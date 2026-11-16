Un enfrentamiento en zona rural del Nordeste antioqueño dejó un cabecilla muerto durante operaciones militares, además de detenidos y un arsenal de fusiles, pistolas, munición y radios (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional informó que alias Isaías murió en desarrollo de operaciones militares en zona rural de Vegachí, Antioquia, durante un combate que además dejó tres personas capturadas y la incautación de armas y equipos de comunicación.

La operación tuvo lugar en el nordeste antioqueño contra integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. Según el reporte de las autoridades militares, el hombre muerto fue identificado con el alias de Isaías y era señalado como cabecilla de una comisión armada de esa estructura.

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Las autoridades no divulgaron su nombre completo. La Séptima División del Ejército Nacional indicó que las unidades sostuvieron combates con presuntos integrantes de la organización en un área rural de Vegachí.

Alias Isaías murió durante combates con el Ejército Nacional en una zona rural del municipio de Vegachí. (Ejército Nacional)

La acción fue desarrollada por tropas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada. En el operativo también participaron la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información difundida por la institución castrense, el procedimiento comenzó cuando los uniformados requirieron a dos personas para una verificación y encontraron material de guerra en su poder. A partir de esa situación, las tropas se desplazaron hacia las inmediaciones de una vivienda en la zona rural, donde se registró el enfrentamiento armado.

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La fuerza pública incautó cinco fusiles y más de 1.400 cartuchos

Tras los combates, las autoridades informaron que capturaron a tres personas, cuya identidad no fue revelada. Durante la operación también incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores y 1.414 cartuchos de diferentes calibres.

Las autoridades capturaron a tres personas e incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores y más de 1.400 cartuchos en el Nordeste antioqueño. (Ejército Nacional)

El material decomisado incluyó cinco radios de comunicación, tres teléfonos celulares y documentación que, según el reporte oficial, pertenecía al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez. Las autoridades sostienen que esos elementos permitirán avanzar en las investigaciones sobre la estructura armada que opera en esa zona de Antioquia.

El teniente coronel Jerson Fabián Tapias Agudelo, comandante del Gaula Militar Valle de Aburrá, señaló que la operación afectó tanto al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez como a la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés: “El resultado fue la neutralización y muerte en desarrollo de operaciones militares de su cabecilla, alias Isaías”.

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El Ejército consideró que el operativo debilitó las capacidades armadas y logísticas de la organización en el nordeste antioqueño. La institución agregó que mantendrá operaciones conjuntas con la Policía y la Fiscalía para enfrentar a los grupos que actúan en esa región.

Los uniformados decomisaron equipos de comunicación y documentos pertenecientes al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez. (Comando Gaula Militares)

La operación reunió a unidades militares, policiales y judiciales

Además del Gaula Militar Valle de Aburrá, en el despliegue participaron unidades del Comando Aéreo de Combate No. 5, (Cacom 5); la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Antioquia; la Fiscalía 79 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc), y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), CTI Gicco.

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, destacó que la ofensiva militar en Antioquia se mantiene contra las estructuras ilegales. En una publicación en X, indicó que la muerte de alias Isaías y las capturas afectaron de forma directa a la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

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Soto señaló que el operativo permitió reducir la capacidad armada de esa organización: “Seguiremos avanzando con determinación en el territorio para proteger a los antioqueños”.

Abelardo de la Espriella afirmó que el Estado mantendrá las operaciones contra estructuras armadas ilegales en Antioquia. (@ABDELAESPRIELLA / X)

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, también se refirió al resultado en una publicación en X. “Cada vez que los narcoterroristas ataquen a nuestra fuerza pública o a la población civil, nuestra respuesta será más letal, más dura, más fuerte y más implacable”, sentenció el mandatario.

El Ejército pidió denunciar actividades sospechosas

La Cuarta Brigada afirmó que el resultado hace parte de sus acciones contra los grupos armados que delinquen en el nordeste antioqueño. El Ejército invitó a la población a reportar información sobre actividades sospechosas a través de las líneas 147 y 107.

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Las tres personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación judicial.