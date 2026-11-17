(John Paz/Colprensa-Isaac Bechara/Presidencia de la República)

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Las reacciones no cesan entre dirigentes y exfuncionarios luego del anuncio que hizo el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en el que afirmó que su Gobierno no aplicará IVA a los productos de la canasta familiar ni impondrá nuevas cargas al sector agropecuario en la reforma tributaria en elaboración, con la que busca recaudar $44 billones sin deteriorar las cuentas públicas.

Una de las voces que se pronunció sobre la propuesta, y que también contempla reducir el impuesto según explicó el mandatario durante el balance de sus primeros 100 días de gestión, fue el exministro de Hacienda de la administración de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo.

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El objetivo declarado por el jefe de Estado es proteger el consumo de los hogares y disminuir la presión tributaria sobre los ciudadanos.

Por lo anterior, Ocampo se refirió a los detalles que señaló el mandatario en medio de su intervención, que se compartió a través de los canales de redes sociales de la Presidencia.

“Me parece bien la propuesta del presidente De la Espriella de no gravar la canasta familiar con más impuestos”, destacó el principio el exministro y economista.

(@JoseA_Ocampo/X)

“Sin embargo, la nueva propuesta tributaria del gobierno tendrá que estar acompañada de mayores ingresos de los impuestos de renta y patrimonio, eliminando beneficios en el primer caso y fortaleciendo el segundo de estos gravámenes”, añadió más adelante Ocampo.

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Para el exministro, “esa combinación es necesaria para el ajuste fiscal y mejoraría la progresividad de la estructura tributaria”, de cara a la discusión.

Un ajuste fiscal con recortes y venta de activos

El equipo económico del Ministerio de Hacienda había considerado inviable preservar los bienes básicos de consumo en una primera evaluación.

De la Espriella afirmó que el planteamiento fue modificado para mantener la meta de recaudo mediante un mayor esfuerzo estatal.

La iniciativa todavía no fue presentada como una norma aprobada.

“Esto no es una ley, es un proyecto en construcción”, dijo el presidente, que prevé negociar el texto con partidos políticos y otros sectores si surgen alternativas para asegurar los ingresos necesarios.

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El mandatario vinculó el proyecto con la necesidad de evitar un agravamiento de la situación fiscal.

“Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla”, expresó el jefe de Estado.

El ajuste incluye recortes directos y permanentes por más de $ 23 billones y la venta de activos improductivos de la Nación por $4 billones y, por este motivo, De la Espriella pretende profundizar la reducción del gasto para cumplir su promesa de campaña de disminuir el tamaño del Estado en 40%.

“Los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo”, aseveró el líder del país al defender una estrategia que combine varias herramientas para responder a las necesidades inmediatas de las finanzas públicas.

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Durante los primeros 100 días, el Gobierno reportó un recorte de $13,8 billones en el Presupuesto General de la Nación. Asimismo, informó reducciones de hasta 65,5% en contratos por prestación de servicios, vacancias de hasta 57,5% en cargos de libre nombramiento y remoción y la identificación o liberación de cerca de $2,43 billones en las entidades estatales.

La Aeronáutica Civil identificó $949.000 millones, mientras que el Ministerio de Hacienda optimizó $2,497 billones en apropiaciones, de los cuales $252.000 millones correspondieron a recortes directos.

De la Espriella responsabilizó a la administración anterior (de Gustavo Petro) por el deterioro de las cuentas públicas y sostuvo que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes para recuperar recursos y reducir gastos.

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Recursos para salud, energía y atención de emergencias

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la administración inició un “sinceramiento de las cuentas” y ajustes en el Estado para recuperar la estabilidad económica.

“Desde que arrancó este gobierno hace 100 días, hemos trabajado para devolverle al país la estabilidad económica y salir del hueco fiscal en el que nos dejaron metidos”, sostuvo el líder de la cartera.

El Ejecutivo incorporó casi $1 billón para financiar el sistema de salud de los maestros y evitar su colapso. Además, se destinó $730.000 millones al sistema de salud de los colombianos.

La administración obtuvo $600.000 millones para 2,7 millones de beneficiarios de Colombia Mayor, el programa destinado a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

En el sector energético, el Ministerio de Hacienda desembolsó $300.000 millones en subsidios eléctricos y anunció una capitalización de $20.200 millones para Dispac, distribuidora de energía del Pacífico en Chocó.

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El Fondo Milagro recibió $625.000 millones, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres obtuvo $360.000 millones para apoyos económicos temporales dirigidos a hogares con viviendas afectadas.

“Estos son apenas algunos de los avances y logros de nuestros primeros 100 días de gobierno para que la economía colombiana vuelva a crecer”, destacó Gómez Martínez.