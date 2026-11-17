Contraloría detectó irregularidades en soportes del consorcio para programa de vivienda rural en el gobierno Petro (Colprensa - Iván Valencia/AP)

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Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Ministerio de Agricultura desembolsó $9.000.000.000 para auditar la ejecución de un programa de vivienda rural que debía revisar más de 12.000 subsidios. El resultado expuso que menos del 1% de las viviendas prometidas fue entregado de manera satisfactoria, pero la revisión posterior de la Contraloría General de la República detectó inconsistencias en los soportes presentados por el consorcio contratado.

“La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, validó un hallazgo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinaria y penal por $9.000 millones. El hallazgo recae sobre el contrato de consultoría que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribió en 2025 con el Consorcio AUDIVIV”, puntualiza el comunicado.

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El organismo de control encontró fotografías repetidas, coordenadas asociadas a distintos beneficiarios y volúmenes de visitas que, según su análisis, no corresponden con las condiciones de los territorios evaluados. La Contraloría estableció un hallazgo fiscal por estas irregularidades.

La auditoría documentó obras inconclusas y viviendas que deben demolerse

El organismo de control encontró fotografías repetidas, coordenadas asociadas a distintos beneficiarios y volúmenes de visitas que, según su análisis, no corresponden con las condiciones de los territorios evaluados - (Contraloria )

La revisión contratada durante el gobierno anterior buscaba determinar el estado de los subsidios de vivienda rural asignados en los últimos años. El informe señaló que varias casas no llegaron a construirse, otras quedaron inconclusas tras el retiro de los contratistas y al menos 100 requerirían demolición por no cumplir condiciones de sismorresistencia.

El contrato fue adjudicado al consorcio Audiviv, integrado por las empresas SCP y ATI Internacional. Su tarea consistía en verificar en terreno las condiciones de entrega de 12.089 viviendas y cargar las respectivas actas en los sistemas del Ministerio.

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Según el informe final, la principal recomendación fue iniciar la liquidación de los contratos incumplidos y concentrar los esfuerzos de reactivación en unas 3.000 unidades consideradas viables. Esa conclusión contrastó con los defectos que el ente de control identificó después en el material utilizado para sustentar la auditoría.

Fotos y coordenadas se repitieron en los informes entregados al Ministerio

La auditoría documentó obras inconclusas y viviendas que deben demolerse - ( Ministerio de Agricultura)

La Contraloría estableció que los documentos cargados por Audiviv contenían datos que exigían revisión. En particular, identificó un grupo de 1.105 fotografías reutilizadas en actas diferentes. Una misma imagen de un baño, por ejemplo, apareció en 21 actas correspondientes a viviendas ubicadas en 10 departamentos.

“La Contraloría revisó 9.636 actas y encontró 1.105 grupos de fotografías idénticas, presentes en 2.571 actas, una de cada cuatro de las examinadas. Por ejemplo, la misma fotografía de un baño aparece en 21 actas de 10 departamentos. Además, 4.509 actas, el 46,7% de las revisadas, tienen coordenadas exactamente coincidentes. Un mismo punto se repite en 80 actas de cuatro municipios del Huila, y otro en 42 actas del Tolima y el Amazonas”.

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El patrón también se repitió en los registros de ubicación. El organismo señaló que las mismas coordenadas geográficas figuraban en informes distintos y que ese cruce afectaba 4.509 registros asignados a viviendas y beneficiarios diferentes.

A ello se sumó la cantidad de visitas declaradas. De acuerdo con los informes entregados por el contratista, el consorcio realizó en promedio 217 verificaciones diarias en zonas rurales dispersas. Para la Contraloría, ese dato no resulta compatible con la logística requerida para desplazarse y hacer las comprobaciones de campo.

El consorcio reportó dificultades de orden público durante las visitas

La Contraloría General advierte que fotos y coordenadas se repitieron en los informes entregados al Ministerio - (Colprensa)

En uno de sus documentos, Audiviv dejó constancia de obstáculos para obtener acompañamiento de autoridades locales en algunos recorridos. El reporte menciona municipios de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander y Amazonas.

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“Durante las visitas realizadas [...] no fue posible contar con el acompañamiento de las autoridades locales, debido a la situación de orden público que actualmente afecta la zona”, indicó el consorcio en el informe, que aludió a certificaciones de secretarías de gobierno municipales.

El hallazgo fiscal de la Contraloría se centra en la calidad y consistencia de los soportes de la auditoría pagada con recursos públicos. La actuación deberá establecer las responsabilidades que correspondan por las anomalías detectadas en la verificación del programa de vivienda rural.