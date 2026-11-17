Los establecimientos perjudicados podrán postularse a una cofinanciación destinada a bienes y servicios, mientras el Distrito prevé asesoría técnica y nuevas alternativas de comercialización (Alcaldía de Bogotá)

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció incentivos de hasta $10 millones para los comerciantes afectados por el incendio en el GranSan, ubicado en el sector de San Victorino, en el centro de la capital, ocurrido el lunes 16 de noviembre de 2026.

La ayuda formará parte de un plan distrital que incluye acceso a ferias, asesoría empresarial, herramientas de comercio electrónico, acciones de promoción y refuerzo institucional en la zona.

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Los recursos se entregarán por medio del programa Activa tu Negocio con Cupón y estarán sujetos a los requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La entidad indicó que se trata de una cofinanciación no reembolsable para adquirir bienes y servicios especializados, por lo que los beneficiarios no recibirán dinero en efectivo.

Los recursos se entregarán por medio del programa Activa tu Negocio con Cupón y estarán sujetos a los requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Alcaldía de Bogotá)

Durante una visita al centro comercial, Galán se refirió a las obras que adelantaron algunos de los comerciantes tras la emergencia.

“Quiero destacar la solidaridad y la capacidad de respuesta de los comerciantes. Lo que hoy vemos en diferentes puntos del centro comercial, con espacios que ya fueron reparados, pintados y adecuados, es resultado de su esfuerzo y de la reacción inmediata que tuvieron para atender esta situación”, afirmó.

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El mandatario agregó que algunos vendedores tuvieron acompañamiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). “Los comerciantes cuentan con todo el respaldo del Distrito para superar esta emergencia”, señaló.

Los incentivos cubrirán bienes y servicios para los negocios

El Distrito informó que la intervención tendrá seis líneas de trabajo orientadas a recuperar la actividad productiva de los establecimientos afectados y a abrir canales de venta para sus propietarios.

Una de las medidas será la incorporación de los negocios a Conexión con Mercados, una estrategia que busca facilitar su participación en ferias y espacios comerciales de Bogotá. El objetivo es que los comerciantes puedan mostrar sus productos ante compradores distintos de los que habitualmente acuden a los locales de San Victorino.

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El Distrito informó que la intervención tendrá seis líneas de trabajo orientadas a recuperar la actividad productiva de los establecimientos afectados por el incendio (Alcaldía de Bogotá)

La Secretaría de Desarrollo Económico también ofrecerá asistencia para crear catálogos digitales y publicarlos en Mercado Libre. Con ese mecanismo, la administración busca que los negocios amplíen sus ventas a través de internet y reduzcan su dependencia de la atención presencial en el GranSan.

El plan contempla, además, un espacio tipo bistró y sala de exhibición en la zona de Mercado Libre. Allí se prevé exhibir productos de los comerciantes, realizar actividades para los visitantes y producir material fotográfico y audiovisual destinado a difundir la oferta de San Victorino.

El Distrito prevé apoyo técnico para los comerciantes y el sector del bajo puente

La estrategia Bogotá Corazón Productivo incluirá asesoría técnica y financiera para identificar las necesidades de cada negocio y evaluar alternativas que permitan mantener sus operaciones. La iniciativa también atenderá a los comerciantes afectados en el sector del bajo puente.

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Galán vinculó la recuperación del GranSan con el movimiento económico de San Victorino y con el empleo que genera el comercio de la zona. “San Victorino es el corazón del comercio de Bogotá y el GranSan es uno de sus principales referentes. Aquí estamos hablando de comerciantes que generan una parte importante del empleo de nuestra ciudad y también de otras regiones del país”, manifestó.

El alcalde añadió que parte de los productos que se venden en ese sector procede de distintos territorios de Colombia. “Este es el momento de unirnos y demostrar nuestra solidaridad con San Victorino y con el GranSan”, dijo.

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Por su parte, el Dadep destinará cerca de 20 personas cada día para acompañar las acciones institucionales en el área afectada. Ese equipo apoyará el trabajo con los comerciantes y la coordinación de las medidas previstas en el espacio público.

La administración distrital anunció que fortalecerá el Plan Navidad San Victorino durante el cierre de año. Las campañas buscarán promover la oferta comercial del sector y atraer compradores durante una de las temporadas de mayor actividad para los negocios de la zona.

El alcalde Galán vinculó la recuperación del GranSan con el movimiento económico de San Victorino y con el empleo que genera el comercio de la zona (Alcaldía de Bogotá)

También se incrementará la presencia de los Gestores del Orden, con atención particular en el sector del Bicentenario. El plan incluye corredores seguros y acciones de movilidad para facilitar el acceso de visitantes al centro de Bogotá.

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“Vamos a desplegar un esfuerzo adicional en materia de seguridad, con gestores y corredores seguros, así como acciones de movilidad alrededor de esta zona, para que los ciudadanos puedan venir durante la temporada navideña a realizar sus compras con mayor tranquilidad”, expresó Galán.

La Alcaldía de Bogotá también acompañará la difusión de ferias, jornadas especiales, madrugatones y campañas de descuentos que organicen la administración del GranSan y las asociaciones de comerciantes. Las medidas se aplicarán mientras avanzan las acciones de recuperación de los establecimientos afectados por el incendio.