos grandes resultados para nuestro país y para nuestro sistema, pero sobre todo para nuestros pacientes”, afirmó.

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En las declaraciones difundidas por el Ministerio no se especificaron las empresas que realizarían las inversiones, la distribución de los más de 2.600 millones de dólares ni los proyectos particulares a los que se destinarían los recursos.

Colombia busca atraer inversiones para impulsar el crecimiento de la industria farmacéutica y fortalecer el sistema de salud. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invima reducirá los tiempos para iniciar ensayos clínicos en Colombia

Otro de los anuncios de la jornada estuvo relacionado con los cambios que implementará el Invima en sus procedimientos regulatorios para facilitar el inicio de investigaciones clínicas.

La directora general de la entidad, Pahola Pulgarín, explicó que se avanzará en un mecanismo de sometimientos paralelos ante los comités de ética y la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La medida busca reducir los tiempos que deben cumplir los procesos regulatorios antes de que comiencen los estudios.

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De acuerdo con Pulgarín, el objetivo es pasar de 135 a 70 días, lo que representa una disminución cercana al 50% en los tiempos previstos para iniciar los ensayos clínicos.

“En materia regulatoria, vamos a avanzar en sometimientos paralelos para comité de ética y ventanilla única de comercio exterior, lo que nos va a permitir reducir el tiempo de inicio de los estudios clínicos de ciento treinta y cinco días a setenta”, explicó la directora del Invima.

La funcionaria precisó que este mecanismo se pondrá en marcha inicialmente mediante un proyecto piloto. También indicó que será el punto de partida para otros procesos que se desarrollarán durante 2027.

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El anuncio se presentó durante una sesión con representantes de laboratorios, en la que se abordaron los compromisos regulatorios de la entidad y las condiciones necesarias para incentivar el crecimiento de la investigación clínica en Colombia.

El Invima anunció medidas para reducir de 135 a 70 días los tiempos regulatorios para iniciar estudios clínicos en el país. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invima sostuvo reunión bilateral con la FDA en Estados Unidos

En el marco de la visita institucional a Estados Unidos por la Milagro Week 2026, la directora del Invima también sostuvo una reunión bilateral de alto nivel con representantes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según informó el instituto en sus redes sociales, el encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre las prioridades regulatorias de ambas autoridades e identificar oportunidades para profundizar la cooperación en diferentes áreas.

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Entre los asuntos abordados estuvieron la confianza y la convergencia regulatoria, el intercambio de experiencias en mecanismos de reliance y las evaluaciones colaborativas. Estos temas hacen parte de los espacios de articulación entre autoridades sanitarias para compartir experiencias y fortalecer sus procedimientos.

La agenda también contempló asuntos relacionados con la transformación digital, la modernización de los procesos y las herramientas regulatorias, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Adicionalmente, las delegaciones exploraron oportunidades de cooperación en materia de inversión, innovación y competitividad, junto con la participación en iniciativas internacionales y posibles espacios de colaboración técnica.

El Invima señaló que el acercamiento con la FDA busca dar continuidad al relacionamiento bilateral y fortalecer las capacidades de la entidad colombiana en materia de regulación sanitaria.

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Invima informó sobre su reunión con representantes de la FDA para fortalecer la cooperación y avanzar en la convergencia regulatoria. - crédito @invimacolombia/X

La reunión hizo parte de las actividades institucionales desarrolladas durante la visita a Estados Unidos, en la que también se abordaron las oportunidades de inversión y los compromisos para facilitar la investigación clínica en Colombia.