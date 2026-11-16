Sebastián Viera se despidió del Junior de Barranquilla tras menos de tres meses de trabajo: este fue el mensaje

Sebastián Viera llegó al Junior de Barranquilla el 1 de septiembre, como reemplazo de Alfredo Arias por malos resultados - crédito Junior FC

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El Junior de Barranquilla quiere iniciar un nuevo proceso en la temporada 2027 y para eso despidió a su técnico Sebastián Viera, que llegó en septiembre para “apagar el incendio” por la crisis de resultados en la Liga BetPlay y la situación terminó peor: fue eliminado de los cuadrangulares.

Después de unos días, el entrenador uruguayo se pronunció por su salida del Tiburón, pues, previo a conocerse su desvinculación, el cuerpo técnico esperaba que le dieran la oportunidad de la próxima campaña para armar el equipo que afrontará la fase de grupos en la Copa Libertadores.

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Por el momento, Junior no define quién tomará las riendas del club, pero ya se tiene un nombre que, según las primeras versiones, sería el elegido y faltarían detalles para llegar a un acuerdo y ponga su firma en el contrato, para también dar inicio al armado de la plantilla que también volverá a pelear por la Liga BetPlay.

“Entendemos que el fútbol de alta competencia exige resultados”

El jueves 12 de noviembre fue la última presentación del cuadro rojiblanco con Viera a la cabeza, terminó con victoria 1-0 ante Pasto en la capital nariñense, el segundo triunfo en línea para el club, pero no alcanzó para evitar la decisión de los directivos que le apuntan a un hombre de mayor recorrido.

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A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Viera envió un mensaje a los aficionados del Junior por los dos meses y medio en los que fue entrenador del equipo: “Hoy termina una etapa importante para nosotros y para mi carrera. Primero, quiero agradecer a los directivos por la oportunidad y la confianza de permitirnos asumir este desafío”.

Este fue el mensaje de Sebastián Viera para sus seguidores en redes sociales por su salida del Junior de Barranquilla - crédito @sebavierareal/Instagram

“Nos vamos con la tranquilidad de haber trabajado con honestidad, profesionalismo y dedicación absoluta. Llegamos en un momento de alta exigencia y, desde el primer día, aportamos nuestras ideas, nuestra metodología de trabajo y comprometimos lo mejor de cada uno para sacar al equipo adelante”, añadió.

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Viera también señaló que comprende la razón de su despido por no cumplir con el objetivo de los cuadrangulares: “Entendemos que el fútbol de alta competencia exige resultados y respetamos las decisiones que forman parte de esta profesión. Nos queda la certeza de nuestra entrega y la convicción de que siempre buscamos lo mejor para Junior”.

Sebastián Viera dirigió a Junior en 14 partidos, logró cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas - crédito Macgiver Barón Contreras-Colprensa

“Quiero agradecer a los jugadores, a los trabajadores del club y, especialmente, a la hinchada por acompañarnos durante esta etapa. Nos llevamos aprendizajes, experiencias y el orgullo de intentarlo todo por estos colores, que siempre ocuparán un lugar muy especial en mi vida. Las etapas terminan, pero el respeto, el cariño, el agradecimiento y las ganas permanecerán”, finalizó.

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El deseo de seguir

Previo al despido, el asistente técnico de Sebastián Viera, Mario Viera, afirmó en rueda de prensa en Pasto que existía la ilusión de que continuará al frente de la nómina, más allá de los resultados: “Nosotros estamos cerrando ya una fase en la cual lo tomamos por el tema de los puntos que hemos logrado. Agarramos el equipo con dos puntos, llegamos a conseguir el 50% de los puntos que hemos disputado desde que tomamos, pero a pesar de todo no nos alcanzó, sabíamos que iba a ser bastante complicado, no nos alcanzó para poder llegar a lograr el objetivo”.

Junior se despidió del 2026 con una victoria en el estadio Departamental La Libertad ante el Pasto por marcador de 1-0 - crédito @JuniorClubSA/X

“Indudablemente, se nos hizo bastante cuesta arriba, pero sí tenemos las capacidades y las ganas de querer hacer historia en este club. Más que nada el caso de Sebastián, yo en este caso estoy hablando más por él. Es un jugador en el cual en este momento es el técnico, en el cual tiene una historia acá ya transitada y que quiere seguir escribiendo su historia ya como entrenador. Es un entrenador joven, es un entrenador con muchas capacidades, es un entrenador que está muy actualizado”, añadió el también padre del entrenador uruguayo.

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Viera finalizó al decir en su momento que contaban no solo con la experiencia para dirigir al Junior, sino por la capacidad de traer nuevas ideas con Sebastián Viera, algo que, al final, no fue posible ver por su despido: “Las capacidades hace que armemos un buen equipo de trabajo y que el día a día sea en el cual podamos fortalecer al equipo. Lo importante creo que pasa más que nada con las ganas y la fuerza que uno tenga, de las capacidades, y eso está intacto, estamos un 100% y estamos con las ganas de poder seguir”.