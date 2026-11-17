Empanadas de plátano doradas y crujientes, rellenas de carne guisada y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empanadas de plátano son una alternativa crujiente, económica y diferente para variar las tradicionales empanadas de maíz. Su masa queda dorada por fuera, suave por dentro y con un sabor ligeramente dulce que combina muy bien con un relleno de carne, hogao y queso.

Esta preparación aprovecha la versatilidad del plátano, un ingrediente muy presente en la cocina colombiana. En especial, las preparaciones con plátano tienen una fuerte presencia en el Valle del Cauca y otras zonas del Pacífico, donde hacen parte de fritos, amasijos y comidas para compartir.

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Receta de empanadas de plátano

Estas empanadas se elaboran con plátano verde cocido y triturado, que funciona como una masa flexible. La técnica principal consiste en formar discos delgados, rellenarlos, sellar bien los bordes y freírlos hasta obtener una textura crujiente.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 45 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Reposo y enfriamiento: 20 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos.

Ingredientes

Plátano verde, carne molida, hogao, queso y especias: los ingredientes para preparar estas empanadas caseras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. 6 plátanos verdes.

2. 500 g de carne molida de res.

3. 2 tomates maduros.

4. 1 cebolla larga.

5. 2 dientes de ajo.

6. 150 g de queso mozzarella, doble crema o queso costeño.

7. 2 cucharadas de aceite vegetal para el guiso.

8. 1 cucharadita de comino.

9. 1 cucharadita de color o achiote.

10. 1 cucharadita de sal para el relleno.

11. ½ cucharadita de pimienta.

12. ½ taza de harina de trigo, solo si la masa queda muy húmeda.

13. Aceite suficiente para freír.

14. Ají colombiano o suero costeño para acompañar.

Cómo hacer empanadas de plátano, paso a paso

1. Lava los plátanos verdes. Corta las puntas y realiza una abertura superficial en la cáscara.

2. Pon los plátanos en una olla grande. Cúbrelos con agua y cocínalos durante 20 minutos, hasta que estén blandos.

3. Retira los plátanos del agua. Déjalos reposar durante 10 minutos para que puedas manipularlos sin quemarte.

4. Pela los plátanos y retira las fibras duras del centro. Tritura la pulpa con un tenedor o un prensapuré.

5. Agrega una pizca de sal. Amasa hasta obtener una mezcla uniforme. Si la masa está muy húmeda, incorpora la harina de trigo poco a poco.

6. Para el relleno, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Añade la cebolla larga y el ajo picados.

7. Cocina durante 3 minutos. Agrega los tomates finamente picados, el comino, el color, la sal y la pimienta.

La pulpa cocida se tritura hasta obtener una masa suave y manejable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Cocina el guiso durante 8 minutos, hasta que los tomates se deshagan y el aceite aparezca en los bordes. Este sofrito funciona como un hogao sencillo.

9. Incorpora la carne molida. Desmenúzala con una cuchara para evitar que queden grumos grandes.

10. Cocina durante 10 a 12 minutos, hasta que la carne esté completamente cocida y el guiso quede seco. El relleno debe quedar con poca humedad para que las empanadas no se abran.

11. Pasa el relleno a un recipiente. Déjalo enfriar durante 15 minutos.

12. Divide la masa de plátano en 12 porciones. Forma bolas del mismo tamaño.

13. Pon cada bola entre 2 pedazos de plástico. Aplástala con una tabla, un plato o una pataconera hasta obtener un disco delgado.

14. Coloca 1 cucharada de carne y un poco de queso en el centro de cada disco.

15. Dobla la masa con ayuda del plástico. Presiona los bordes con los dedos para cerrar la empanada.

16. Sella los bordes con firmeza. Si queda alguna grieta, repárala con un poco de masa antes de freír.

17. Calienta abundante aceite en una paila o sartén profunda. La temperatura ideal está entre 175 °C y 180 °C.

18. Fríe las empanadas en tandas pequeñas. Cocínalas durante 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y firmes.

19. Retíralas y déjalas escurrir sobre una rejilla o papel absorbente.

20. Sirve las empanadas de plátano calientes. Acompáñalas con ají, suero costeño, guacamole o una ensalada fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 empanadas medianas. Puede alcanzar para 4 porciones, con 3 empanadas por persona.

El resultado son unas empanadas de plátano listas para servir con ají, suero costeño o guacamole. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para una porción de 3 empanadas:

Calorías: aproximadamente 510 kcal.

Proteína: 24 g.

Carbohidratos: 55 g.

Grasas: 23 g.

Fibra: 6 g.

Sodio: 700 mg, según la cantidad de sal y queso utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las empanadas de plátano se disfrutan mejor recién fritas, cuando la masa conserva su textura crujiente.

En la nevera, guárdalas en un recipiente hermético hasta por 3 días. Antes de servirlas, caliéntalas en horno, air fryer o sartén para recuperar parte de la crocancia.

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También puedes congelarlas crudas, ya rellenas y selladas, durante 1 mes. Ponlas separadas sobre una bandeja hasta que estén firmes y luego pásalas a una bolsa para congelador. Fríelas directamente, sin descongelar por completo, a fuego medio para evitar que se quemen por fuera.