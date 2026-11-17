El ministro del Interior de Colombia, Alejandro Ordoñez, presentó a los integrantes de su equipo directivo que lo acompañarán en la cartera luego de ser posesionado por el presidente Abelardo de la Espriella (Ministerio del Interior)

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, posesionó el 17 de noviembre de 2026 en Bogotá a cuatro integrantes de su equipo directivo. Los nombramientos incluyen áreas de diálogo social, administración, control interno y producción editorial estatal.

Durante la ceremonia, Ordóñez tomó juramento a María Eugenia Carreño Gómez, nueva viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos; María Lorena Cuéllar Cruz, secretaria general; Hitler Rousseau Chaverra, gerente de la Imprenta Nacional, y Camilo Andrés Mantilla Vanegas, jefe de la Oficina de Control Interno.

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, posesionó el 17 de noviembre de 2026 en Bogotá a cuatro integrantes de su equipo directivo (Ministerio del Interior)

El ministro presentó a los funcionarios como parte de la estructura que lo acompañará durante su gestión al frente de la cartera. También recordó que Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar ya había asumido días antes como viceministro general del Interior.

Ordóñez se refirió a los nuevos miembros de su despacho como el grupo más cercano de su administración. “Este es mi equipo más próximo, quienes me van a colaborar en esta travesía que acabamos de iniciar, ejerciendo las funciones de ministro del Interior”, afirmó durante el acto.

El jefe de la cartera también habló sobre las responsabilidades que asumirán los funcionarios y el contexto político e institucional del país. “Cumpliremos fielmente nuestras funciones. Somos conscientes del momento que estamos viviendo, pero estamos entregados en las manos de Dios para cumplir fiel y escrupulosamente nuestras funciones constitucionales y nuestras funciones legales”, expresó.

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Chaverra asumió la gerencia de la Imprenta Nacional

Hitler Rousseau Chaverra Ovalle es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster y especialista en Derecho Público. Su experiencia profesional incluye labores en entidades públicas, organismos de control y áreas de auditoría.

Antes de llegar a la Imprenta Nacional, trabajó en la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, la Cámara de Representantes y la Presidencia de la República. Desde la gerencia tendrá a su cargo la entidad responsable de servicios de impresión, publicación y gestión documental para organismos del Estado.

Hitler Rousseau Chaverra Ovalle es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster y especialista en Derecho Público (Ministerio del Interior)

La posesión de Chaverra integra la renovación de cargos directivos dispuesta por Ordóñez tras su llegada al Ministerio del Interior. La Imprenta Nacional forma parte de las entidades adscritas a la cartera y cumple funciones relacionadas con la divulgación de actos oficiales y la producción de documentos institucionales.

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Carreño estará al frente del diálogo social y los derechos humanos

María Eugenia Carreño Gómez asumió como viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. Es abogada de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Administrativo. Cuenta con más de 33 años de experiencia en el servicio público.

Su trayectoria incluye cargos como magistrada del Tribunal Administrativo de Santander y magistrada auxiliar del Consejo de Estado. También ejerció funciones en la Procuraduría General de la Nación, con experiencia en asuntos jurídicos, protección de derechos fundamentales y prevención de conflictos.

Por su parte, María Lorena Cuéllar Cruz fue posesionada como secretaria general. Es abogada, especialista en Gerencia de Procesos y Calidad, y cursó estudios de maestría en Derecho. Ha trabajado en gestión jurídica, administración y contratación estatal.

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Cuéllar ha tenido vínculos laborales con la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Además, cuenta con experiencia en docencia universitaria.

Mantilla asumió el control interno del Ministerio del Interior

El nuevo jefe de la Oficina de Control Interno es Camilo Andrés Mantilla Vanegas, ingeniero industrial y especialista en Aseguramiento y Control Interno y Auditoría Forense. Su cargo tiene entre sus funciones verificar los procesos internos y evaluar mecanismos de control dentro de la entidad.

A este grupo se suma Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar, viceministro general del Interior. Chávarro es abogado de la Universidad Libre y magíster en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda. Acumula más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado.

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Los nombramientos en el Ministerio del Interior incluyen áreas de diálogo social, administración, control interno y producción editorial estatal (Ministerio del Interior)

El viceministro fue representante a la Cámara, senador de la República, presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y diputado del Huila. También fue secretario de la Comisión Segunda del Senado y escribió un libro sobre trámite legislativo y control constitucional.