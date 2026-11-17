El funcionario, en su visita a la Comisión Segunda de la Cámara, explicó las razones detrás del traslado de la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, enfatizando la ubicación no disputada y la cercanía a otros aliados. (Canal Congreso)

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El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, defendió el martes 17 de noviembre la ubicación de la Embajada de Colombia en Jerusalén y anunció la apertura de un consulado en Tel Aviv: una medida con la que el Gobierno busca atender a los colombianos residentes en la ciudad y separar la asistencia de la discusión política.

Durante el debate de control político sobre la adhesión al Escudo de las Américas que se llevó a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara, Bula defendió la determinación de la administración de Abelardo de la Espriella de asentar la representación diplomática en una ciudad que centra la atención de diferentes grupos étnicos y políticos.

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Al explicar ante los legisladores de la citada célula legislativa los motivos de la determinación, el canciller Bula planteó que la presencia en ambas ciudades debe analizarse bajo criterios distintos. “Si hay connotación política de estar en Jerusalén, pues también debería haberla de estar en Tel Aviv”, dijo durante la sesión.

La embajada de Colombia en Jerusalén (Israel) se inauguró el 14 de octubre de 2026, con la presencia de importantes personalidades, entre ellas el primer ministro Benjamin Netanyahu. (Cancillería)

La controversia se generó tras la inauguración de la embajada el 14 de octubre, después de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel. La decisión cumplió una promesa de campaña del presidente De la Espriella y convirtió al país en la décima nación con representación diplomática en Jerusalén; en una fuerte connotación política.

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Bula sostuvo que Jerusalén occidental no tiene un estatus disputado

En relación con la apertura de la sede diplomática, el funcionario sostuvo que está instalada en Jerusalén occidental, un área cuya situación territorial describió ante la comisión. “La embajada en Jerusalén está en Jerusalén del Oeste, que es una zona no disputada y que no se ha redefinido desde 1967”, expresó el canciller en el Congreso.

De la misma manera, Bula agregó que Colombia no actuó de manera aislada al ubicar su embajada en esa zona. Mencionó que las representaciones de Paraguay, Honduras y Guatemala también se encuentran cerca de la misión colombiana, junto con las de seis países más; por lo que es un paso que va en línea con la voluntad de otros estados.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el canciller Omar Bula Escobar durante los actos de la embajada colombiana en Jerusalén (@cancilleriacol/X)

Asimismo, en lo referente a la decisión de abrir una oficina consular en Tel Aviv, Bula relacionó esa determinación con las funciones de atención a los nacionales colombianos. “Va a haber un consulado, porque los consulados son para atender a los connacionales”, afirmó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En su comparecencia, el funcionario reiteró que el traslado está asociado con la estrategia internacional de la administración de De la Espriella. “Esto no es una movida unilateral de Colombia, pero sí es parte de los nuevos aliados de Colombia”, señaló Bula, que reafirmó la importancia de las relaciones bilaterales con el estado de Israel.

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La apertura de la embajada siguió a la ruptura diplomática de 2024

Durante el gobierno del hoy expresidente Gustavo Petro, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 debido a la guerra en Gaza, en decisión que se conoció el 1 de mayo de ese año, y cerró la sede que mantenía en Tel Aviv. Un año después, el país cofundó el Grupo de La Haya, una iniciativa crítica de Israel.

Según el canciller Omar Bula, la embajada de Colombia se encuentra en una zona que no está en disputa y que no ha sido definida por los tratados internacionales. (Cancillería)

Tras su elección en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, De la Espriella anunció que restablecería los vínculos bilaterales y trasladaría la misión diplomática a Jerusalén. En agosto se formalizó la reanudación de las relaciones y fue cuestión de semanas para cumplir con el anuncio que hizo luego de la contienda electoral.

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El Gobierno también retiró el respaldo colombiano a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, abandonó el Grupo de La Haya y acordó una hoja de ruta para eliminar visas y reactivar la cooperación bilateral, como parte de las acciones complementarias de su irrestricto respaldo a Israel.

La inauguración de la embajada contó con la participación de Bula, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Exteriores Gideon Sa’ar. La embajadora designada para dirigir la misión es Tania Gilinski Brocal, empresaria y diplomática, hermana del magnate vallecaucano Jaime Gilinski Brocal.