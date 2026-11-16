Carlos Carrillo cuestionó a Cathy Juvinao por reconocer algunas decisiones de la administración de Abelardo de la Espriella (Ovidio González/Presidencia - Germán Forero/Prensa)

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Las primeras decisiones económicas del Gobierno de Abelardo de la Espriella provocaron un nuevo cruce de opiniones entre figuras políticas. Esta vez, la discusión tuvo como protagonistas a la representante a la Cámara Cathy Juvinao y a Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno de Gustavo Petro.

La controversia comenzó después de que la congresista destacara algunos cambios anunciados por el mandatario durante su alocución del 15 de noviembre. Sus comentarios, en los que reconoció la disposición del Ejecutivo para modificar determinadas medidas, provocaron una dura respuesta de Carrillo, quien cuestionó su postura y su comportamiento frente a los anteriores gobiernos.

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de seguridad de sus primeros 100 días de Gobierno en Colombia. (Presidencia de Colombia)

El intercambio se produjo luego de la intervención presidencial titulada 100 días y más de 100 milagros, en la que De la Espriella presentó un balance de sus primeros meses de administración y defendió las decisiones adoptadas desde su llegada al poder.

El anuncio sobre el IVA que destacó Cathy Juvinao

Uno de los anuncios centrales de la alocución estuvo relacionado con el proyecto de ley de rescate fiscal. El presidente aseguró que la iniciativa no contempla gravar con IVA los productos de la canasta familiar ni establecer nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario.

Por el contrario, explicó que su propuesta apunta a reducir el impuesto para los alimentos. El proyecto todavía está en elaboración y tendría como objetivo inicial recaudar $44 billones. “No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, sostuvo el mandatario al explicar su posición frente a los productos de primera necesidad.

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Tras conocer los anuncios, Juvinao publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reconoció varias determinaciones del Ejecutivo. Además de referirse al cambio sobre el IVA, destacó la remoción del gerente del Fondo Milagro y del director de Coljuegos.

Cathy Juvinao destacó la eliminación del IVA a los alimentos y pidió al presidente privilegiar el diálogo y la reconciliación (@CathyJuvinao/X)

“Reconozco cuando se corrige: la remoción del gerente del Fondo Milagro y del director de Coljuegos, así como la eliminación del IVA a los alimentos en la ley de Rescate Fiscal, son acciones que demuestran capacidad de escucha. Ojalá, por el bien del país, el presidente @ABDELAESPRIELLA entienda que el camino es dialogar y reconciliar por encima de batallas culturales inoficiosas (sic)”, se lee en la publicación de Juvinao.

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La representante también aprovechó su publicación para pedirle al jefe de Estado que priorice el diálogo y la reconciliación. Sin embargo, su reconocimiento a las medidas gubernamentales generó una reacción de Carrillo, que cuestionó duramente su posición.

Carlos Carrillo arremetió contra la representante

El exdirector de la Ungrd respondió a la congresista con fuertes señalamientos contra el presidente. En su publicación, rechazó que Juvinao destacara la capacidad de escucha del Gobierno y cuestionó el comportamiento del mandatario.

“¡Qué tal la condescendencia de Juvinao! Tenemos en la presidencia a un sátrapa que quiere usar el terror como herramienta política; que camina entre bolsas de cadáveres con la sangre impregnada, que en cada palabra envía un mensaje de muerte y odio a la sociedad", posteó el exfuncionario.

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Carrillo también cuestionó la estabilidad del gabinete y mencionó la salida de funcionarios durante los primeros meses de administración. Además, lanzó críticas contra integrantes del equipo ministerial y las posiciones del Ejecutivo frente a diferentes asuntos sociales.

El exdirector de la Ungrd añadió a su extrensa publicación: “Es un gobierno inestable como ninguno, 17 altos funcionarios han salido en tres meses, incluido un director de departamento administrativo por ser homosexual, tenemos a un inquisidor como ministro del Interior, a un salvaje que desconoce el derecho de las mujeres a abortar, pero ella le reconoce al Gobierno la ‘capacidad de escucha’ (sic)”.

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Carlos Carrillo comparó la postura de Cathy Juvinao frente a los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella y puso en duda su independencia política (@CarlosCarrilloA/X)

El exfuncionario también comparó la actitud de Juvinao frente a las administraciones de Petro y De la Espriella. Según su cuestionamiento, la representante mantuvo una postura mucho más crítica durante el gobierno anterior.

“¡Tan constructiva! A nuestro Gobierno lo atacaba con saña, hombro a hombro con Polo Polo, entonces, cuando se gobernaba para favorecer a los olvidados de este país, para ella todo era un desastre; hoy que Adle gobierna para los multimillonarios y para Israel, sí busca el lado bueno (sic)“, escribió .

Finalmente, Carrillo puso en duda la independencia política de la congresista y mencionó una supuesta cercanía personal con los Schaller para cuestionar sus posiciones frente al poder: “La cercanía personal de Juvinao con los Schaller se nota demasiado; creo que al país le va quedando claro que los ataques sistemáticos de la representante no eran independencia, eran reacción”.

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