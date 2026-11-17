El Instituto de Medicina Legal confirmó que ya identificó a uno de los muertos de bombardeo en Cumaribo, Vichada, aunque no reveló su nombre. ((Catalina Olaya/Colprensa - suministrada a Infobae Colombia))

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El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que recibió dos cuerpos tras el bombardeo ejecutado el 5 de octubre por las Fuerzas Militares, en Cumaribo (Vichada), y que tuvo como objeto una estructura vinculada a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. La ofensiva militar también dejó una persona sometida a la justicia.

De acuerdo con el organismo técnico-científico, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, uno de los cadáveres corresponde a una mujer, aunque no se reveló a la opinión pública su identidad; y el otro permanece sin identificar. Con ello se empezó a esclarecer lo acontecido en esta incursión militar, que causó revuelo en las redes sociales.

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La operación, denominada Operación Orión, elevó a nueve la cantidad de bombardeos realizados durante el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella contra las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la estructura del Clan del Golfo. El ataque no fue anunciado públicamente en el momento en que se produjo.

Las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo contra las estructuras de alias Iván Mordisco en Cumaribo, Vichada, que según el registro no causó afectaciones a civiles. (AFP - suministrada a Infobae Colombia)

El objetivo de esta ofensiva, según indicaron las FF. MM. era un campamento del círculo de seguridad de Iván Mordisco, en la finca El Retiro, ubicada en la vereda Caño Cadá, inspección de Chupave, en una zona rural de Cumaribo. La acción se llevó a cabo cerca de la 1:00 p. m., según agregó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

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En su momento solo se había revelado que operación había dejado dos presuntos integrantes muertos y una persona sometida a la justicia, de acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares. Durante el procedimiento se incautaron de 21 armas de fuego, más de 8.000 unidades de munición, explosivos y material de guerra.

Al respecto, las Fuerzas Militares señalaron que los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos. El Comando General, dirigido por el general Erik Rodríguez, sostuvo que el ataque se ajustó a los parámetros constitucionales y al Derecho Internacional Humanitario.

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La ofensiva de las Fuerzas Militares contra los grupos armados ilegales ha contemplado una serie de bombardeos en diferentes zonas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal

Los dos cadáveres recuperados tras el bombardeo llegaron a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal para su identificación. Fuentes de la entidad fueron las que le confirmaron al medio El Tiempo que uno de los cuerpos correspondía a una mujer, mientras continúa el proceso para establecer la identidad de la otra persona fallecida.

En relación con este hecho, el Comando General de las FF. MM. había indicado a La FM que la acción fue dirigida contra un objetivo militar y se ejecutó “bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución”. La institución también aseguró que no hubo afectaciones a personal civil ni a bienes civiles, en respuesta a las críticas del operativo.

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En ese sentido, el comando agregó que las autoridades judiciales acompañaron el planeamiento y el desarrollo de la operación. Y se indicó que se adelantaron los actos urgentes correspondientes y que la divulgación de información sobre este tipo de acciones está sujeta a normas de reserva y protección de datos sensibles.

El general Erick Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, defendió las actuaciones de sus hombres en este operativo. (Ejército Nacional)

La versión oficial contrastó con denuncias de habitantes y organizaciones campesinas de la zona. La Asociación de Campesinos de Cumaribo y otros colectivos reportaron daños en cultivos de maíz, frutas y cacao dentro de una finca dedicada a la sustitución de cultivos ilícitos; lo que alimentó las críticas sobre el alcance de la ofensiva.

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Los residentes también hablaron de al menos 48 impactos provocados por las bombas. Sobre el particular, se había divulgado que durante el operativo se utilizaron dos bombas de 400 kilogramos, que en efecto sí afectaron a dos viviendas, pero que según las autoridades serían pertenecientes a miembros de las disidencias de alias Iván Mordisco.